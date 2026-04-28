➡️ Google กำลังมุ่งเป้าไปที่สัญญาทางทหาร ตลาดกำลังรอผลประกอบการ

Google กำลังได้รับแรงหนุนเชิงกลยุทธ์จากการที่ United States Department of Defense ขยายการใช้งานโมเดล AI ของบริษัท โดยมีการผสานโซลูชันเพิ่มเติมเข้าไปในแพลตฟอร์มของหน่วยงาน
นี่ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการสร้าง “ระบบนิเวศ AI แบบหลายโมเดล (multi-model AI ecosystem)” สำหรับงานภาครัฐและกองทัพ ซึ่งเทคโนโลยีจากผู้ให้บริการหลายรายจะถูกใช้งานร่วมกัน ไม่ได้พึ่งพาแค่ผู้เล่นรายเดียว
จากข้อมูลที่มีอยู่ แพลตฟอร์มดังกล่าวกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยมีผู้ใช้งานสร้าง AI agents หลายหมื่นตัวเพื่อสนับสนุนการทำงานประจำวัน ตั้งแต่การทำ automation ไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูล โมเดลใหม่ของ Google ถูกคาดว่าจะช่วยเพิ่มคุณภาพการตอบสนอง ลดข้อผิดพลาด และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานกับข้อมูลที่มีความอ่อนไหว
ประเด็นสำคัญสำหรับตลาดไม่ได้อยู่ที่การใช้งานนี้เพียงอย่างเดียว แต่คือ “ทิศทางภาพรวมของอุตสาหกรรม AI” ที่เห็นได้ชัดว่าทาง Pentagon กำลังสร้างระบบที่ไม่มีผู้ให้บริการรายใดครองอำนาจเบ็ดเสร็จ โดยมีทั้ง Google และผู้เล่นรายอื่นเข้ามาแข่งขันร่วมกัน สะท้อนแนวโน้มการกระจายความเสี่ยงและลดการพึ่งพาผู้ให้บริการรายเดียว
ในบริบทนี้ สิ่งที่น่าสนใจคือ Google กำลังก้าวเข้าสู่พื้นที่ที่ก่อนหน้านี้ถูกเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับ OpenAI และ Anthropic มากกว่า นั่นคือสัญญาด้านกลาโหมที่มีมูลค่าสูง ซึ่งอาจกลายเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนการเติบโตระยะยาวที่สำคัญของบริษัท AI ชั้นนำ
สำหรับ Google นี่ถือเป็นการเสริมความแข็งแกร่งเชิงกลยุทธ์ในหนึ่งในตลาดที่สำคัญที่สุด บริษัทไม่ได้แค่พัฒนาโมเดล AI เท่านั้น แต่กำลังวางตำแหน่งตัวเองในจุดที่การตัดสินใจด้านงบประมาณขนาดใหญ่เกิดขึ้น และ AI กำลังกลายเป็นทั้ง “เครื่องมือทางธุรกิจ” และ “สินทรัพย์เชิงภูมิรัฐศาสตร์”
อย่างไรก็ตาม ในมุมมองนักลงทุน รายได้จากสัญญาประเภทนี้จะยังไม่สะท้อนในงบการเงินทันทีในระยะสั้น ตลาดจึงโฟกัสไปที่ catalyst สำคัญถัดไป นั่นคือผลประกอบการของ Google ในวันพุธ โดยความคาดหวังยังอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะการสร้างรายได้จาก AI และการเติบโตของธุรกิจ cloud
สรุปคือ ข่าวนี้ช่วยหนุนภาพระยะยาวของ Google แต่การตอบสนองของตลาดในระยะสั้นจะขึ้นอยู่กับว่าผลประกอบการรอบนี้สามารถยืนยันได้หรือไม่ว่า AI momentum กำลังถูกแปลงเป็นรายได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ
Zdroj: xStation5
เรื่องราว AI ของ Microsoft ก้าวเข้าสู่เฟสใหม่ ตลาดกำลังจับตา Microsoft Azure และผลประกอบการ
🚩 Avid Budget ร่วงแรง หลังแรงขายและความตื่นตระหนกกดดัน จบรอบพุ่งกว่า 600% อย่างรวดเร็ว
Market Wrap: ดัชนีพยายามฟื้นตัวจากความหวังการเจรจา United States–Iran 🇪🇺 SAP พุ่งขึ้น 6% หลังประกาศผลประกอบการ 📈
Intel: AI เป็นแรงขับเคลื่อนหลัก และ CPU อาจเป็น “คลื่นถัดไป” ของการปฏิวัติ