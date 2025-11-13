อ่านเพิ่มเติม
08:17 · 13 พฤศจิกายน 2025

หุ้น Heico เคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 📈 หลังประกาศเข้าซื้อกิจการ Axillon Fuel Containment

HEICO Corporation (HEI.US) หุ้นพุ่งเข้าใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ หลังบริษัทประกาศเข้าซื้อกิจการ Axillon Aerospace’s Fuel Containment Business เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในธุรกิจการผลิตด้านอวกาศและการป้องกันประเทศ

กลุ่ม Electronic Technologies Group ของ HEICO จะเข้าซื้อกิจการดังกล่าวด้วยเงินสด (ไม่เปิดเผยมูลค่า) โดยดีลคาดว่าจะปิดในไตรมาส 1 ปี 2026 ภายใต้เงื่อนไขตามปกติ รวมถึงการอนุมัติจากกฎหมายแข่งขันทางการค้า (Hart-Scott-Rodino Antitrust Act) HEICO คาดว่าการเข้าซื้อครั้งนี้จะเริ่มส่งผลบวกต่อกำไรภายใน 1 ปีหลังจากปิดดีล

บริษัท HEICO มุ่งเน้นผลิตชิ้นส่วนเทคโนโลยีขั้นสูงและอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะทาง สำหรับภาคการบินพาณิชย์และอวกาศ โดยมีลูกค้าหลักคือสายการบินเอกชน กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ และองค์การ NASA การเข้าซื้อล่าสุดก่อนหน้านี้คือ Gables Engineering ในเดือนกรกฎาคม 2025

🛫 เกี่ยวกับ Axillon Fuel Containment

  • ที่ตั้ง: เมือง Rockmart, รัฐจอร์เจีย

  • พัฒนาและผลิตถังเชื้อเพลิงตามมาตรฐานทหารสหรัฐฯ สำหรับ เครื่องบินรบ, เครื่องบินพาณิชย์บางรุ่น และยานเกราะภาคพื้นดิน

  • มีพนักงานราว 530 คน ในพื้นที่โรงงานกว่า 600,000 ตารางฟุต

  • ผลิตภัณฑ์หลักใช้ในแพลตฟอร์ม เช่น F-16, F-15, F/A-18, CH-47 Chinook และ Bradley Fighting Vehicle

  • ธุรกิจมีรากฐานจาก Goodyear Tire & Rubber ผู้บุกเบิกถังเชื้อเพลิงแบบป้องกันการรั่ว (self-sealing fuel tanks) ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2

🎯 ความสำคัญเชิงกลยุทธ์

ซีอีโอร่วม Eric A. Mendelson และ Victor H. Mendelson ระบุว่าการเข้าซื้อครั้งนี้ช่วยเพิ่ม “ธุรกิจคุณภาพสูงและทรงเกียรติ” ให้กับพอร์ตของ HEICO และสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทในการซื้อกิจการเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีอวกาศที่มีความเชื่อมโยงกับภาคกลาโหมอย่างแน่นแฟ้น

HEICO ยืนยันว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรหลัก ทีมผู้บริหารชุดเดิมยังคงบริหารงานต่อไป และโรงงานจะยังคงตั้งอยู่ที่จอร์เจียเช่นเดิม

💰 ความแข็งแกร่งทางการเงินของ HEICO

  • มูลค่าตลาด: $38.95 พันล้าน

  • ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี (YTD): +35%

  • การเติบโตของรายได้: +13.46% YoY

  • ฐานะการเงินมั่นคง: สินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่าหนี้สินระยะสั้น และมีหนี้อยู่ในระดับปานกลาง

  • จ่ายเงินปันผลต่อเนื่อง 50 ปีติดต่อกัน

📊 ผลประกอบการล่าสุดและมุมมองนักวิเคราะห์

  • กำไรต่อหุ้น (EPS) Q3 2025: $1.26 (สูงกว่าคาดที่ $1.12)

  • รายได้: $1.15 พันล้าน (คาด $1.11 พันล้าน) เพิ่มขึ้น +16% YoY

มุมมองจากโบรกเกอร์หลัก:

  • BofA Securities: ปรับเป้าเป็น $400, ชี้การเพิ่มส่วนแบ่งตลาดและประสิทธิภาพดีขึ้น

  • Truist Securities: ขึ้นเป้าเป็น $366, เน้นการเติบโตของกลุ่ม Flight Support

  • Stifel: ปรับเป็น $360, ชื่นชมผลกำไรแข็งแกร่ง

  • RBC Capital: ลดเป้าเป็น $350, เหตุแรงกดดันด้านมาร์จิ้น แต่ยังคงคำแนะนำ “Outperform”

📈 มุมมองทางเทคนิค (กราฟรายวัน D1)

หุ้น Heico แตะโซนสูงสุดตลอดกาลบริเวณ $230 ต่อหุ้น อย่างไรก็ตาม มูลค่าหุ้นเริ่มสูงเมื่อเทียบกับระดับตั้งแต่ปี 2021 นักลงทุนจึงอาจจับตาการเติบโตของ อัตรากำไร (profitability) ในไตรมาสถัดไปอย่างใกล้ชิด

 

Source: xStation5

 

Source: XTB Research

 

Source: XTB Research

14 พฤศจิกายน 2025, 08:55

Siemens หลังประกาศผลประกอบการ: อะไรที่ผิดพลาด?
14 พฤศจิกายน 2025, 08:51

ปัญหาของกูเกิลในยุโรป
14 พฤศจิกายน 2025, 08:48

US100 ปรับตัวลดลงกว่า 1.4% 🚨📉
14 พฤศจิกายน 2025, 08:47

US OPEN: สิ้นสุดภาวะชัตดาวน์—but ตลาดยังไม่หยุดร่วง

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก