Google Cloud จับมือ Qualcomm ⚔️

08:22 9 กันยายน 2025

 

  • เป้าหมาย คือการนำระบบปัญญาประดิษฐ์แบบมัลติโหมดและไฮบริด (edge-to-cloud) เข้ามาใช้ในรถยนต์
  • สถาปัตยกรรมแบบไฮบริดจะผสานการทำงานของ AI บนอุปกรณ์ (on-device) เข้ากับระบบคลาวด์
  • ทำให้สามารถออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมอ้างอิงที่ได้รับการปรับแต่งอย่างเหมาะสม

Qualcomm Technologies และ Google Cloud กำลังขยายความร่วมมือเพื่อช่วยผู้ผลิตรถยนต์ในการสร้างและปรับใช้ multimodal AI agents เจเนอเรชันใหม่ ทั้งภายในและรอบ ๆ ยานพาหนะ ความร่วมมือนี้ผสาน Google Cloud’s Automotive AI Agent ที่ขับเคลื่อนด้วยโมเดล Gemini เข้ากับแพลตฟอร์ม Snapdragon Digital Chassis ของ Qualcomm เพื่อประสานการทำงานของ AI บนอุปกรณ์และระบบคลาวด์ ให้ได้การตอบสนองที่หน่วงต่ำ และความสามารถเชิงลึกที่อัปเดตอย่างต่อเนื่อง

ผู้ผลิตรถยนต์จะได้รับ เครื่องมือและสถาปัตยกรรมอ้างอิงที่แข็งแกร่ง เพื่อช่วยลดเวลาในการพัฒนา ก้าวข้ามจากคำสั่งพื้นฐานไปสู่การสร้าง ประสบการณ์แบบสนทนา มีแบรนด์ชัดเจน และปรับแต่งเฉพาะบุคคลได้สูง

โซลูชันร่วมนี้ช่วยให้ผู้ผลิตรถยนต์สามารถสร้างความแตกต่างในตลาดได้ ขณะที่ รถยนต์ซอฟต์แวร์กำหนด (software-defined vehicles) กำลังกลายเป็นมาตรฐานใหม่

 

Looking at recent quarters, Qualcomm’s results are satisfactory, especially considering its relatively attractive market valuation.

Nevertheless, Qualcomm shares have not been in the spotlight for investors lately. Returns over the past six months are significantly below those of Alphabet and the US100 index.

หุ้น:
