  
08:22 · 28 กรกฎาคม 2026

สรุปตลาดประจำวัน: สงครามชิปกดดัน Wall Street ขณะที่น้ำมันร่วงแรง หลังสหรัฐฯ–อิหร่านบรรลุข้อตกลงหยุดยิง ⭐

📈 ตลาดหุ้น (Stock Market)

แทบไม่เหลือร่องรอยของแรงซื้อในช่วงแรกบน Wall Street ที่เกิดขึ้นจากข่าวการหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน

ดัชนีหุ้นหลักของสหรัฐฯ ส่วนใหญ่กำลังซื้อขายในแดนลบ

  • S&P 500 ปรับตัวลดลงประมาณ 0.3%
  • Nasdaq 100 ร่วงเกือบ 0.7%
  • ขณะที่ Dow Jones ยังคงอยู่ในแดนบวกเล็กน้อย

แรงกดดันหลักยังคงอยู่ในกลุ่ม เซมิคอนดักเตอร์ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับตลาดหน่วยความจำ

  • Micron ลดลงมากกว่า 5.5%
  • Sandisk ร่วงเกือบ 12%
  • Nvidia ลดลงมากกว่า 5%

ขณะเดียวกัน กลุ่ม Hyperscalers สามารถรับมือได้ดีกว่า โดยยังปรับตัวขึ้นในวันนี้

การเปลี่ยนแปลงของ sentiment ในตลาดได้รับแรงกดดันจากรายงานเกี่ยวกับความคืบหน้าของจีนในการพัฒนาอุปกรณ์ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ของตนเอง ซึ่งอาจกลายเป็นความท้าทายต่อสถานะผู้นำของ ASML บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำจากยุโรปในอนาคต

รายงานระบุว่า ปักกิ่งกำลังพัฒนาอุปกรณ์ DUV (Deep Ultraviolet Lithography) ภายในประเทศ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่ใช้ในการผลิตชิปขั้นสูง

ข่าวดังกล่าวเพิ่มความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ และผลกระทบต่อผลประกอบการในอนาคตของผู้ผลิตชิปฝั่งตะวันตก

นอกจากนี้ ความตึงเครียดด้านเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐฯ และจีนยังถูกตอกย้ำจากคำกล่าวของ Donald Trump เกี่ยวกับการแข่งขันด้าน AI:

“พวกเขากำลังจับตาเรา และเราก็กำลังจับตาพวกเขา”

ถ้อยแถลงดังกล่าวถูกมองว่าเป็นสัญญาณว่า การแข่งขันเชิงกลยุทธ์เพื่อความเป็นผู้นำด้าน AI และเทคโนโลยีสำคัญยังคงเป็นหนึ่งในประเด็นหลักของตลาด

ส่งผลให้กลุ่ม AI และเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์หลักของการเติบโตบน Wall Street ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา กลายเป็นกลุ่มที่ได้รับแรงขายหนักที่สุด

นักลงทุนกังวลว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมชิปของจีนอาจลดความได้เปรียบระยะยาวของบริษัทเทคโนโลยีจากสหรัฐฯ และยุโรป

อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นยุโรปปิดการซื้อขายด้วยบรรยากาศที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน

ความเชื่อมั่นของนักลงทุนยุโรปได้รับแรงหนุนหลักจากข่าวหยุดยิงในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซีย ซึ่งช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับการยกระดับความขัดแย้งและแรงกดดันด้านราคาพลังงาน

  • FTSE 100 ของอังกฤษ เพิ่มขึ้น 0.4%
  • CAC 40 ของฝรั่งเศส เพิ่มขึ้น 0.4%
  • DAX ของเยอรมนี พุ่งขึ้นมากกว่า 1.3%
  • IBEX 35 ของสเปน ปิดบวก 0.8%

🌐 ภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจมหภาค (Geopolitics & Macroeconomics)

ปัจจัยสำคัญที่สุดที่ขับเคลื่อนตลาดในช่วงครึ่งแรกของวันคือ การยุติปฏิบัติการทางทหารระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน

