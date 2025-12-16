อ่านเพิ่มเติม
08:47 · 16 ธันวาคม 2025

ข่าวเด่นวันนี้: ความกังวลใน กลุ่มเทคโนโลยี กดดันตลาดปรับตัวลดลง

ตลาดสหรัฐฯ

  • เปิดตลาดด้วยการปรับตัวขึ้นเล็กน้อย แต่ แรงซื้ออ่อนตัวลง เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับสถานะของบริษัทเทคโนโลยี

  • Russell 2000: ร่วง ประมาณ 0.6%

  • Nasdaq 100: ร่วง 0.3%

  • S&P 500 & Dow: ร่วงเพียง 0.2%

  • ข่าวเด่น: iRobot ผู้ผลิตหุ่นยนต์ “Roomba” ประกาศ ล้มละลาย หลังแข่งขันไม่ไหวกับสินค้าจีน ราคาหุ้นร่วง กว่า 70%

  • FED: แถลงการณ์ของสมาชิก FED ถูกตีความในทิศทาง Dovish เล็กน้อย แต่ความขัดแย้งภายในเริ่มชัดเจน

  • ข่าวจากวงในของ Trump ระบุว่า ความเป็นไปได้ของ Kevin Hasset ไม่ชัดเจนเท่าที่ตลาดคาดเมื่อสัปดาห์ก่อน

ตลาดยุโรป

  • ภาพรวมดีกว่าสหรัฐฯ ส่วนใหญ่เป็น หุ้นกลุ่มเติบโต (Growth)

  • FTSE MIB (อิตาลี): ขึ้น ~1%

  • WIG20 (โปแลนด์): ขึ้น ~1.7%

  • การปรับตัวขึ้นยังเห็นได้ใน SUI20, UK100, SPA35

  • CAC40 (ฝรั่งเศส): ขึ้น 0.4%

  • DAX (เยอรมนี): ลดลง 0.2%

  • แนวโน้มเฉพาะกลุ่ม:

    • หุ้น บริษัทกลาโหม ลดลง เนื่องจากความคืบหน้าของการเจรจาเกี่ยวกับยูเครน

    • ธนาคารยุโรป ช่วยหนุนดัชนี โดยมี sentiment ชัดเจนเป็นบวก

  • สวิตเซอร์แลนด์: PPI ผิดหวัง ลดลง 0.5% MoM ส่งผลให้ CHF อ่อนค่าต่อ USD และ EUR ~0.2%

Forex & Commodities

  • สกุลสแกนดิเนเวีย (NOK, SEK): อ่อนค่าเมื่อเทียบกับคู่เงินหลัก

  • โกโก้: ราคาลดลงต่อเนื่อง >6% จากแรงกดดันด้านอุปทาน

  • น้ำมัน: ลดลง >1.5% ทดสอบระดับต่ำสุดล่าสุด

  • โลหะมีค่า: ปรับตัวขึ้น

    • Palladium: +5%

    • Platinum & Silver: +2%

    • Gold: +0.2%

คริปโตเคอร์เรนซี

  • Bitcoin: ร่วง ~3% เหลือ $85,000

  • Ethereum: ร่วง ~5% ต่ำกว่า $3,000

  • ตลาดยังถูกกดดันจาก อัตราดอกเบี้ยต่ำและการนำไปใช้โดยสถาบัน

สรุป:
ตลาดวันนี้ถูกกดดันโดย ความกังวลในกลุ่มเทคโนโลยีและแรงขายสินทรัพย์เสี่ยง ขณะเดียวกัน ยุโรปและโลหะมีค่า ยังคงเป็นจุดสว่างของตลาด

17 ธันวาคม 2025, 11:13

16 ธันวาคม 2025, 08:41

15 ธันวาคม 2025, 08:25

15 ธันวาคม 2025, 08:24

