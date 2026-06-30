  
20:00 · 30 มิถุนายน 2026

🚨 Gold Sniper Masterclass อีก 4 วันเท่านั้น!

Gold Sniper Masterclass จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 4/7 เหลือเวลาอีกเพียง 4 วันเท่านั้น

หากคุณกำลังเทรดทองคำ แต่ยังไม่มีระบบที่ชัดเจนในการหาจุดเข้าออเดอร์และบริหารความเสี่ยง นี่คือเวิร์กช็อปที่คุณไม่ควรพลาด

ดำเนินรายการโดย อาจารย์ Toey CEO ของ Bravo Trade Academy ผู้มีประสบการณ์การเทรดจริงมากกว่า 8 ปี โดยเวิร์กช็อปนี้เข้าร่วมฟรี และจัดแบบออนไลน์ผ่าน YouTube Live

📅 วันเสาร์ที่ 4/7/2026 | 13:00 – 16:00 | YouTube Live | ลงทะเบียนฟรี

📌 ลงทะเบียนฟรี:Link

⚠️ ตราสารทางการเงินโดยเฉพาะอนุพันธ์ อาจมีความเสี่ยงสูง
โปรดพิจารณาว่าคุณเข้าใจลักษณะของตราสาร และสามารถยอมรับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินทุน
การลงทุนตราสารทางการเงินอาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน โปรดทำความเข้าใจในความเสี่ยงทั้งหมดก่อนตัดสินใจลงทุน

 

🔥 สิ่งที่คุณจะได้รับ

 โบนัสต้อนรับสำหรับเริ่มต้นเทรด

 เรียนรู้พื้นฐานการเทรด Forex, ทองคำ และดัชนีแบบเข้าใจง่าย

เพียงทำ 3 ขั้นตอนง่าย ๆ:
1️⃣ ลงทะเบียนเข้าร่วมโปรโมชัน

2️⃣ รอรับอีเมลยืนยันจาก XTB

3️⃣ ฝากเงินขั้นต่ำ $100 ภายใน 2 วันหลังเปิดบัญชี

💡 เงื่อนไข: สำหรับลูกค้าใหม่ในประเทศไทยเท่านั้น

⏰ โปรโมชันมีเวลาจำกัด รีบรับสิทธิ์ก่อนหมดเขต!

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