Goldman Sachs: ผลประกอบการ “ผสมผสาน” กดดันปฏิกิริยาตลาด แม้ไตรมาสออกมาแข็งแกร่ง

Goldman Sachs เริ่มต้นปี 2026 ด้วยไตรมาสที่แข็งแกร่งอย่างมาก โดยสามารถทำผลงานดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์อย่างชัดเจนทั้งในด้านรายได้ กำไร และความสามารถในการทำกำไร ผลลัพธ์ดังกล่าวสะท้อนถึงการฟื้นตัวอย่างชัดเจนของกิจกรรมในตลาดทุน โดยเฉพาะในด้านการควบรวมและซื้อกิจการ (M&A) รวมถึงการออกหุ้นและตราสารหนี้ ควบคู่กับสภาวะที่แข็งแกร่งมากในธุรกิจเทรดหุ้น
อย่างไรก็ตาม รายงานยังเผยให้เห็นความไม่สมดุลระหว่างแต่ละกลุ่มธุรกิจ โดยธุรกิจหุ้นและวาณิชธนกิจที่แข็งแกร่งมาก ถูกหักล้างด้วยผลงานที่อ่อนแอกว่าในส่วน FICC ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และอัตราส่วนเงินกองทุน CET1 ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาด
แม้ปัจจัยพื้นฐานจะยังแข็งแกร่ง แต่ปฏิกิริยาของตลาดยังคงระมัดระวัง โดยในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด หุ้นปรับตัวลงราว 3% จากราคาปิดก่อนหน้า สะท้อนว่านักลงทุนยังไม่ตอบรับผลประกอบการอย่างเต็มที่ และให้ความสำคัญกับจุดอ่อนในรายงาน โดยเฉพาะ FICC และอัตราส่วน CET1
ผลประกอบการทางการเงินสำคัญ
- รายได้สุทธิ: 17.23 พันล้านดอลลาร์ (+14% YoY)
- กำไรต่อหุ้น (EPS): 17.55 ดอลลาร์ (คาดการณ์: 16.34 ดอลลาร์)
- ROE: 19.8%
- ROTE: 21.3%
- Global Banking & Markets: 12.74 พันล้านดอลลาร์ (+19% YoY)
- รายได้จากการเทรดหุ้น: 5.33 พันล้านดอลลาร์ (สูงกว่าคาด)
- รายได้จาก FICC: 4.01 พันล้านดอลลาร์ (ต่ำกว่าคาด)
- รายได้วาณิชธนกิจ: 2.84 พันล้านดอลลาร์
- Advisory: 1.49 พันล้านดอลลาร์
- เงินฝาก: 561 พันล้านดอลลาร์
- CET1: 12.5%
- ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน: 10.43 พันล้านดอลลาร์
ประสิทธิภาพทางการเงินและความสามารถในการทำกำไร
ตัวเลขสำคัญที่สุดของไตรมาสคือรายได้สุทธิ 17.23 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนทั้งขนาดธุรกิจและการเติบโตเมื่อเทียบรายปีอย่างแข็งแกร่ง แสดงให้เห็นว่าธนาคารสามารถใช้ประโยชน์จากสภาวะตลาดที่เอื้ออำนวยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
EPS ที่ระดับ 17.55 ดอลลาร์ แสดงว่าการเติบโตของรายได้สามารถแปลงเป็นกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับธุรกิจวาณิชธนกิจ
ROE ใกล้ 20% และ ROTE มากกว่า 21% ยืนยันถึงความสามารถในการสร้างผลตอบแทนจากเงินทุนในระดับสูง ซึ่งเป็นหนึ่งในข้อได้เปรียบสำคัญของ Goldman Sachs
ธุรกิจเทรดหุ้น (Equity Trading)
รายได้จากการเทรดหุ้นอยู่ที่ 5.33 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์อย่างมีนัยสำคัญ สะท้อนถึงกิจกรรมของลูกค้าสถาบันที่แข็งแกร่ง รวมถึงสภาวะตลาดที่เอื้อ เช่น ความผันผวนสูงและกระแสเงินทุนที่ไหลเข้า