Donald Trump ระบุว่า สหรัฐฯ ตัดสินใจระงับการโจมตีเพิ่มเติมต่ออิหร่าน หลังได้รับคำขอจากประเทศตัวกลางให้เปิดโอกาสสำหรับการเจรจาอีกครั้ง

ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ระบุว่า การเจรจากับอิหร่านกำลังดำเนินไปอย่างเข้มข้น แต่เตือนว่าเวลาสำหรับการบรรลุข้อตกลงยังมีจำกัด

ขณะเดียวกัน Trump ย้ำว่า หากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ สหรัฐฯ พร้อมกลับมาใช้มาตรการทางทหารอย่างเด็ดขาดอีกครั้ง

สำหรับตลาดการเงิน ข่าวดังกล่าวช่วยลดแรงกดดันระยะสั้นจากความเสี่ยงด้านการขยายตัวของความขัดแย้ง และลดความกังวลเกี่ยวกับราคาพลังงานที่อาจพุ่งสูงขึ้น

ราคาน้ำมันที่ลดลงช่วยบรรเทาความกังวลด้านเงินเฟ้อ ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยง และส่งผลต่อความคาดหวังเกี่ยวกับทิศทางนโยบายของ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed)

อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงระมัดระวัง เนื่องจากการหยุดยิงในปัจจุบันยังไม่ได้หมายถึงการยุติความขัดแย้งอย่างถาวร

ถ้อยแถลงของ Trump สะท้อนว่านี่อาจเป็นเพียงช่วงพักเพื่อเปิดทางให้มีการเจรจา มากกว่าจะเป็นจุดสิ้นสุดของปฏิบัติการทางทหาร

หากการเจรจาล้มเหลว ความตึงเครียดในตะวันออกกลางอาจกลับมาอีกครั้ง ซึ่งอาจนำไปสู่ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นและ sentiment เชิงลบในตลาดการเงินทั่วโลก

ขณะนี้ นักลงทุนกำลังจับตาว่า ความพยายามทางการทูตจะนำไปสู่ข้อตกลงระยะยาวระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านได้หรือไม่

การรักษาข้อตกลงหยุดยิงจะเป็นปัจจัยสนับสนุนตลาด เนื่องจากช่วยลดความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ ลดแรงกดดันด้านพลังงาน และลดความกังวลต่อผลกระทบของความขัดแย้งต่อเศรษฐกิจโลก

🛢️ สินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities)

ข่าวการหยุดยิงส่งผลต่อตลาดน้ำมันอย่างรวดเร็ว โดยราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงแรง หลังนักลงทุนลดความกังวลเกี่ยวกับการยกระดับความขัดแย้งในตะวันออกกลาง และความเสี่ยงต่อการหยุดชะงักของอุปทานพลังงานทั่วโลก

การลดลงของ ค่าความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical Risk Premium) ส่งผลให้เกิดแรงขายในน้ำมันดิบ Brent อย่างชัดเจน จากความคาดหวังว่าสถานการณ์ระหว่างวอชิงตันและเตหะรานอาจคลี่คลายลง

🪙 โลหะมีค่า (Precious Metals)

ตลาดโลหะมีค่ายังคงอยู่ในภาวะเชิงบวกอย่างระมัดระวัง

  • Gold Futures เพิ่มขึ้นประมาณ 0.5% เข้าใกล้ระดับ 4,100 ดอลลาร์
  • Silver Futures เพิ่มขึ้น 0.7% เคลื่อนไหวบริเวณ 58 ดอลลาร์

🪙 คริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrencies)

ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลได้รับแรงหนุนจาก sentiment เชิงบวกเช่นกัน

  • Bitcoin เพิ่มขึ้นประมาณ 0.3% ทดสอบระดับ 65,000 ดอลลาร์
  • Ethereum เพิ่มขึ้นเกือบ 1% ซื้อขายบริเวณ 1,940 ดอลลาร์

 

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