ทองคำ (Gold) อัปเดตเช้าวันนี้ 📈

-
Kalshi: ราคาสะท้อนความเป็นไปได้ของ US government shutdown เกิน 22 วัน
-
ทองคำ: พุ่ง มากกว่า 1.5% แตะ $3,950/oz
-
ญี่ปุ่น: ชัยชนะของ Sanae Takaichi เพิ่มโอกาส นโยบายการเงินผ่อนคลาย (dovish)
-
Kalshi: ราคาสะท้อนความเป็นไปได้ของ US government shutdown เกิน 22 วัน
-
ทองคำ: พุ่ง มากกว่า 1.5% แตะ $3,950/oz
-
ญี่ปุ่น: ชัยชนะของ Sanae Takaichi เพิ่มโอกาส นโยบายการเงินผ่อนคลาย (dovish)
ทองคำ (Gold) – กรอบเวลา D1 📈
-
ราคาทองคำยัง ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง ใกล้ $4,000/oz
-
RSI: ขึ้นเหนือ 84 — สัญญาณ overbought
-
ระดับสุดท้ายที่เคยเห็นคือ ปลายปี 2023 – ต้นปี 2024
-
-
แม้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรเพิ่มขึ้น (+3bps เป็น ~4.16%)
-
ปัจจัยหนุน:
-
นักลงทุนคาด Fed ลดอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้น (มีโอกาสสูงขึ้นในเดือนตุลาคม)
-
ความตึงเครียดทางการเมือง:
-
ญี่ปุ่น: ชัยชนะของพรรคสนับสนุนนโยบายการเงินผ่อนคลายและผู้ส่งออก
-
ฝรั่งเศส: รัฐบาลถูกยุบ
-
-
US government shutdown เข้าสู่วันที่ 6; Kalshi ประเมินอาจ ยาวเกิน 22 วัน
-
สรุป: ทองคำยังคงเป็น สินทรัพย์ปลอดภัย ท่ามกลางความไม่แน่นอนทั้งทางการเมืองและนโยบายการเงิน และราคายังคง ใกล้แตะระดับจิตวิทยา $4,000/oz
Source: xStation5
US OPEN: Wall Street ไม่หวั่นต่อการปิดรัฐบาล 📈💲
การวิเคราะห์ทางเทคนิค DE40
ทองคำปรับตัวขึ้น 1.3% ท่ามกลางความน่าจะเป็นที่ เฟดอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 📈
กราฟเด่นวันนี้: EURUSD