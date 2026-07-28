ปฏิทินเศรษฐกิจ: ผลประกอบการของ PayPal, Visa และ Coca-Cola จับตาเหนือข้อมูลเศรษฐกิจ (28.07.2026)
ประเด็นหลักในช่วงต้นสัปดาห์ยังคงเป็นสถานการณ์ในตะวันออกกลาง อย่างไรก็ตาม ความสนใจของตลาดกำลังเปลี่ยนไปสู่การประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนและการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางรายใหญ่
สัปดาห์นี้ นักลงทุนจะจับตาผลประกอบการของ Microsoft และ Meta (คืนวันพุธหลังตลาดปิด) รวมถึง Apple และ Amazon (คืนวันพฤหัสบดีหลังตลาดปิด)
ด้านนโยบายการเงิน Fed จะประกาศผลการประชุมในวันพุธ ขณะที่ BoE จะประชุมในวันพฤหัสบดี และ BoJ จะประกาศผลในคืนวันพฤหัสบดีต่อเช้าวันศุกร์
นอกจากนี้ ตลาดยังรอติดตาม
- ตัวเลขเงินเฟ้อเดือนกรกฎาคมของหลายประเทศในยุโรป (วันพฤหัสบดี–ศุกร์)
- ดัชนีเงินเฟ้อ PCE ของสหรัฐฯ ประจำเดือนมิถุนายน (วันพฤหัสบดี)
ตลาดคาดว่าธนาคารกลางทั้งสามแห่งจะ คงอัตราดอกเบี้ย แต่มีแนวโน้มส่งสัญญาณเชิงเข้มงวด (Hawkish) เพื่อปูทางสู่การปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไป ซึ่งยังเป็นสมมติฐานหลักของตลาด
สำหรับวันนี้ ภาพรวมยังค่อนข้างเงียบเมื่อเทียบกับช่วงที่เหลือของสัปดาห์
ก่อนตลาดหุ้นสหรัฐฯ เปิด จะมีการประกาศผลประกอบการของ PayPal, Coca-Cola, Boeing, UPS, Corning, S&P Global และ Unilever
หลังตลาดปิด นักลงทุนจะติดตามผลประกอบการของ Visa, Bloom Energy, Seagate, Waste Management, KLA และ Ford
ในด้านข้อมูลเศรษฐกิจ ประเด็นสำคัญของวันนี้คือรายงาน API Crude Oil Inventories หรือสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ซึ่งจะประกาศเวลา 21:30 น.
🌏 ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ
วันจันทร์
🇩🇪 เยอรมนี
ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ Ifo Business Climate เพิ่มขึ้นสู่ 86.6 ขณะที่ดัชนีคาดการณ์ภาคธุรกิจเพิ่มเป็น 86.7 แม้ความไม่แน่นอนในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียยังคงอยู่
การฟื้นตัวดังกล่าวสะท้อนทั้งอุปสงค์ที่แข็งแกร่งขึ้น และการคลี่คลายของปัญหาห่วงโซ่อุปทาน โดยสอดคล้องกับดัชนี PMI ล่าสุดที่บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม เริ่มฟื้นตัว อย่างไรก็ตาม การประเมินภาวะธุรกิจปัจจุบันยังไม่ปรับดีขึ้น
🇺🇸 สหรัฐฯ
ยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทน (Durable Goods Orders) เดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น 0.3% MoM ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 2.5%
สาเหตุหลักมาจากความต้องการในภาคการขนส่งที่อ่อนแอ ขณะที่คำสั่งซื้อสินค้าทุนพื้นฐาน (Core Capital Goods) ยังคงแข็งแกร่ง ช่วยประคองความเชื่อมั่นของตลาด
การใช้จ่ายด้าน AI ยังคงเติบโตต่อเนื่อง โดยหมวดที่โดดเด่น ได้แก่
- คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ +3.1% MoM
- โลหะพื้นฐาน +1.1% MoM
- อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า +0.9% MoM
วันอังคาร
🇦🇺 ออสเตรเลีย
Michele Bullock ผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) กล่าวในการประชุม Anika Foundation ที่นครซิดนีย์ว่า แม้เงินเฟ้อพื้นฐานจะเคลื่อนไหวสอดคล้องกับประมาณการของ RBA เมื่อเดือนพฤษภาคม แต่ยังอยู่ในระดับที่สูงเกินไป
เธอมองว่าอุปสงค์ภายในประเทศและตลาดแรงงานจำเป็นต้องชะลอตัวลงเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ตลาดมองว่าถ้อยแถลงดังกล่าวไม่ได้ส่งสัญญาณเข้มงวดมากนัก ส่งผลให้การคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยในอนาคตลดลง
📆 ปฏิทินเศรษฐกิจ
วันอังคาร
🇺🇸 สหรัฐฯ
Conference Board Consumer Confidence (ก.ค.)
