Google Cloud จับมือ Qualcomm ⚔️

- เป้าหมาย คือการนำระบบปัญญาประดิษฐ์แบบมัลติโหมดและไฮบริด (edge-to-cloud) เข้ามาใช้ในรถยนต์
- สถาปัตยกรรมแบบไฮบริดจะผสานการทำงานของ AI บนอุปกรณ์ (on-device) เข้ากับระบบคลาวด์
- ทำให้สามารถออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมอ้างอิงที่ได้รับการปรับแต่งอย่างเหมาะสม
Qualcomm Technologies และ Google Cloud กำลังขยายความร่วมมือเพื่อช่วยผู้ผลิตรถยนต์ในการสร้างและปรับใช้ multimodal AI agents เจเนอเรชันใหม่ ทั้งภายในและรอบ ๆ ยานพาหนะ ความร่วมมือนี้ผสาน Google Cloud’s Automotive AI Agent ที่ขับเคลื่อนด้วยโมเดล Gemini เข้ากับแพลตฟอร์ม Snapdragon Digital Chassis ของ Qualcomm เพื่อประสานการทำงานของ AI บนอุปกรณ์และระบบคลาวด์ ให้ได้การตอบสนองที่หน่วงต่ำ และความสามารถเชิงลึกที่อัปเดตอย่างต่อเนื่อง
ผู้ผลิตรถยนต์จะได้รับ เครื่องมือและสถาปัตยกรรมอ้างอิงที่แข็งแกร่ง เพื่อช่วยลดเวลาในการพัฒนา ก้าวข้ามจากคำสั่งพื้นฐานไปสู่การสร้าง ประสบการณ์แบบสนทนา มีแบรนด์ชัดเจน และปรับแต่งเฉพาะบุคคลได้สูง
โซลูชันร่วมนี้ช่วยให้ผู้ผลิตรถยนต์สามารถสร้างความแตกต่างในตลาดได้ ขณะที่ รถยนต์ซอฟต์แวร์กำหนด (software-defined vehicles) กำลังกลายเป็นมาตรฐานใหม่
