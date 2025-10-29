PayPay พุ่งสองหลัก หลังผลประกอบการเกินคาดและความร่วมมือกับ OpenAI

- ผลประกอบการเกินคาดในหลายตัวชี้วัด
- ปรับเพิ่มเป้าหมายรายได้และกำไรสำหรับไตรมาสต่อไป
- ความร่วมมือกับ OpenAI และการใช้งาน ChatGPT บนแพลตฟอร์ม
- ได้รับความเชื่อมั่นจากกองทุนหุ้นเอกชน
PayPal ปิดฤดูกาลรายงานผลประกอบการด้วยการปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่น
หนึ่งในผู้ให้บริการชำระเงินรายใหญ่ที่สุดของโลก รายงานผลประกอบการไตรมาส 3/2025 พร้อมเผยความร่วมมือกับ OpenAI ส่งผลให้มูลค่าหุ้นพุ่งกว่า 10% ในวันนี้
-
รายได้รวม อยู่ที่ 8.42 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบกับปีก่อน สูงกว่าคาดการณ์ตลาดที่ 8.24 พันล้านดอลลาร์
-
กลุ่ม Value-Added Services ทำรายได้ 895 ล้านดอลลาร์ เติบโต 15%
-
รายได้ในสหรัฐฯ อยู่ที่ 4.75 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 5%
-
จำนวนผู้ใช้งาน Active Users เพิ่มเป็น 438 ล้านราย
-
ยอดชำระเงินรวม (Total Payment Volume) อยู่ที่ 458 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มกว่า 8%
-
EPS ปรับแล้ว อยู่ที่ 1.34 ดอลลาร์ สูงกว่าที่คาด 1.2 ดอลลาร์
-
Free Cash Flow พุ่ง 48% เป็น 2.3 พันล้านดอลลาร์
บริษัทคาดว่า Adj. EPS ไตรมาสสุดท้าย จะอยู่ที่ 1.31 ดอลลาร์ สอดคล้องกับความคาดหมายตลาด และ EPS ทั้งปีจะเพิ่มจาก 5.35 ดอลลาร์เป็น 5.39 ดอลลาร์ สูงกว่าคาดการณ์ 5.25 ดอลลาร์
CAPEX ประจำปีปรับขึ้นเป็น 1 พันล้านดอลลาร์ และประกาศ เงินปันผลถัดไป 0.14 ดอลลาร์ต่อหุ้น
ผลประกอบการที่เหนือคาดเพียงอย่างเดียวก็สร้างความพึงพอใจแก่นักลงทุน แต่สิ่งที่ทำให้หุ้นปรับตัวขึ้นแบบสองหลักคือ ความร่วมมือกับ OpenAI โดย PayPal จะเป็นแพลตฟอร์มแรกที่เชื่อม Digital Wallet เข้ากับ ChatGPT โดยตรง ด้วยความเชื่อมั่นสูงต่อ AI โดยเฉพาะในกลุ่มนักลงทุนสถาบัน ความร่วมมือกับ OpenAI จึงกลายเป็นตัวเร่งมูลค่าหุ้น โดยมีผู้ใช้ ChatGPT กว่า 800 ล้านราย การเชื่อมต่อ Wallet โดยตรงอาจสร้างรายได้มหาศาล แม้ประเมินค่าได้ยากในตอนนี้
นอกจากนี้ PayPal ยังได้รับ ความเชื่อมั่นจาก Blue Owl Capital ที่ซื้อบัญชีลูกหนี้มูลค่า 7 พันล้านดอลลาร์สำหรับบริการ Buy Now, Pay Later หลังหุ้นปรับตัวขึ้นวันนี้ ราคาหุ้นกลับมาที่ระดับเดียวกับเดือนกรกฎาคม หลังร่วง 15% แต่ยังต่ำกว่าจุดสูงสุดของปี 2024 ประมาณ 20%
PYPL.US (D1)
Source: xStation5
