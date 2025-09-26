อ่านเพิ่มเติม

H&M หุ้นพุ่งแรง 7% หลังงบไตรมาสออกมาดีกว่าคาด 📈

08:26 26 กันยายน 2025

หุ้น H&M (HMB.SE) พุ่ง 7% แตะระดับสูงสุดในรอบ 11 เดือน

  • กำไรจากการดำเนินงาน +40% YoY ที่ 4.91B SEK สูงกว่าคาดการณ์ (3.68B SEK)

  • กลยุทธ์พลิกฟื้นของ CEO Daniel Erver เริ่มเห็นผล หลัง 2 ไตรมาสอ่อนแอ

  • คอลเลกชันใหม่ + แคมเปญกับคนดัง (Charli XCX, Tyla) ช่วยดึงดูดเทียบชั้น Shein/Zara

  • กลับมาจัดแฟชั่นโชว์ใหญ่ใน London Fashion Week ครั้งแรกตั้งแต่ปี 2018

  • สต็อกลดลง 9% YoY สะท้อนการจัดการสินค้าที่ดีขึ้น

  • ยอดขาย 57B SEK แม้ลดเล็กน้อยแต่ยังชนะคาดการณ์

  • คุมต้นทุน + กำหนดราคาเข้มงวด หนุนอัตรากำไร

ความเสี่ยง Q4: ภาษีสหรัฐฯ + ความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่อ่อนแอ อาจบีบกำไร H&M เตรียมขึ้นราคาบางส่วนแต่ยังปกป้องสินค้าพื้นฐานและเด็ก

