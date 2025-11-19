อ่านเพิ่มเติม
08:36 · 19 พฤศจิกายน 2025

📉 หุ้น Home Depot ร่วง 4% หลังปรับลดแนวโน้มรายได้ อ้างอิงการบริโภคที่อ่อนตัว

Home Depot
หุ้น
HD.US, Home Depot Inc
-
-

Home Depot (HD.US) ร่วงเกือบ 4% หลังรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 📉

  • EPS ไตรมาส 3: 3.74 ดอลลาร์ ต่ำกว่า Bloomberg consensus ที่ 3.84 ดอลลาร์ และลดลงจาก 3.78 ดอลลาร์เมื่อปีที่แล้ว

  • ใน 4 ไตรมาสที่ผ่านมา บริษัททำ EPS เกินคาดเพียงครั้งเดียว

  • รายได้ไตรมาส 3: 41.35 พันล้านดอลลาร์ เล็กน้อยสูงกว่าคาด 41 พันล้านดอลลาร์

  • หุ้นลดลง 10% ตั้งแต่ต้นปี และ เกือบ 25% จากจุดสูงสุดตลอดกาล

ปรับลดแนวโน้มทั้งปี:

  • อ้างเหตุ ผู้บริโภคสหรัฐชะลอโครงการปรับปรุงบ้าน ท่ามกลางราคาสินค้าและบริการสูงสุดในประวัติการณ์ และความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการจ้างงาน

  • ตลาดบ้านสหรัฐยังซบเซา

  • Same-store sales ทั้งปี: คาดเพียง "เพิ่มเล็กน้อย" จากเดิมคาด +1%

  • กำไรทั้งปี: Adjusted EPS คาดลดลง 5% สูงกว่าการคาดการณ์ครั้งก่อน 2% หลังรายงาน Q2

  • Same-store sales ไตรมาส 3: +0.2% โดยในสหรัฐเพิ่มเพียง +0.1% ต่ำกว่าคาด +1.3%

ผลประกอบการนี้สะท้อนว่า สภาพเศรษฐกิจสหรัฐไม่แข็งแกร่งเหมือนเดิม ราคาสินค้าสูงและเครดิตยังแพง ทำให้ความต้องการชะลอตัว แม้การจ้างงาน YoY เพิ่มขึ้

 

Source: xStation5

 
21 พฤศจิกายน 2025, 15:07

สรุปข่าวเช้า
21 พฤศจิกายน 2025, 08:33

Palo Alto – หลังประกาศผลประกอบการ
20 พฤศจิกายน 2025, 17:05

ตลาดเด่น: US100 (20.11.2025)
20 พฤศจิกายน 2025, 08:39

NVIDIA ทำผลประกอบการเหนือความคาดหมาย: ยักษ์ใหญ่ AI ผู้กำลังขับเคลื่อนอนาคต

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก