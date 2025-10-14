Goldman Sachs ส่งสัญญาณเชิงบวกต่อหุ้น Estée Lauder 💡

- Estée Lauder เป็นผู้ผลิตเครื่องสำอางหรู น้ำหอม และผลิตภัณฑ์ดูแลผิวระดับโลก มีชื่อเสียงจากแบรนด์เช่น Estée Lauder, MAC, Clinique และ La Mer ซึ่งเป็นไอคอนของวงการความงาม
หุ้นของ Estée Lauder (EL.US) ปรับตัวขึ้นอย่างชัดเจนในวันนี้ หลัง Goldman Sachs ปรับคำแนะนำจาก “Neutral” เป็น “Buy” และปรับราคาเป้าหมายจาก 76 ดอลลาร์ เป็น 115 ดอลลาร์ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นต่อแนวโน้มของบริษัท
Estée Lauder เป็นผู้ผลิตเครื่องสำอาง น้ำหอม และผลิตภัณฑ์ดูแลผิวระดับโลก โดยมีแบรนด์อย่าง Estée Lauder, MAC, Clinique และ La Mer ถือเป็นไอคอนสำคัญในวงการความงาม
การปรับเรตติ้งของ Goldman Sachs สะท้อนถึง การฟื้นตัวของยอดขายในจีนแผ่นดินใหญ่ หลังจากการปรับตัวลดลงก่อนหน้า ปัจจุบันสังเกตเห็นการเพิ่มขึ้นตัวเลขหลักเดียวเฉลี่ยและการฟื้นตัวของส่วนแบ่งตลาดในครึ่งหลังของปีการเงิน
การกลับมาฟื้นตัวของ ไห่หนาน และการปรับปรุงระดับสินค้าคงคลังในช่องทางท่องเที่ยวถือเป็นตัวเร่งสำคัญ ช่วยลดแรงกดดันด้านสินค้าคงคลัง
ธนาคารเพื่อการลงทุนยังเน้นถึงแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของ ส่วนแบ่งตลาดในสหรัฐฯ และผลกระทบเชิงบวกจากการดำเนินการของคณะผู้บริหารต่อการแปลงยอดเข้าชมเว็บไซต์และประสิทธิภาพการดำเนินงาน
คาดว่า EBIT margin จะขยายตัวประมาณ 500 จุดฐานภายในปี 2028 และอัตราการลดลงของยอดขายช้ากว่าที่คาด ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน
Estée Lauder ยังลงทุนในการปรับโครงสร้างทางภูมิศาสตร์ การกระจายช่องทางจำหน่าย (เช่น Amazon) และพัฒนาตราสินค้า ทำให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในตลาดหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงถือเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของตลาดจีนและมาตรการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักลงทุนตีความเป็น มูลค่าหุ้นที่เพิ่มขึ้น ในวันนี้
หุ้นดังกล่าวกำลังขยายการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่ปี 2022 เห็นได้ชัดจากราคาที่เหนือ EMA 50 สัปดาห์
ที่มา: xStation