กลุ่มธุรกิจนี้เป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนหลักของผลประกอบการ และยืนยันตำแหน่งผู้นำของ Goldman Sachs ในตลาดหุ้นโลก
FICC – คืออะไร และทำไมอ่อนแอ
FICC ย่อมาจาก Fixed Income, Currencies and Commodities ครอบคลุมการเทรดตราสารหนี้ ค่าเงิน และสินค้าโภคภัณฑ์
รายได้ FICC อยู่ที่ 4.01 พันล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ 4.87 พันล้านดอลลาร์ สะท้อนถึงสภาวะที่ไม่เอื้อในตลาดตราสารหนี้และ FX รวมถึงกิจกรรมของลูกค้าที่ลดลง
ความแตกต่างระหว่างธุรกิจหุ้นที่แข็งแกร่งกับ FICC ที่อ่อนแอ แสดงให้เห็นถึงสภาพตลาดที่ไม่สมดุล โดยตลาดให้ความสำคัญกับหุ้นมากกว่าตราสารหนี้
วาณิชธนกิจ (Investment Banking)
รายได้จาก Global Banking & Markets อยู่ที่ 12.74 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 19% YoY
จุดเด่นคือธุรกิจ Advisory ที่เติบโตถึง 89% YoY แตะ 1.49 พันล้านดอลลาร์ สะท้อนการฟื้นตัวของกิจกรรม M&A
ขณะที่การออกหุ้นและตราสารหนี้ก็ฟื้นตัวเช่นกัน แสดงถึงการกลับมาของตลาดทุน
ต้นทุนและความเสี่ยง
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอยู่ที่ 10.43 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าคาดเล็กน้อย สะท้อนแรงกดดันด้านต้นทุน
ค่าใช้จ่ายด้านพนักงานต่ำกว่าคาดเล็กน้อย ช่วยชดเชยต้นทุนส่วนอื่น ขณะที่การตั้งสำรองหนี้อยู่ที่ 315 ล้านดอลลาร์ สะท้อนแนวทางระมัดระวัง
เงินทุนและงบดุล
สถานะเงินทุนยังคงมั่นคง แม้ CET1 ที่ 12.5% จะต่ำกว่าคาด ซึ่งอาจจำกัดความยืดหยุ่นด้านเงินทุนในระยะสั้น
เงินฝากเพิ่มขึ้นเป็น 561 พันล้านดอลลาร์ (+12% QoQ) และสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) อยู่ที่ 3.65 ล้านล้านดอลลาร์ (+15% YoY)
ความเสี่ยงสำคัญ
- ความผันผวนของรายได้ตามวัฏจักรตลาด
- ความอ่อนแอของ FICC
- CET1 ต่ำกว่าคาด
- โครงสร้างต้นทุนค่อนข้างสูง
โอกาสและปัจจัยบวก
- การฟื้นตัวของ M&A
- สภาวะตลาดหุ้นที่เอื้อ
- ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอาจกดดันเงินเฟ้อ → หนุนดอกเบี้ยสูงนานขึ้น → เป็นบวกต่อรายได้ธนาคาร
แนวโน้ม (Outlook)
การรักษาโมเมนตัมในธุรกิจวาณิชธนกิจและเทรดหุ้นจะเป็นปัจจัยสำคัญ หากสภาวะตลาดยังดี Goldman Sachs มีโอกาสรักษาผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง
FICC ยังคงเป็นตัวแปรสำคัญ หากฟื้นตัว จะช่วยปรับโครงสร้างรายได้ให้สมดุลมากขึ้น
สรุปประเด็นสำคัญ
ไตรมาส 1 ปี 2026 ของ Goldman Sachs ถือว่า “แข็งแกร่ง” อย่างชัดเจน โดยได้แรงหนุนจากการเทรดหุ้นและการฟื้นตัวของวาณิชธนกิจ แม้ FICC จะอ่อนแอและต้นทุนสูงขึ้น แต่ภาพรวมยังคงเป็นบวก และธนาคารยังเป็นหนึ่งในผู้ได้รับประโยชน์หลักจากการฟื้นตัวของตลาดทุนทั่วโลก
Source: xStation5
