ผลประกอบการไตรมาสหนุนการปรับตัวขึ้นของหุ้นสหรัฐฯ

- ฤดูกาลประกาศผลประกอบการไตรมาสยืนยัน ความแข็งแกร่งของบริษัทใน S&P 500 โดยเกือบ 70% ของรายได้ และ 85% ของกำไร สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในราว 4 ปีที่ผ่านมา ผลประกอบการที่จะออกจากกลุ่ม Mag7 จะมีบทบาทสำคัญในการรักษาระดับ ดัชนีสูงสุดเป็นประวัติการณ์
- นโยบายของ Fed และความคาดหวังการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสร้างความ มองโลกในแง่ดีอย่างระมัดระวัง ในตลาด แม้การรักษานโยบายการเงินเข้มงวดอาจทำให้ การลงทุนต้องคัดเลือกอย่างรอบคอบมากขึ้น
ในบรรดาบริษัท S&P 500 ที่รายงานผลประกอบการไปแล้ว เกือบ 70% ของรายได้ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ และถึง 85% ของบริษัท รายงานกำไรสูงกว่าที่คาดไว้ ซึ่งเป็นระดับผลลัพธ์เหนือความคาดหมายที่ไม่เคยเห็นมานานราว 4 ปี ผลลัพธ์เหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า บริษัทสามารถบริหารจัดการ ความท้าทายทางเศรษฐกิจมหภาค เช่น ต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น ปัญหาห่วงโซ่อุปทาน และแรงกดดันเงินเฟ้อ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมยังรักษา โมเมนตัมการเติบโตในส่วนสำคัญของธุรกิจ
ในช่วงวันถัดไป ความสนใจของนักลงทุนจะมุ่งไปที่ บริษัท Mag7 ที่เหลือ ได้แก่ Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet และ Meta ผลประกอบการของบริษัทเหล่านี้มีผลต่อ ดัชนีหุ้นโดยตรง และสะท้อนถึงสุขภาพโดยรวมของ ภาคเทคโนโลยีและนวัตกรรม หากผลลัพธ์ออกมาเหนือความคาดหมาย อาจสนับสนุน ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของ S&P 500 และ Nasdaq 100 แต่หากผลลัพธ์อ่อนแอ อาจทำให้ตลาดคัดเลือกการลงทุนมากขึ้นและเกิดการปรับมูลค่าบริษัทที่ไวต่อวัฏจักรเศรษฐกิจ
ในเวลาเดียวกัน นักลงทุนกำลังจับตา การตัดสินใจของ Fed ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นตลาด ปัจจุบันตลาดสะท้อนความเป็นไปได้ในการ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยประมาณ 25 จุดฐาน ซึ่งสร้างความ มองโลกในแง่ดีอย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะในภาคเทคโนโลยีและบริษัทที่พึ่งพาเงินทุนเพื่อการเติบโต ขณะเดียวกัน หากมีสัญญาณว่ารักษานโยบายการเงินเข้มงวดต่อไปหรือมีแรงกดดันเงินเฟ้ออย่างต่อเนื่อง อาจนำไปสู่การปรับตัวของตลาดและเพิ่มความระมัดระวังในการลงทุน
สรุปแล้ว รายงานผลประกอบการจากบริษัทใหญ่ รวมถึง Mag7 ร่วมกับ การตัดสินใจของ Fed จะเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดทิศทางตลาดหุ้นในช่วงวันข้างหน้า นักลงทุนควรผสานการวิเคราะห์ผลประกอบการไตรมาสกับการติดตาม นโยบายการเงิน ตัวชี้วัดเศรษฐกิจมหภาค และสัญญาณทางเทคนิค เพื่อประเมินว่า กลุ่มตลาดใดมีศักยภาพการเติบโตสูงสุด และ ส่วนใดควรระมัดระวังมากขึ้น
US500 (H1 Interval)