- เวลา: 15:00 น.
- ครั้งก่อน: 91.2
- คาดการณ์: 92.4
API Crude Oil Inventories
- เวลา: 21:30 น.
- ครั้งก่อน: +2.6 ล้านบาร์เรล
- คาดการณ์: -1.5 ล้านบาร์เรล
วันพฤหัสบดี
🇦🇺 ออสเตรเลีย
CPI ไตรมาส 2
- เวลา: 02:30 น.
- ครั้งก่อน: 4.1%
- คาดการณ์: 4.1%
🗂️ บริษัทที่ประกาศผลประกอบการวันนี้
ก่อนตลาดเปิด (BMO)
- Boeing (BA.US)
- SNDL (SNDL.US)
- PayPal (PYPL.US)
- Coca-Cola (KO.US)
- Royal Caribbean (RCL.US)
- UPS (UPS.US)
- Corning (GLW.US)
หลังตลาดปิด (AMC)
- Ford (F.US)
- Tilray (TLRY.US)
- Visa (V.US)
- Bloom Energy (BE.US)
- Electronic Arts (EA.US)
- Seagate (STX.US)
👀 3 ตลาดที่น่าจับตา
🛢️ น้ำมันดิบ
ราคาน้ำมันปรับตัวลงแรงในช่วงต้นสัปดาห์ หลังมีข่าวการระงับการสู้รบระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน
ล่าสุดมีรายงานว่าอิหร่านกำลังหารือกับโอมาน ซึ่งเป็นตัวกลางสำคัญ เพื่อจัดทำ "กลไกการเดินเรือ" ในช่องแคบฮอร์มุซ อย่างไรก็ตาม ช่องแคบดังกล่าวยังคงมีข้อจำกัดด้านการเดินเรือ โดยข้อมูลจาก Kpler ระบุว่ามีเรือผ่านเพียงประมาณ 10–12 ลำต่อวัน เทียบกับระดับปกติที่ 80–140 ลำ
📈 US500
ดัชนี US500 ปิดตลาดวันจันทร์แทบไม่เปลี่ยนแปลง โดยได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ลดลง แต่ถูกกดดันจากแรงขายในหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์
ก่อนตลาดเปิดวันนี้ นักลงทุนจะจับตาผลประกอบการของ Boeing, PayPal และ Coca-Cola
💶 EURUSD
EURUSD ยังคงเคลื่อนไหวตามทิศทางความเชื่อมั่นของตลาด โดยหลังเปิดตลาดวันจันทร์สามารถทะลุระดับ 1.1410 ก่อนอ่อนตัวกลับมาบริเวณ 1.1370
ปัจจัยสำคัญที่จะกำหนดทิศทางในระยะสั้นคือการแถลงข่าวของประธาน Fed หลังการประชุมในวันพุธ ซึ่งตลาดจะจับตาสัญญาณเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในช่วงที่เหลือของปีอย่างใกล้ชิด
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