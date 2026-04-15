Hermes ร่วงลง 13% ในวันครบรอบเหตุการณ์เรือ RMS Titanic ⚓

- ภาคแฟชั่นกำลัง “ร่วงหนัก” ในช่วงเปิดตลาดวันพุธ
วันนี้ 15 เมษายน ตรงกับวันครบรอบ 114 ปีเหตุการณ์เรือ RMS Titanic อับปาง และแทบไม่อาจมองข้ามความบังเอิญที่น่าสนใจได้ว่า ในวันเดียวกันนี้ หุ้นของ Hermès (สัญลักษณ์ RMS) กลับเผชิญแรงกดดันอย่างหนักในตลาดหุ้นปารีส
Hermès ร่วงลงแรงกว่า 13–14% ในช่วงเปิดตลาด ถือเป็นหนึ่งในวันที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์การซื้อขายของบริษัท ส่งผลให้ราคาหุ้นลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบกว่า 3 ปี และตั้งแต่ต้นปีราคาลดลงแล้วเกือบ 28%
📊 ผลประกอบการ Q1 2026 — เทียบกับคาดการณ์
รายได้ไตรมาส 1 อยู่ที่ 4.07 พันล้านยูโร ลดลง 1.4% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยได้รับผลกระทบหลักจากอัตราแลกเปลี่ยนลบประมาณ 290 ล้านยูโร ตลาดคาดการณ์ไว้ราว 4.13–4.16 พันล้านยูโร
การเติบโตแบบออร์แกนิก (อัตราแลกเปลี่ยนคงที่) อยู่ที่ +5.6% ต่ำกว่าคาดที่ +7.1% สะท้อนความผิดหวังเมื่อเทียบกับการคาดหวังการเร่งตัวหลังไตรมาส 4 ปี 2025 (+9.8%)
อย่างไรก็ตาม เมื่อมองในรายละเอียด ตัวเลขตามรายงานดูรุนแรงจากผลกระทบค่าเงิน แต่หากตัดออกภาพจะไม่แย่เท่าที่เห็น เช่น กลุ่มนาฬิกาลดลงเพียง -3.7% แบบออร์แกนิก และเสื้อผ้าและเครื่องประดับแทบทรงตัวที่ +0.4%
🌍 ผลประกอบการรายภูมิภาค (อัตราแลกเปลี่ยนคงที่)
🇺🇸 ทวีปอเมริกา: +17.2% — เติบโตโดดเด่นที่สุดทั่วทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์
🇯🇵 ญี่ปุ่น: +9.6% — ความต้องการภายในประเทศแข็งแกร่งและลูกค้ามีความภักดีสูง
🇪🇺 ยุโรป (ไม่รวมฝรั่งเศส): +9.7% — เติบโตดีจากอุปสงค์ภายใน
🇫🇷 ฝรั่งเศส: -2.8% — ลดลงจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่อ่อนตัว
🌏 เอเชียแปซิฟิก (ไม่รวมญี่ปุ่น): +2.2% — ชะลอลงจากไตรมาสก่อน เนื่องจากการท่องเที่ยวและการเดินทางสะดุด
🕌 ตะวันออกกลาง (ภูมิภาคอื่น): -5.9% — ได้รับผลกระทบหนักจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์
📦 ผลประกอบการตามกลุ่มสินค้า (อัตราแลกเปลี่ยนคงที่)
👜 หนังและเครื่องหนัง: +9.4% — ความต้องการแข็งแกร่งและการขยายกำลังการผลิต
👗 เสื้อผ้าและเครื่องประดับ: +0.4% — ทรงตัว
🧣 ผ้าไหมและสิ่งทอ: +7.8% — เติบโตดีต่อเนื่อง
🏺 เครื่องประดับและสินค้า Home: +6.8% — โมเมนตัมยังดี
💄 น้ำหอมและความงาม: +0.2% — ทรงตัว
⌚ นาฬิกา: -3.7% — เผชิญภาวะตลาดอ่อนตัว
📦 สินค้าอื่น ๆ: +3.6% — เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
แหล่งที่มา: Hermès Investor Relations
แม้จะเผชิญกับความผันผวนดังกล่าว แต่ Hermès ยังคงรักษาเป้าหมายการเติบโตระยะยาว โดยอ้างอิงสมมติฐานอัตราแลกเปลี่ยนที่คงที่ และในเวลาเดียวกันบริษัทได้เข้าซื้อหุ้นคืนมากกว่า 31,000 หุ้น มูลค่าประมาณ 60 ล้านยูโรในไตรมาสแรก
ซีอีโอ Axel Dumas ให้ความเห็นต่อผลประกอบการด้วยสไตล์เฉพาะตัวว่า
“ท่ามกลางสภาพแวดล้อมภูมิรัฐศาสตร์ที่ตึงเครียด Hermès ยังคงเดินหน้าตามแผน ยึดมั่นในกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัท”
บริษัทยังคงรักษาอัตรากำไรจากการดำเนินงานสูงกว่า 41% ซึ่งเป็นระดับที่ผู้เล่นในอุตสาหกรรมลักชัวรีรายอื่นไม่สามารถเทียบได้
วันสำคัญถัดไปในปฏิทินคือ 29 กรกฎาคม 2026 ซึ่งเป็นวันประกาศผลประกอบการครึ่งปีแรก
Hermès (Euronext Paris) แสดงแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งตั้งแต่ปี 2023 จากนั้นเร่งตัวขึ้นในปี 2024 และทำจุดสูงสุดเหนือ €3,100 ในช่วงต้นปี 2025 ก่อนจะเกิดการปรับตัวลงอย่างรุนแรงมากกว่า 11.85% ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา
เส้น EMA200 (เส้นสีส้ม) ทำหน้าที่เป็นแนวรับแบบไดนามิกมาโดยตลอดตั้งแต่ปี 2023 อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ต้นปี 2025 ราคาหลุดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยนี้ และปัจจุบันอยู่ต่ำกว่าอย่างมีนัยสำคัญ (ค่า EMA200 ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 2,059.72) ซึ่งสะท้อนถึงการอ่อนตัวของโครงสร้างแนวโน้มระยะยาว
โซน Volume Profile แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ที่มีปริมาณการซื้อขายหนาแน่นอยู่ในช่วงประมาณ 1,800–2,300 ยูโร โดยจุดที่มี tick volume สูงที่สุดอยู่บริเวณ 2,000–2,100 ยูโร ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นโซนแนวรับ/แนวต้านที่สำคัญหลังการปรับตัวลง
หลังจากทำจุดสูงสุดในปี 2025 ราคามักเคลื่อนไหวอยู่รอบระดับ VWAP (เส้นแนวนอนสีดำ) ซึ่งทำหน้าที่เป็นจุดสมดุลของตลาด แต่ปัจจุบันราคายังอยู่ต่ำกว่า VWAP ซึ่งยืนยันแรงกดดันฝั่งผู้ขายที่ยังคงครอบงำในระยะสั้น
แหล่งข้อมูล: xStation
ผลประกอบการ ASML: เปิดปีอย่างแข็งแกร่ง ส่งสัญญาณบูมชิปยังไปต่อ! 🚀
ข่าวเด่นวันนี้ 15 เม.ย
AI ต้องใช้พลังงาน - และ Oracle กับ Bloom Energy กำลังชี้ว่ากำไรอยู่ตรงนั้น
Novo Nordisk ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ OpenAI 🧬🤖