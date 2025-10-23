Google Quantum Echoes – ก้าวสำคัญด้าน Quantum Computing

- อัลกอริธึม Quantum Echoes ของ Google ซึ่งทำงานบนชิป Willow สามารถสร้างความได้เปรียบ 13,000 เท่า เมื่อเทียบกับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่เร็วที่สุดในโลก โดยสามารถทำการคำนวณที่ใช้เวลา 3.2 ปี ให้เสร็จสิ้นได้ในเวลาเพียง สองชั่วโมงกว่าๆ
- ความสำคัญของความก้าวหน้านี้อยู่ที่ความสามารถในการ ตรวจสอบผลลัพธ์ผ่านการทดลองควอนตัมในโลกจริง ซึ่งปูทางไปสู่ การประยุกต์ใช้งานเชิงพาณิชย์ที่เป็นรูปธรรมภายใน 5 ปี (เช่น การค้นพบยา, วิทยาศาสตร์วัสดุ)
- การประกาศนี้มี ผลกระทบต่อหุ้นทันทีเพียงเล็กน้อย (เพิ่มขึ้นเพียง 1.5% ชั่วคราว) แต่ Alphabet ยังคงเป็น ตัวเลือกลงทุนระยะยาวด้านควอนตัมที่แข็งแกร่ง ด้วย P/E ที่ 26 ซึ่งสร้างความท้าทายต่อคู่แข่งขนาดเล็ก เช่น Rigetti Computing
- อัลกอริธึม Quantum Echoes ของ Google ซึ่งทำงานบนชิป Willow สามารถสร้างความได้เปรียบ 13,000 เท่า เมื่อเทียบกับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่เร็วที่สุดในโลก โดยสามารถทำการคำนวณที่ใช้เวลา 3.2 ปี ให้เสร็จสิ้นได้ในเวลาเพียง สองชั่วโมงกว่าๆ
- ความสำคัญของความก้าวหน้านี้อยู่ที่ความสามารถในการ ตรวจสอบผลลัพธ์ผ่านการทดลองควอนตัมในโลกจริง ซึ่งปูทางไปสู่ การประยุกต์ใช้งานเชิงพาณิชย์ที่เป็นรูปธรรมภายใน 5 ปี (เช่น การค้นพบยา, วิทยาศาสตร์วัสดุ)
- การประกาศนี้มี ผลกระทบต่อหุ้นทันทีเพียงเล็กน้อย (เพิ่มขึ้นเพียง 1.5% ชั่วคราว) แต่ Alphabet ยังคงเป็น ตัวเลือกลงทุนระยะยาวด้านควอนตัมที่แข็งแกร่ง ด้วย P/E ที่ 26 ซึ่งสร้างความท้าทายต่อคู่แข่งขนาดเล็ก เช่น Rigetti Computing
วันนี้ Google ประกาศอัลกอริธึมที่ก้าวล้ำ Quantum Echoes โดยผลการทดลองได้เผยแพร่ในวารสาร Nature อัลกอริธึมนี้ ทำงานบนชิปควอนตัม Willow แสดงให้เห็นความได้เปรียบ 13,000 เท่า เมื่อเทียบกับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่เร็วที่สุดในโลก การคำนวณที่ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ Frontier ใช้เวลา 3.2 ปี กลับสามารถทำโดย Willow ได้เพียง สองชั่วโมงกว่าๆ
สิ่งที่ทำให้ความก้าวหน้านี้แตกต่าง
แตกต่างจากการสาธิต “ความได้เปรียบทางควอนตัม” ก่อนหน้านี้ Quantum Echoes มอบความสามารถในการ ตรวจสอบผลลัพธ์ผ่านการเปรียบเทียบโดยตรงกับการทดลองควอนตัมในโลกจริง ซึ่งถือเป็นขั้นตอนสำคัญสู่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีควอนตัมในเชิงปฏิบัติ
การประยุกต์ใช้งานที่เป็นไปได้
ตามที่ Hartmut Neven หัวหน้า Google Quantum AI กล่าว เทคโนโลยีนี้อาจถูกนำไปใช้เชิงพาณิชย์ภายใน 5 ปีข้างหน้า ในด้านต่างๆ เช่น:
-
การค้นพบยาและการจำลองโครงสร้างโมเลกุล
-
วิทยาศาสตร์วัสดุ (เช่น แบตเตอรี่ที่ดีกว่าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า)
-
การสเปกโตรสโกปี NMR ในเคมีและชีววิทยา
ผลกระทบต่อหุ้นของบริษัท
การประกาศชิป Willow ก่อนหน้านี้ (ธันวาคม 2024) ทำให้หุ้น Alphabet เพิ่มขึ้น 5–7% เพิ่มมูลค่าตลาดมากกว่า 100 พันล้านดอลลาร์ ปัจจุบัน GOOGL ซื้อขายประมาณ 250–255 ดอลลาร์ – เพิ่มขึ้น 52% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และ 33% ตั้งแต่ต้นปี 2025
สำหรับนักลงทุนระยะยาว Alphabet ยังคงเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดในการเข้าถึงตลาดควอนตัม ด้วยการผสมผสาน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี กับ สถานะการเงินที่มั่นคง และ มูลค่าที่น่าสนใจ (P/E: 26)
หุ้นของบริษัท เพิ่มขึ้นประมาณ 1.5% ชั่วคราว หลังการประกาศ แต่จากนั้นก็กลับเข้าสู่แนวโน้มลดลง ควรสังเกต ผลการดำเนินงานของ Rigetti Computing หุ้นปรับตัวสูงขึ้นในเดือนกันยายน แต่เริ่มลดลงตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม Alphabet ด้วยผลิตภัณฑ์ของตน จึงถือเป็น ภัยคุกคามสำคัญต่อ Rigetti โดยพิจารณาจากศักยภาพการลงทุนของยักษ์ใหญ่
แหล่งที่มา: xStation5
IBM Earnings: เติบโตชะลอ ตลาดผิดหวัง
Tesla ไตรมาส 3: ยังคงเป็นเพียงบริษัทรถยนต์ราคาสูงหรือไม่?
IBM รายงานผลประกอบการ: บิดาแห่งวงการไอที จะทำได้ตามคาดหรือไม่?
กระแสหุ้นมีม "Meme Stock” กลับมาแล้ว?