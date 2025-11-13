หุ้น Heico เคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 📈 หลังประกาศเข้าซื้อกิจการ Axillon Fuel Containment

HEICO Corporation (HEI.US) หุ้นพุ่งเข้าใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ หลังบริษัทประกาศเข้าซื้อกิจการ Axillon Aerospace’s Fuel Containment Business เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในธุรกิจการผลิตด้านอวกาศและการป้องกันประเทศ
กลุ่ม Electronic Technologies Group ของ HEICO จะเข้าซื้อกิจการดังกล่าวด้วยเงินสด (ไม่เปิดเผยมูลค่า) โดยดีลคาดว่าจะปิดในไตรมาส 1 ปี 2026 ภายใต้เงื่อนไขตามปกติ รวมถึงการอนุมัติจากกฎหมายแข่งขันทางการค้า (Hart-Scott-Rodino Antitrust Act) HEICO คาดว่าการเข้าซื้อครั้งนี้จะเริ่มส่งผลบวกต่อกำไรภายใน 1 ปีหลังจากปิดดีล
บริษัท HEICO มุ่งเน้นผลิตชิ้นส่วนเทคโนโลยีขั้นสูงและอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะทาง สำหรับภาคการบินพาณิชย์และอวกาศ โดยมีลูกค้าหลักคือสายการบินเอกชน กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ และองค์การ NASA การเข้าซื้อล่าสุดก่อนหน้านี้คือ Gables Engineering ในเดือนกรกฎาคม 2025
🛫 เกี่ยวกับ Axillon Fuel Containment
-
ที่ตั้ง: เมือง Rockmart, รัฐจอร์เจีย
-
พัฒนาและผลิตถังเชื้อเพลิงตามมาตรฐานทหารสหรัฐฯ สำหรับ เครื่องบินรบ, เครื่องบินพาณิชย์บางรุ่น และยานเกราะภาคพื้นดิน
-
มีพนักงานราว 530 คน ในพื้นที่โรงงานกว่า 600,000 ตารางฟุต
-
ผลิตภัณฑ์หลักใช้ในแพลตฟอร์ม เช่น F-16, F-15, F/A-18, CH-47 Chinook และ Bradley Fighting Vehicle
-
ธุรกิจมีรากฐานจาก Goodyear Tire & Rubber ผู้บุกเบิกถังเชื้อเพลิงแบบป้องกันการรั่ว (self-sealing fuel tanks) ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2
🎯 ความสำคัญเชิงกลยุทธ์
ซีอีโอร่วม Eric A. Mendelson และ Victor H. Mendelson ระบุว่าการเข้าซื้อครั้งนี้ช่วยเพิ่ม “ธุรกิจคุณภาพสูงและทรงเกียรติ” ให้กับพอร์ตของ HEICO และสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทในการซื้อกิจการเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีอวกาศที่มีความเชื่อมโยงกับภาคกลาโหมอย่างแน่นแฟ้น
HEICO ยืนยันว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรหลัก ทีมผู้บริหารชุดเดิมยังคงบริหารงานต่อไป และโรงงานจะยังคงตั้งอยู่ที่จอร์เจียเช่นเดิม
💰 ความแข็งแกร่งทางการเงินของ HEICO
-
มูลค่าตลาด: $38.95 พันล้าน
-
ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี (YTD): +35%
-
การเติบโตของรายได้: +13.46% YoY
-
ฐานะการเงินมั่นคง: สินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่าหนี้สินระยะสั้น และมีหนี้อยู่ในระดับปานกลาง
-
จ่ายเงินปันผลต่อเนื่อง 50 ปีติดต่อกัน
📊 ผลประกอบการล่าสุดและมุมมองนักวิเคราะห์
-
กำไรต่อหุ้น (EPS) Q3 2025: $1.26 (สูงกว่าคาดที่ $1.12)
-
รายได้: $1.15 พันล้าน (คาด $1.11 พันล้าน) เพิ่มขึ้น +16% YoY
มุมมองจากโบรกเกอร์หลัก:
-
BofA Securities: ปรับเป้าเป็น $400, ชี้การเพิ่มส่วนแบ่งตลาดและประสิทธิภาพดีขึ้น
-
Truist Securities: ขึ้นเป้าเป็น $366, เน้นการเติบโตของกลุ่ม Flight Support
-
Stifel: ปรับเป็น $360, ชื่นชมผลกำไรแข็งแกร่ง
-
RBC Capital: ลดเป้าเป็น $350, เหตุแรงกดดันด้านมาร์จิ้น แต่ยังคงคำแนะนำ “Outperform”
📈 มุมมองทางเทคนิค (กราฟรายวัน D1)
หุ้น Heico แตะโซนสูงสุดตลอดกาลบริเวณ $230 ต่อหุ้น อย่างไรก็ตาม มูลค่าหุ้นเริ่มสูงเมื่อเทียบกับระดับตั้งแต่ปี 2021 นักลงทุนจึงอาจจับตาการเติบโตของ อัตรากำไร (profitability) ในไตรมาสถัดไปอย่างใกล้ชิด
Source: xStation5
Source: XTB Research
Source: XTB Research
Siemens หลังประกาศผลประกอบการ: อะไรที่ผิดพลาด?
ปัญหาของกูเกิลในยุโรป
US100 ปรับตัวลดลงกว่า 1.4% 🚨📉
US OPEN: สิ้นสุดภาวะชัตดาวน์—but ตลาดยังไม่หยุดร่วง