ฟิวเจอร์ส S&P 500 ยังคงอยู่ใน แนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจนและมั่นคง ต่อเนื่องตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม ราคากำลังเคลื่อนตัวภายใน ช่องขาขึ้นที่ชัดเจน สะท้อนความเหนือกว่าของผู้ซื้อและแรงซื้อที่สม่ำเสมอ ค่า EMA 15, 50, 100 ยืนยันความแข็งแกร่งของตลาด โดย EMA ระยะสั้นยังอยู่เหนือค่าเฉลี่ยระยะยาว บ่งชี้แนวโน้มมีความทนทาน ขณะที่ RSI ประมาณ 71 แสดงสภาวะ ซื้อมากเกินไปเล็กน้อย อาจเกิดการปรับฐานหรือพักตัวระยะสั้น แต่ไม่กระทบแนวโน้มโดยรวม ราคาปัจจุบันใกล้ขอบบนของช่อง จึงอาจมีการพักตัวชั่วคราว แต่ ผู้ซื้อยังคงควบคุมตลาด
ข่าวจากบริษัทที่น่าจับตา
-
UnitedHealth (UNH.US) ปรับตัวขึ้นประมาณ 0.3% หลังผลประกอบการไตรมาส 3 สูงกว่าที่คาดการณ์ รายได้เพิ่มขึ้น 12% เป็น 113.2 พันล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้น 2.59 ดอลลาร์ (ปรับแล้ว 2.92 ดอลลาร์) บริษัทยังปรับเพิ่มแนวทาง กำไรทั้งปี 2025 เป็นอย่างน้อย 16.25 ดอลลาร์ต่อหุ้น สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดเล็กน้อย แม้เผชิญแรงกดดันด้านต้นทุน แต่ UnitedHealth บริหารค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและลงทุนในพัฒนาเทคโนโลยีการแพทย์ สร้างความเชื่อมั่นในหมู่นักลงทุน
-
SoFi Technologies (SOFI.US) ลดลงราว 2% แม้ผลประกอบการไตรมาส 3 จะแข็งแกร่งและจำนวนผู้ใช้ในแพลตฟอร์มทำสถิติสูงสุด เพิ่มสมาชิกใหม่เกือบ 1 ล้านคน บริษัทปรับเพิ่มแนวทางกำไรปี 2025 เป็น 0.37 ดอลลาร์ต่อหุ้น สูงกว่าการคาดการณ์ก่อนหน้า สะท้อนการเติบโตและความสนใจที่เพิ่มขึ้นในบริการการเงินดิจิทัล
-
Amazon (AMZN.US) ปรับตัวขึ้นประมาณ 0.6% หลังประกาศ ปลดพนักงานระดับองค์กรราว 14,000 ตำแหน่ง เป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างเพื่อให้องค์กรเรียบง่ายและมุ่งเน้นธุรกิจหลัก เช่น AWS Cloud และ AI นักลงทุนมองว่าการปรับโครงสร้างนี้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถแข่งขัน
-
Microsoft (MSFT.US) ปรับตัวขึ้นกว่า 3% หลังประกาศ ขยายความร่วมมือกับ OpenAI โดยสนับสนุนการเปลี่ยน OpenAI เป็นองค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์ และเพิ่มการลงทุนในบริษัท ซึ่งมีมูลค่าปัจจุบันราว 135 พันล้านดอลลาร์ การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์นี้สะท้อนความมุ่งมั่นของ Microsoft ในการพัฒนา AI และการผสานเข้ากับผลิตภัณฑ์ของบริษัท ซึ่งได้รับการตอบรับเชิงบวกจากตลาด
-
Confluent (CFLT.US) ปรับตัวขึ้น 11% หลังรายงานผลประกอบการไตรมาส 3/2025 สูงกว่าที่คาดการณ์ บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านแพลตฟอร์ม real-time data streaming ทำรายได้ 298.5 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นราว 19% เมื่อเทียบปีก่อน และสูงกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ 292.5 ล้านดอลลาร์ ส่วน EPS ปรับแล้วอยู่ที่ 0.13 ดอลลาร์ สูงกว่าที่คาด 33.6% การปรับตัวขึ้นของหุ้นสะท้อน ปฏิกิริยาเชิงบวกของนักลงทุนต่อผลประกอบการที่แข็งแกร่ง
