Oracle: พรีวิวผลประกอบการ

- Oracle stock has experienced rapid growth and decline recently.
- The market expects the company to deliver tangible growth, failure might result in harsh declines
- It's paramount that the management board "reads the room" on CAPEX
Oracle หนึ่งในผู้นำด้านบริการคลาวด์และโครงสร้างพื้นฐาน เตรียมประกาศผลประกอบการหลังปิดตลาดสหรัฐในวันพุธนี้ บริษัทได้เผชิญกับปีที่เต็มไปด้วยความผันผวนทั้งด้านมูลค่าและมุมมองจากนักลงทุน
รายได้และกำไรที่เติบโตได้อย่างเหมาะสม รวมถึงแบ็กล็อกที่ขยายตัวอย่างไม่เคยมีมาก่อนจากข้อตกลงร่วมกับ OpenAI ได้ผลักดันมูลค่าของ Oracle ให้พุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม นักลงทุนก็เริ่มจับตาอย่างใกล้ชิดต่อกระแสเงินสดที่บริษัทวางแผน โดยเฉพาะ CAPEX ซึ่ง Oracle พยายามลงทุนในระดับเดียวกับกลุ่มบริษัท “เมกะแคป” ทั้งที่ตัวเองไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้น อีกทั้งยังทำเช่นนั้นในขณะที่อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ประมาณ 450%
ประเด็นนี้สร้างความกังวลอย่างมาก ส่งผลให้หุ้น Oracle ร่วงประมาณ 30% ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา พร้อมกับกิจกรรมในตลาดสัญญา CDS ที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
ตลาดคาดหวังอะไรจากผลประกอบการรอบนี้?
รายงานก่อนหน้านี้ของบริษัทมักทำให้นักลงทุนผิดหวังทั้งในด้านรายได้และกำไร แต่ยังสามารถชดเชยด้วยแนวโน้มอนาคต การลงทุน หรือการเติบโตอย่างรวดเร็วในธุรกิจสำคัญ อย่างไรก็ตาม รอบนี้ผู้ถือหุ้นอาจเรียกร้อง ผลลัพธ์จริง จากคำสัญญาที่ให้ไว้
คาดการณ์กำไรต่อหุ้น (EPS): ประมาณ 1.64 ดอลลาร์
คาดการณ์รายได้: ราว 16.19 พันล้านดอลลาร์
หากตัวเลขเหล่านี้ออกมาต่ำกว่าคาด ตลาดอาจไม่อดทนเหมือนการแถลงครั้งก่อน ๆ
ที่สำคัญ นักลงทุนจะให้ความสนใจกับ “ความสามารถในการทำกำไร” มากกว่า “ตัวเลขรายได้”
ประเด็นสำคัญที่สุดที่ต้องจับตา
สิ่งที่อาจกลายเป็นตัวชี้ชะตาคือ การตีความและการสื่อสารของผู้บริหารเกี่ยวกับ CAPEX
CAPEX ไม่ได้ถือเป็น “คุณค่าในตัวเอง” อีกต่อไป และการเพิ่มเงินลงทุนในสถานการณ์ที่ความกังวลเรื่องหนี้ยังอยู่ในระดับสูง อาจทำให้มูลค่าบริษัทถูกกดดันเพิ่มเติม
ORCL.US (H1)
Source: xStation5
