Nasdaq-100 ถูกกดดัน หลังหุ้นกลุ่มชิปร่วงลง

สัญญาฟิวเจอร์ส Nasdaq-100 (US100) ยังคงเผชิญแรงกดดันในวันนี้ หลังมีรายงานว่าจีนมีความคืบหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ของตนเอง
- ดัชนีเปิดตลาดในแดนบวก โดยได้รับแรงหนุนจากข่าวการยุติปฏิบัติการทางทหารชั่วคราวระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน อย่างไรก็ตาม บรรยากาศการลงทุนอ่อนแรงลงระหว่างวัน ส่งผลให้ดัชนีพลิกกลับสู่แดนลบ
- แรงขายเด่นชัดที่สุดอยู่ใน กลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ โดยหุ้น ASML, Nvidia และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมชิปต่างปรับตัวลดลงมากที่สุด
- ปัจจัยกดดันมาจากรายงานที่ระบุว่า จีนมีความก้าวหน้าในการพัฒนาเครื่องลิโทกราฟี DUV รุ่นใหม่ ซึ่งอาจลดความได้เปรียบของผู้นำอุตสาหกรรมในระยะยาว และเพิ่มการแข่งขันในตลาดเซมิคอนดักเตอร์
- ขณะเดียวกัน นักลงทุนยังทยอยทำกำไรในหุ้นกลุ่ม ปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดย Nvidia ก็เผชิญแรงขายเช่นกัน ตลาดเริ่มให้ความสำคัญไม่เพียงกับอัตราการเติบโตของ AI แต่ยังรวมถึง ต้นทุนการลงทุนมหาศาล ที่จำเป็นต่อการรักษาการเติบโตดังกล่าว
- การใช้จ่ายด้าน ศูนย์ข้อมูล (Data Center) และโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่เพิ่มขึ้น กำลังก่อให้เกิดคำถามว่า เม็ดเงินลงทุนจำนวนมหาศาลเหล่านี้จะสามารถสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าได้จริงหรือไม่
- การซื้อขายในวันนี้สะท้อนให้เห็นว่า ตลาดมีความอ่อนไหวต่อข่าวสารในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์มากขึ้น เนื่องจากภาคส่วนนี้ยังคงเป็นหนึ่งในเสาหลักของกระแสการลงทุนด้าน AI ดังนั้น ข่าวใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางเทคโนโลยี แรงกดดันต่ออัตรากำไร หรือความคุ้มค่าของการลงทุนในอนาคต ล้วนสามารถส่งผลต่อมูลค่าหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ รวมถึงดัชนี Nasdaq-100 ได้อย่างรวดเร็ว
ที่มา: xStation5
สรุปตลาดประจำวัน: สงครามชิปกดดัน Wall Street ขณะที่น้ำมันร่วงแรง หลังสหรัฐฯ–อิหร่านบรรลุข้อตกลงหยุดยิง ⭐
จีนพัฒนาเครื่องผลิตชิปของตัวเอง กดดัน ASML ท่ามกลางสงครามเทคโนโลยีระลอกใหม่
🔴ก๊าซยุโรปร่วง 7.5%
Economic Calendar: สัปดาห์นี้ตลาดจับตาอะไร? ❓