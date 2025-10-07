- การลาออกของนายกรัฐมนตรี เซบาสเตียง เลอกอร์นู เผยให้เห็นความบกพร่องทางการเมืองและความไม่แน่นอนที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในฝรั่งเศส
- การลาออกของนายกรัฐมนตรี เซบาสเตียง เลอกอร์นู เผยให้เห็นความบกพร่องทางการเมืองและความไม่แน่นอนที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในฝรั่งเศส
- ฝรั่งเศสกำลังเผชิญ ความเสี่ยงหนี้สาธารณะในระดับระบบ (systemic risk) ด้วยยอดหนี้สูงถึง 3,345 พันล้านยูโร อัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้น และสภาพตลาดที่เปราะบาง ซึ่งยิ่งซ้ำเติมด้วย ความไม่ไว้วางใจของนักลงทุน
- ประเทศกำลัง แกว่งตัวระหว่างความชะงักงันทางการเมืองและความเปราะบางทางการเงิน ความน่าเชื่อถือของรัฐและความเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยกลายเป็นประเด็นสำคัญในขณะนี้
การลาออกของเซบาสเตียง เลอกอร์นู: ฝรั่งเศสเผชิญความไม่แน่นอนทางการเมืองและความเสี่ยงหนี้สาธารณะครั้งใหญ่
การลาออกของ นายกรัฐมนตรี เซบาสเตียง เลอกอร์นู ซึ่งได้รับการยอมรับในเช้าวันนี้โดย เอ็มมานูเอล มาครง ไม่ใช่เพียงเหตุการณ์รัฐบาลทั่วไป แต่เป็นสัญญาณของ ความบกพร่องทางการเมืองอย่างลึกซึ้ง ฝ่ายบริหารที่อ่อนแรง และความเชื่อมั่นของประชาชนที่กำลังลดลง ภายในไม่กี่วัน รัฐบาลชุดใหม่ก็ล่มสลายท่ามกลางแรงวิจารณ์และความขัดแย้ง
การจากไปอย่างกะทันหันนี้ เกิดขึ้นในช่วงที่ประเทศต้องการ ทิศทางงบประมาณและนโยบายสังคมที่ชัดเจน ทำให้ฝรั่งเศสเผชิญ ความไม่มั่นคงทางการเมืองที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ในช่วงวาระที่สองของมาครง ประธานาธิบดีต้องเผชิญทางเลือกเร่งด่วน: แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีใหม่ ยุบสภาที่แตกแยก หรือรับผิดชอบต่อภาวะทางตันในระดับสัญลักษณ์
📉 ผลกระทบทันทีต่อรัฐบาลและตลาด
-
การเดินทางของรัฐมนตรีถูกยกเลิก
-
การตัดสินใจหลายเรื่องถูกระงับ
-
ตลาดการเงินตอบสนองอย่างรุนแรง: CAC 40 ร่วงเกือบ 2% หุ้นธนาคารฝรั่งเศสได้รับผลกระทบหนักสุด
-
ฝ่ายบริหารดูเหมือน ชะงักงัน ขณะที่ประชาชนเฝ้าดูความวุ่นวายทางการเมืองซ้ำซาก
ความตึงเครียดในหนี้สาธารณะ: ความเสี่ยงเชิงระบบ
ฝรั่งเศสอยู่ในสถานการณ์ เปราะบาง:
-
หนี้สาธารณะ: €3,345 พันล้าน (114% ของ GDP) สูงสุดในยูโรโซน
-
ขาดดุล: 5.8% ของ GDP ใน 2024 และคาด 5.4% ใน 2025
-
อัตราดอกเบี้ยพันธบัตร 10 ปี: 3.60% ซึ่งถือเป็นแนวตึงเครียดสำคัญ
-
อัตราผลตอบแทนพันธบัตร 30 ปี: 4.45% สูงสุดตั้งแต่พฤศจิกายน 2011
-
ส่วนต่างผลตอบแทนกับเยอรมนี: 0.87 จุด สูงสุดนับตั้งแต่ 2012
ความตึงเครียดนี้เพิ่มขึ้นจากการ ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือโดย Fitch และความไม่แน่นอนทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง หากสถานการณ์ยังดำเนินต่อไป คาดว่าในปี 2026–2027 ต้นทุนหนี้สาธารณะอาจสูงกว่างบประมาณการศึกษาประเทศ (€66 พันล้าน เทียบกับ €64 พันล้าน)
แม้ว่าสภาพตลาดทางเทคนิคยังคง มีเสถียรภาพพอสมควร ด้วยแรงหนุนจากดัชนีสหรัฐฯ และดัชนีความผันผวน (VIX) รวมถึงค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนตัว แต่หากเกิดการพลิกกลับและมีผลกระทบแบบแพร่กระจาย อาจเกิด ผลกระทบรุนแรงต่อตลาดการเงินฝรั่งเศส
จุดเปลี่ยนทางการเมือง
ไม่ว่าทางเลือกทางการเมืองใดจะถูกเลือก ข้อสรุปชัดเจนคือ การลาออกของเลอกอร์นูไม่ใช่อุบัติเหตุ แต่เป็น อาการของระบบที่ใกล้หมดแรง รัฐบาลล่ม กลุ่มเสียงรัฐสภาแตกแยก ประชาชนหมดศรัทธา ฝรั่งเศสแกว่งตัวระหว่าง ความชะงักงันทางการเมืองและความไม่ไว้วางใจโดยรวม
วันนี้ไม่ใช่แค่ชะตากรรมนายกรัฐมนตรีเท่านั้นที่ตกอยู่ในความเสี่ยง แต่คือ ความน่าเชื่อถือของรัฐและความเชื่อมั่นในประชาธิปไตย ประเทศกำลังยืนอยู่บน ขอบเหวทางการเมือง ท่ามกลาง หนี้สาธารณะที่อาจเปลี่ยนช็อกทางการเมืองให้กลายเป็นวิกฤตเชิงระบบ ฝรั่งเศส — ใหญ่เกินกว่าจะล้ม — จำเป็นต้องพิสูจน์ว่า ยังสามารถยืนหยัดได้
ไม่แปลกใจเลยที่ตลาดสะท้อนความตึงเครียดนี้: CAC 40 เปิดตลาดร่วง 2% ดักนักลงทุนหลายรายที่กังวลว่าดัชนีอาจปรับตัวลดลงต่อไป ไปยังแนวรับ 7,360 หรือแม้แต่ 7,220 จุด
แหล่งที่มา: xStation
Antoine Andreani, หัวหน้าฝ่ายวิจัย XTB France
