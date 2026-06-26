- European defence stocks are declining as investors reassess political risk and the uncertainty surrounding government procurement programmes.
- Germany's cancellation of the F126 frigate programme demonstrates that larger defence budgets do not guarantee the execution of every major contract.
- The long-term trend of rising defence spending across Europe remains intact, but investors are paying closer attention to order book quality and the credibility of companies' growth outlooks.
- European defence stocks are declining as investors reassess political risk and the uncertainty surrounding government procurement programmes.
- Germany's cancellation of the F126 frigate programme demonstrates that larger defence budgets do not guarantee the execution of every major contract.
- The long-term trend of rising defence spending across Europe remains intact, but investors are paying closer attention to order book quality and the credibility of companies' growth outlooks.
หุ้นกลุ่มกลาโหมยุโรปเผชิญแรงขายหนัก แล้วธีม "การเสริมกำลังทางทหารของยุโรป" ยังไปต่อได้หรือไม่?
หุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมกลาโหมของยุโรปปรับตัวลงอย่างรุนแรง หลังรัฐบาลเยอรมนีประกาศยกเลิกโครงการจัดหาเรือฟริเกต F126 ส่งผลให้หุ้นของ Rheinmetall, Hensoldt และ Renk ร่วงลงอย่างหนัก และกดดันหุ้นกลาโหมทั่วทั้งยุโรป ขณะที่นักลงทุนเริ่มประเมินความเสี่ยงของวัฏจักรการเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมของยุโรปใหม่อีกครั้ง
การตัดสินใจของรัฐบาลเยอรมนีสะท้อนให้เห็นว่า แม้งบประมาณด้านกลาโหมจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่โครงการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐยังคงขึ้นอยู่กับปัจจัยทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงลำดับความสำคัญด้านการทหาร และนโยบายของรัฐบาลในแต่ละช่วงเวลา
นอกจากนี้ หุ้นกลุ่มกลาโหมยังเผชิญแรงกดดันมาระยะหนึ่งแล้ว หลังจากปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่นตลอดหลายปีที่ผ่านมา
ขณะเดียวกัน หลังจากสหรัฐฯ และอิหร่านบรรลุข้อตกลงเบื้องต้น ตลาดยังจับตาความเป็นไปได้ที่สงครามในยูเครนอาจเข้าสู่กระบวนการเจรจา หากทั้งรัสเซียและยูเครนต้องเผชิญแรงกดดันทางเศรษฐกิจและการเมืองที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจกลายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อแนวโน้มของอุตสาหกรรมกลาโหม
ตลาดตระหนักว่า "รัฐบาล" คือผู้ซื้อเพียงรายเดียว
ชนวนสำคัญของแรงขายครั้งนี้มาจากการที่รัฐบาลเยอรมนียกเลิกโครงการจัดหาเรือฟริเกต F126 จำนวน 6 ลำ ซึ่งมีมูลค่ากว่า 12,000 ล้านยูโร
แทนที่จะเดินหน้าโครงการเดิมที่เผชิญทั้งความล่าช้าและต้นทุนที่เพิ่มขึ้น เยอรมนีเลือกสั่งซื้อเรือฟริเกต MEKO A-200 จำนวน 8 ลำ จาก TKMS เพื่อเร่งเสริมศักยภาพกองทัพเรือในระยะเวลาอันสั้น
เหตุการณ์นี้เป็นเครื่องเตือนใจนักลงทุนว่า แม้รัฐบาลยุโรปจะเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมเป็นประวัติการณ์ แต่การจัดซื้ออาวุธยังขึ้นอยู่กับการตัดสินใจทางการเมือง และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
รัฐบาลอาจเปลี่ยนงบประมาณจากรถถังไปสู่ระบบป้องกันภัยทางอากาศ โดรน ความมั่นคงทางไซเบอร์ หรือเทคโนโลยีอวกาศได้ทันที หากมองว่าให้ผลตอบแทนเชิงยุทธศาสตร์ที่ดีกว่า
การปรับฐานหลังจากราคาหุ้นพุ่งขึ้นหลายปี
ก่อนหน้านี้ หุ้นกลาโหมยุโรปถือเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดของตลาด
บริษัทอย่าง
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Rheinmetall
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Leonardo
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Saab
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BAE Systems
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Thales
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Hensoldt
ต่างได้รับประโยชน์จากคำสั่งซื้อด้านการทหารที่เพิ่มขึ้น หลังรัสเซียบุกยูเครน และประเทศสมาชิก NATO เพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม การปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงทำให้ตลาดตั้งความคาดหวังไว้สูงมาก
ดังนั้น ข่าวใดก็ตามที่ทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ การส่งมอบงาน หรือการเติบโตของรายได้ในอนาคต จึงสามารถกดดันราคาหุ้นได้อย่างรุนแรง
นักวิเคราะห์ระบุว่า มูลค่าตลาดของ Rheinmetall ลดลงมากกว่า 10,000 ล้านยูโร หลังข่าวยกเลิกโครงการ F126 แม้ว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจของโครงการดังกล่าวจะต่ำกว่าตัวเลขนี้มากก็ตาม
สิ่งนี้สะท้อนว่า ตลาดไม่ได้กังวลเพียงการสูญเสียโครงการเดียว แต่กำลังประเมินแนวโน้มการเติบโตของทั้งอุตสาหกรรมใหม่
ยุโรปจะลดงบกลาโหมหรือไม่?
