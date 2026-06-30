🚨 Gold Sniper Masterclass อีก 4 วันเท่านั้น!

Gold Sniper Masterclass จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 4/7 เหลือเวลาอีกเพียง 4 วันเท่านั้น
หากคุณกำลังเทรดทองคำ แต่ยังไม่มีระบบที่ชัดเจนในการหาจุดเข้าออเดอร์และบริหารความเสี่ยง นี่คือเวิร์กช็อปที่คุณไม่ควรพลาด
ดำเนินรายการโดย อาจารย์ Toey CEO ของ Bravo Trade Academy ผู้มีประสบการณ์การเทรดจริงมากกว่า 8 ปี โดยเวิร์กช็อปนี้เข้าร่วมฟรี และจัดแบบออนไลน์ผ่าน YouTube Live
📅 วันเสาร์ที่ 4/7/2026 | 13:00 – 16:00 | YouTube Live | ลงทะเบียนฟรี
📌 ลงทะเบียนฟรี:Link
⚠️ ตราสารทางการเงินโดยเฉพาะอนุพันธ์ อาจมีความเสี่ยงสูง
โปรดพิจารณาว่าคุณเข้าใจลักษณะของตราสาร และสามารถยอมรับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินทุน
การลงทุนตราสารทางการเงินอาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน โปรดทำความเข้าใจในความเสี่ยงทั้งหมดก่อนตัดสินใจลงทุน
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