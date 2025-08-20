อ่านเพิ่มเติม

Home Depot รายงานการเติบโตปานกลาง พร้อมมุมมองระมัดระวังต่อปี 2025

09:29 20 สิงหาคม 2025

Home Depot (HD.US) เผยผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2025
ผลลัพธ์ออกมาตามที่ตลาดคาดการณ์ แต่ไม่สร้างเซอร์ไพรส์เชิงบวกมากนัก โดยบริษัทมีรายได้ 43.18 พันล้านดอลลาร์ กำไรต่อหุ้น (EPS) อยู่ที่ 4.68 ดอลลาร์ ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดเล็กน้อย ทำให้ราคาหุ้นอ่อนตัวลงเล็กน้อย สะท้อนความระมัดระวังของนักลงทุนท่ามกลางความกังวลเศรษฐกิจชะลอตัวและการเติบโตของยอดขายที่จำกัด

Home Depot เป็นหนึ่งในเครือข่ายค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและสินค้าเกี่ยวกับการปรับปรุงที่อยู่อาศัยรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยมุ่งตลาดสหรัฐเป็นหลัก ครอบคลุมทั้งลูกค้าทั่วไปและผู้รับเหมาอาชีพ ด้วยเครือข่ายสาขาขนาดใหญ่และสินค้าครอบคลุมทุกหมวด Home Depot ถือเป็นผู้นำในธุรกิจปรับปรุงบ้าน

สรุปผลประกอบการ Q2 2025

  • รายได้ (GAAP): 43.18 พันล้านดอลลาร์ +0.6% YoY (เทียบกับ 42.91 พันล้านใน Q2 2024)

  • กำไรขั้นต้น (ปรับปรุง): 14.4 พันล้านดอลลาร์ อัตรากำไรขั้นต้น ~33% ทรงตัว

  • EBITDA (ปรับปรุง): 7.5 พันล้านดอลลาร์

  • กำไรสุทธิ (ปรับปรุง): 4.56 พันล้านดอลลาร์ ลดลงเล็กน้อย YoY อัตรากำไรสุทธิ ~10%

  • EPS (ปรับปรุง): 4.68 ดอลลาร์ ต่ำกว่าคาดการณ์ตลาดเล็กน้อย (4.69 ดอลลาร์) ลดลง -0.2% YoY

  • ยอดขายสาขาเดิมในสหรัฐ: +1.4% YoY สะท้อนความต้องการที่มั่นคง

  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน: 13.0% สอดคล้องกับที่นักวิเคราะห์คาด

  • กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน: 5.4 พันล้านดอลลาร์ ลดลงจากปีก่อน

  • กระแสเงินสดอิสระ: 4.7 พันล้านดอลลาร์ ลดลง YoY

  • รายจ่ายลงทุน (CapEx): 720 ล้านดอลลาร์ ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อน

มุมมอง: ผลประกอบการแสดงให้เห็นว่า Home Depot ยังคงเติบโต แต่ในอัตราที่จำกัด ขณะที่นักลงทุนยังคงจับตาความเสี่ยงเศรษฐกิจสหรัฐและแรงกดดันจากอัตราภาษี

Source: xStation5

 

แนวโน้ม (Outlook)
Home Depot ยืนยันเป้าหมายทั้งปี 2025 โดยคาดว่ารายได้จะเติบโตประมาณ 2.8% ขณะที่กำไรต่อหุ้น (EPS) อาจลดลงราว 3% แม้การเติบโตของรายได้และอัตรากำไรจากการดำเนินงานที่ทรงตัวสะท้อนถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและการควบคุมต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ แต่การขยายตัวยอดขายสาขาเดิมในสหรัฐที่ชะลอตัว อาจบ่งชี้ถึงความเสี่ยงการชะลอตัวข้างหน้า

อีกปัจจัยที่น่ากังวลคือกระแสเงินสดที่ลดลง ซึ่งควรติดตามใกล้ชิดในไตรมาสถัดไป อย่างไรก็ตาม รายจ่ายลงทุน (CapEx) ยังคงอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ สะท้อนท่าทีการลงทุนอย่างระมัดระวังท่ามกลางความไม่แน่นอนของตลาด

สรุป: แม้ Home Depot ยังคงครองสถานะผู้นำตลาด แต่แรงกดดันจากเศรษฐกิจมหภาคและโมเมนตัมการขายที่อ่อนแรง อาจจำกัดศักยภาพการเติบโตของกำไรในอนาคต

 

 

