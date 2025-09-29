ตลาดเด่นวันนี้ - GOLD

ทองคำทะยานขึ้นกว่า 1.10% ทะลุ 3,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ฟิวเจอร์สเดือนธันวาคมขยับขึ้นต่อแตะ 3,840 ดอลลาร์ แรงหนุนหลักมาจากกระแสเงินไหลเข้าหลบภัย ท่ามกลางความไม่แน่นอนเรื่องการปิดหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ เสริมด้วยความคาดหวังการลดดอกเบี้ยจากเฟด และดอลลาร์ที่อ่อนค่า ขณะที่เงินและแพลทินัมปรับตัวแรงยิ่งกว่า
ตลาดให้น้ำหนักถึง 90% ความเป็นไปได้ที่เฟดจะลดดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมครั้งหน้า และ 68% ในการประชุมเดือนธันวาคม
ความเสี่ยงจากการปิดหน่วยงานรัฐบาลยังเป็นปัจจัยระยะสั้น กำหนดการใช้จ่ายจะหมดอายุเวลาเที่ยงคืนวันที่ 30 กันยายน หากนักการเมืองไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้
แม้ความเสี่ยงถูกมองว่าลดลงจากสุดสัปดาห์ แต่ยังอยู่ในระดับสูง พรรครีพับลิกันยืนยันว่าจะไม่ยอมอ่อนข้อในร่างงบชั่วคราว
ความตึงเครียดเพิ่มขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หลังจากสำนักงานงบประมาณทำเนียบขาว (OMB) สั่งการหน่วยงานเตรียมแผนเลิกจ้างจำนวนมาก หากเกิดการปิดจริง
ปัจจุบัน พรรครีพับลิกันพยายามผลักดันร่าง “stopgap bill” ขยายเวลาไปถึงพฤศจิกายน ขณะที่พรรคเดโมแครตเรียกร้องให้ยกเลิกการตัดงบสาธารณสุข/Medicaid ก่อนจะสนับสนุนร่างกฎหมาย ผู้นำสภาคองเกรสจะเข้าพบประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์เพื่อเจรจาไกล่เกลี่ย
หากเกิดการปิดหน่วยงานจริง อาจส่งผลให้การเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ รวมถึงตัวเลขตลาดแรงงานปลายสัปดาห์นี้ ต้องล่าช้าออกไป
ราคาทองคำพุ่งกว่า 45% ตั้งแต่ต้นปี และกว่า 10% ในเดือนนี้ ขณะที่ดอลลาร์อ่อนลงกว่า 9.50% นับตั้งแต่ต้นปี
ความกังวลเกี่ยวกับกระแสการลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์ (de-dollarization) และความไม่มั่นใจในความเป็นอิสระของเฟด กำลังหนุนให้ทองคำโดดเด่นในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย
ความต้องการทองคำจากทั้งสถาบันการเงินและธนาคารกลางยังคงแข็งแกร่ง โดยสิงคโปร์และฮ่องกงกำลังขยายพื้นที่เก็บทองคำ (vaults) ขณะที่จีนเพิ่มการถือครองทองคำสำรองต่อเนื่อง