ในปัจจุบัน ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่ายุโรปกำลังจะลดการใช้จ่ายด้านกลาโหม
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนเริ่มให้น้ำหนักกับความเป็นไปได้นี้มากขึ้น โดยเฉพาะจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในหลายประเทศ เช่น อิตาลี สหราชอาณาจักร และเยอรมนี
แม้เกิดแรงขายในระยะสั้น แต่ปัจจัยพื้นฐานระยะยาวยังคงแข็งแกร่ง
ประเทศสมาชิก NATO ได้ตกลงร่วมกันที่จะทยอยเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมและความมั่นคงเป็น 5% ของ GDP ภายในปี 2035 โดยแบ่งเป็น
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3.5% สำหรับงบประมาณทางทหารโดยตรง
-
1.5% สำหรับโครงสร้างพื้นฐาน โลจิสติกส์ ความมั่นคงทางไซเบอร์ และการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ
นอกจากนี้ ยุโรปยังต้องเผชิญความจำเป็นในการลงทุนอีกหลายด้าน ได้แก่
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เติมคลังกระสุนที่ลดลงจากการสนับสนุนยูเครน
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ปรับปรุงอาวุธและยุทโธปกรณ์ที่ล้าสมัย
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เพิ่มกำลังการผลิตอุตสาหกรรมกลาโหมภายในยุโรป
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ลงทุนในระบบป้องกันภัยทางอากาศ โดรน และเทคโนโลยีอวกาศ
จึงมีแนวโน้มว่างบประมาณด้านกลาโหมของยุโรปจะยังอยู่ในระดับสูงต่อไปอีกหลายปี แม้โครงสร้างของการใช้จ่ายอาจเปลี่ยนแปลงไป
นักลงทุนควรมองอย่างไร?
สำหรับนักลงทุน ความสามารถในการกระจายแหล่งรายได้ของบริษัทจะมีความสำคัญมากขึ้น
บริษัทที่มีธุรกิจครอบคลุมหลายด้าน เช่น รถหุ้มเกราะ กระสุน ระบบเรดาร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางทหาร โดรน และเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูง จะมีความเสี่ยงจากการยกเลิกโครงการใดโครงการหนึ่งน้อยกว่า
แม้ราคาหุ้นจะปรับฐานแรง แต่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ยังเชื่อว่า วัฏจักรการเสริมกำลังทางทหารของยุโรปจะดำเนินต่อไปอีกหลายปี และเหตุการณ์ล่าสุดควรถูกมองว่าเป็นเครื่องเตือนใจถึงความเสี่ยงด้านนโยบาย มากกว่าจะเป็นสัญญาณว่ายุคการเติบโตของอุตสาหกรรมกลาโหมได้สิ้นสุดลงแล้ว
ปัจจุบัน หุ้นของ Rheinmetall และ Hensoldt ต่างปรับตัวลดลงมากกว่า 50% จากจุดสูงสุด กลับลงมาอยู่ใกล้ระดับเดียวกับช่วงฤดูใบไม้ผลิปี 2025 สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของมุมมองนักลงทุนที่มีต่อหุ้นกลุ่มกลาโหมยุโรปอย่างชัดเจน
ที่มา: xStation5
แม้ราคาหุ้นจะปรับฐานอย่างต่อเนื่อง แต่ Rheinmetall ยังคงแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของผลการดำเนินงาน
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อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (Operating Margin) อยู่ที่ประมาณ 17.1%
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EBITDA รายไตรมาสยังคงผันผวน แต่สามารถทำสถิติสูงสุดใหม่ได้หลายไตรมาสติดต่อกัน สะท้อนถึงการส่งมอบโครงการและการเติบโตของคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นของบริษัทปรับตัวลดลงมากกว่า 39% นับตั้งแต่ต้นปี (YTD) และลดลงมากกว่า 45% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ในขณะเดียวกัน หุ้นยังซื้อขายที่ระดับ P/E ประมาณ 60 เท่า ซึ่งถือว่ายังอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับมาตรฐานของตลาด
ภาพรวมจึงสะท้อนให้เห็นถึง ความแตกต่างระหว่างปัจจัยพื้นฐานที่ยังแข็งแกร่งของบริษัท กับความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่อ่อนแอลงอย่างชัดเจน โดยตลาดกำลังให้ความสำคัญกับความไม่แน่นอนของแนวโน้มอุตสาหกรรมและความเสี่ยงด้านนโยบาย มากกว่าผลประกอบการที่ยังเติบโตได้ดี
ที่มา: XTB Research
รายได้ของ Rheinmetall เพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่า นับตั้งแต่ปี 2020 โดยแตะเกือบ 10,000 ล้านยูโร ในปี 2025 ขณะที่กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 696 ล้านยูโร
ในเวลาเดียวกัน ROIC (ผลตอบแทนจากเงินลงทุน) ปรับตัวขึ้นสู่ระดับประมาณ 16.6% ซึ่งยังสูงกว่า WACC (ต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) ที่ราว 11.7% อย่างชัดเจน สะท้อนว่าบริษัทยังคงสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่อง
แม้ปัจจัยพื้นฐานทางการเงินจะยังแข็งแกร่ง แต่ราคาหุ้นของ Rheinmetall ยังคงอยู่ในช่วงปรับฐานอย่างหนัก หลังจากเคยปรับตัวขึ้นทำสถิติสูงสุดในช่วงก่อนหน้า
สถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนว่า ในเวลานี้นักลงทุนให้ความสำคัญกับ ความเสี่ยงที่การเติบโตของคำสั่งซื้อในอนาคตอาจชะลอลง มากกว่าผลประกอบการย้อนหลังที่ยังแข็งแกร่งของบริษัท โดยความกังวลต่อแนวโน้มการใช้จ่ายด้านกลาโหมและความไม่แน่นอนของนโยบายภาครัฐ ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อการประเมินมูลค่าหุ้นมากขึ้น
Source: XTB Research
Eryk Szmyd Financial Markets Analyst, XTB
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