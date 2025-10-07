อ่านเพิ่มเติม
08:42 · 7 ตุลาคม 2025

ทองคำ (Gold) อัปเดตเช้าวันนี้ 📈

ประเด็นหลัก
GOLD
สินค้าโภคภัณฑ์
-
-
ประเด็นหลัก

  • Kalshi: ราคาสะท้อนความเป็นไปได้ของ US government shutdown เกิน 22 วัน

  • ทองคำ: พุ่ง มากกว่า 1.5% แตะ $3,950/oz

  • ญี่ปุ่น: ชัยชนะของ Sanae Takaichi เพิ่มโอกาส นโยบายการเงินผ่อนคลาย (dovish)

ทองคำ (Gold) – กรอบเวลา D1 📈

  • ราคาทองคำยัง ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง ใกล้ $4,000/oz

  • RSI: ขึ้นเหนือ 84 — สัญญาณ overbought

    • ระดับสุดท้ายที่เคยเห็นคือ ปลายปี 2023 – ต้นปี 2024

  • แม้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรเพิ่มขึ้น (+3bps เป็น ~4.16%)

  • ปัจจัยหนุน:

    • นักลงทุนคาด Fed ลดอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้น (มีโอกาสสูงขึ้นในเดือนตุลาคม)

    • ความตึงเครียดทางการเมือง:

      • ญี่ปุ่น: ชัยชนะของพรรคสนับสนุนนโยบายการเงินผ่อนคลายและผู้ส่งออก

      • ฝรั่งเศส: รัฐบาลถูกยุบ

    • US government shutdown เข้าสู่วันที่ 6; Kalshi ประเมินอาจ ยาวเกิน 22 วัน

สรุป: ทองคำยังคงเป็น สินทรัพย์ปลอดภัย ท่ามกลางความไม่แน่นอนทั้งทางการเมืองและนโยบายการเงิน และราคายังคง ใกล้แตะระดับจิตวิทยา $4,000/oz

Source: xStation5

