H&M หุ้นพุ่งแรง 7% หลังงบไตรมาสออกมาดีกว่าคาด 📈

หุ้น H&M (HMB.SE) พุ่ง 7% แตะระดับสูงสุดในรอบ 11 เดือน
กำไรจากการดำเนินงาน +40% YoY ที่ 4.91B SEK สูงกว่าคาดการณ์ (3.68B SEK)
กลยุทธ์พลิกฟื้นของ CEO Daniel Erver เริ่มเห็นผล หลัง 2 ไตรมาสอ่อนแอ
คอลเลกชันใหม่ + แคมเปญกับคนดัง (Charli XCX, Tyla) ช่วยดึงดูดเทียบชั้น Shein/Zara
กลับมาจัดแฟชั่นโชว์ใหญ่ใน London Fashion Week ครั้งแรกตั้งแต่ปี 2018
สต็อกลดลง 9% YoY สะท้อนการจัดการสินค้าที่ดีขึ้น
ยอดขาย 57B SEK แม้ลดเล็กน้อยแต่ยังชนะคาดการณ์
คุมต้นทุน + กำหนดราคาเข้มงวด หนุนอัตรากำไร
ความเสี่ยง Q4: ภาษีสหรัฐฯ + ความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่อ่อนแอ อาจบีบกำไร H&M เตรียมขึ้นราคาบางส่วนแต่ยังปกป้องสินค้าพื้นฐานและเด็ก
Source: xStation5