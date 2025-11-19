📉 หุ้น Home Depot ร่วง 4% หลังปรับลดแนวโน้มรายได้ อ้างอิงการบริโภคที่อ่อนตัว

Home Depot (HD.US) ร่วงเกือบ 4% หลังรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 📉
-
EPS ไตรมาส 3: 3.74 ดอลลาร์ ต่ำกว่า Bloomberg consensus ที่ 3.84 ดอลลาร์ และลดลงจาก 3.78 ดอลลาร์เมื่อปีที่แล้ว
-
ใน 4 ไตรมาสที่ผ่านมา บริษัททำ EPS เกินคาดเพียงครั้งเดียว
-
รายได้ไตรมาส 3: 41.35 พันล้านดอลลาร์ เล็กน้อยสูงกว่าคาด 41 พันล้านดอลลาร์
-
หุ้นลดลง 10% ตั้งแต่ต้นปี และ เกือบ 25% จากจุดสูงสุดตลอดกาล
ปรับลดแนวโน้มทั้งปี:
-
อ้างเหตุ ผู้บริโภคสหรัฐชะลอโครงการปรับปรุงบ้าน ท่ามกลางราคาสินค้าและบริการสูงสุดในประวัติการณ์ และความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการจ้างงาน
-
ตลาดบ้านสหรัฐยังซบเซา
-
Same-store sales ทั้งปี: คาดเพียง "เพิ่มเล็กน้อย" จากเดิมคาด +1%
-
กำไรทั้งปี: Adjusted EPS คาดลดลง 5% สูงกว่าการคาดการณ์ครั้งก่อน 2% หลังรายงาน Q2
-
Same-store sales ไตรมาส 3: +0.2% โดยในสหรัฐเพิ่มเพียง +0.1% ต่ำกว่าคาด +1.3%
ผลประกอบการนี้สะท้อนว่า สภาพเศรษฐกิจสหรัฐไม่แข็งแกร่งเหมือนเดิม ราคาสินค้าสูงและเครดิตยังแพง ทำให้ความต้องการชะลอตัว แม้การจ้างงาน YoY เพิ่มขึ้
Source: xStation5
