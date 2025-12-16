ข่าวเด่นวันนี้: ความกังวลใน กลุ่มเทคโนโลยี กดดันตลาดปรับตัวลดลง

ตลาดสหรัฐฯ
เปิดตลาดด้วยการปรับตัวขึ้นเล็กน้อย แต่ แรงซื้ออ่อนตัวลง เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับสถานะของบริษัทเทคโนโลยี
Russell 2000: ร่วง ประมาณ 0.6%
Nasdaq 100: ร่วง 0.3%
S&P 500 & Dow: ร่วงเพียง 0.2%
ข่าวเด่น: iRobot ผู้ผลิตหุ่นยนต์ “Roomba” ประกาศ ล้มละลาย หลังแข่งขันไม่ไหวกับสินค้าจีน ราคาหุ้นร่วง กว่า 70%
FED: แถลงการณ์ของสมาชิก FED ถูกตีความในทิศทาง Dovish เล็กน้อย แต่ความขัดแย้งภายในเริ่มชัดเจน
ข่าวจากวงในของ Trump ระบุว่า ความเป็นไปได้ของ Kevin Hasset ไม่ชัดเจนเท่าที่ตลาดคาดเมื่อสัปดาห์ก่อน
ตลาดยุโรป
ภาพรวมดีกว่าสหรัฐฯ ส่วนใหญ่เป็น หุ้นกลุ่มเติบโต (Growth)
FTSE MIB (อิตาลี): ขึ้น ~1%
WIG20 (โปแลนด์): ขึ้น ~1.7%
การปรับตัวขึ้นยังเห็นได้ใน SUI20, UK100, SPA35
CAC40 (ฝรั่งเศส): ขึ้น 0.4%
DAX (เยอรมนี): ลดลง 0.2%
แนวโน้มเฉพาะกลุ่ม:
หุ้น บริษัทกลาโหม ลดลง เนื่องจากความคืบหน้าของการเจรจาเกี่ยวกับยูเครน
ธนาคารยุโรป ช่วยหนุนดัชนี โดยมี sentiment ชัดเจนเป็นบวก
สวิตเซอร์แลนด์: PPI ผิดหวัง ลดลง 0.5% MoM ส่งผลให้ CHF อ่อนค่าต่อ USD และ EUR ~0.2%
Forex & Commodities
สกุลสแกนดิเนเวีย (NOK, SEK): อ่อนค่าเมื่อเทียบกับคู่เงินหลัก
โกโก้: ราคาลดลงต่อเนื่อง >6% จากแรงกดดันด้านอุปทาน
น้ำมัน: ลดลง >1.5% ทดสอบระดับต่ำสุดล่าสุด
โลหะมีค่า: ปรับตัวขึ้น
Palladium: +5%
Platinum & Silver: +2%
Gold: +0.2%
คริปโตเคอร์เรนซี
Bitcoin: ร่วง ~3% เหลือ $85,000
Ethereum: ร่วง ~5% ต่ำกว่า $3,000
ตลาดยังถูกกดดันจาก อัตราดอกเบี้ยต่ำและการนำไปใช้โดยสถาบัน
สรุป:
ตลาดวันนี้ถูกกดดันโดย ความกังวลในกลุ่มเทคโนโลยีและแรงขายสินทรัพย์เสี่ยง ขณะเดียวกัน ยุโรปและโลหะมีค่า ยังคงเป็นจุดสว่างของตลาด
หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีปรับตัวลดลง 📉🖥️