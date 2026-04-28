อ่านเพิ่มเติม
08:16 · 28 เมษายน 2026

➡️ Google กำลังมุ่งเป้าไปที่สัญญาทางทหาร ตลาดกำลังรอผลประกอบการ

Google กำลังได้รับแรงหนุนเชิงกลยุทธ์จากการที่ United States Department of Defense ขยายการใช้งานโมเดล AI ของบริษัท โดยมีการผสานโซลูชันเพิ่มเติมเข้าไปในแพลตฟอร์มของหน่วยงาน

นี่ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการสร้าง “ระบบนิเวศ AI แบบหลายโมเดล (multi-model AI ecosystem)” สำหรับงานภาครัฐและกองทัพ ซึ่งเทคโนโลยีจากผู้ให้บริการหลายรายจะถูกใช้งานร่วมกัน ไม่ได้พึ่งพาแค่ผู้เล่นรายเดียว

จากข้อมูลที่มีอยู่ แพลตฟอร์มดังกล่าวกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยมีผู้ใช้งานสร้าง AI agents หลายหมื่นตัวเพื่อสนับสนุนการทำงานประจำวัน ตั้งแต่การทำ automation ไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูล โมเดลใหม่ของ Google ถูกคาดว่าจะช่วยเพิ่มคุณภาพการตอบสนอง ลดข้อผิดพลาด และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานกับข้อมูลที่มีความอ่อนไหว

ประเด็นสำคัญสำหรับตลาดไม่ได้อยู่ที่การใช้งานนี้เพียงอย่างเดียว แต่คือ “ทิศทางภาพรวมของอุตสาหกรรม AI” ที่เห็นได้ชัดว่าทาง Pentagon กำลังสร้างระบบที่ไม่มีผู้ให้บริการรายใดครองอำนาจเบ็ดเสร็จ โดยมีทั้ง Google และผู้เล่นรายอื่นเข้ามาแข่งขันร่วมกัน สะท้อนแนวโน้มการกระจายความเสี่ยงและลดการพึ่งพาผู้ให้บริการรายเดียว

ในบริบทนี้ สิ่งที่น่าสนใจคือ Google กำลังก้าวเข้าสู่พื้นที่ที่ก่อนหน้านี้ถูกเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับ OpenAI และ Anthropic มากกว่า นั่นคือสัญญาด้านกลาโหมที่มีมูลค่าสูง ซึ่งอาจกลายเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนการเติบโตระยะยาวที่สำคัญของบริษัท AI ชั้นนำ

สำหรับ Google นี่ถือเป็นการเสริมความแข็งแกร่งเชิงกลยุทธ์ในหนึ่งในตลาดที่สำคัญที่สุด บริษัทไม่ได้แค่พัฒนาโมเดล AI เท่านั้น แต่กำลังวางตำแหน่งตัวเองในจุดที่การตัดสินใจด้านงบประมาณขนาดใหญ่เกิดขึ้น และ AI กำลังกลายเป็นทั้ง “เครื่องมือทางธุรกิจ” และ “สินทรัพย์เชิงภูมิรัฐศาสตร์”

อย่างไรก็ตาม ในมุมมองนักลงทุน รายได้จากสัญญาประเภทนี้จะยังไม่สะท้อนในงบการเงินทันทีในระยะสั้น ตลาดจึงโฟกัสไปที่ catalyst สำคัญถัดไป นั่นคือผลประกอบการของ Google ในวันพุธ โดยความคาดหวังยังอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะการสร้างรายได้จาก AI และการเติบโตของธุรกิจ cloud

สรุปคือ ข่าวนี้ช่วยหนุนภาพระยะยาวของ Google แต่การตอบสนองของตลาดในระยะสั้นจะขึ้นอยู่กับว่าผลประกอบการรอบนี้สามารถยืนยันได้หรือไม่ว่า AI momentum กำลังถูกแปลงเป็นรายได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ

 

Zdroj: xStation5

28 เมษายน 2026, 08:11

เรื่องราว AI ของ Microsoft ก้าวเข้าสู่เฟสใหม่ ตลาดกำลังจับตา Microsoft Azure และผลประกอบการ
24 เมษายน 2026, 21:06

🚩 Avid Budget ร่วงแรง หลังแรงขายและความตื่นตระหนกกดดัน จบรอบพุ่งกว่า 600% อย่างรวดเร็ว
24 เมษายน 2026, 21:04

Market Wrap: ดัชนีพยายามฟื้นตัวจากความหวังการเจรจา United States–Iran 🇪🇺 SAP พุ่งขึ้น 6% หลังประกาศผลประกอบการ 📈
24 เมษายน 2026, 16:20

Intel: AI เป็นแรงขับเคลื่อนหลัก และ CPU อาจเป็น “คลื่นถัดไป” ของการปฏิวัติ
หุ้น
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก