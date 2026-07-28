  
15:24 · 28 กรกฎาคม 2026

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ผลประกอบการของ PayPal, Visa และ Coca-Cola จับตาเหนือข้อมูลเศรษฐกิจ

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ผลประกอบการของ PayPal, Visa และ Coca-Cola จับตาเหนือข้อมูลเศรษฐกิจ (28.07.2026)

ประเด็นหลักในช่วงต้นสัปดาห์ยังคงเป็นสถานการณ์ในตะวันออกกลาง อย่างไรก็ตาม ความสนใจของตลาดกำลังเปลี่ยนไปสู่การประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนและการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางรายใหญ่

สัปดาห์นี้ นักลงทุนจะจับตาผลประกอบการของ Microsoft และ Meta (คืนวันพุธหลังตลาดปิด) รวมถึง Apple และ Amazon (คืนวันพฤหัสบดีหลังตลาดปิด)

ด้านนโยบายการเงิน Fed จะประกาศผลการประชุมในวันพุธ ขณะที่ BoE จะประชุมในวันพฤหัสบดี และ BoJ จะประกาศผลในคืนวันพฤหัสบดีต่อเช้าวันศุกร์

นอกจากนี้ ตลาดยังรอติดตาม

  • ตัวเลขเงินเฟ้อเดือนกรกฎาคมของหลายประเทศในยุโรป (วันพฤหัสบดี–ศุกร์)
  • ดัชนีเงินเฟ้อ PCE ของสหรัฐฯ ประจำเดือนมิถุนายน (วันพฤหัสบดี)

ตลาดคาดว่าธนาคารกลางทั้งสามแห่งจะ คงอัตราดอกเบี้ย แต่มีแนวโน้มส่งสัญญาณเชิงเข้มงวด (Hawkish) เพื่อปูทางสู่การปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไป ซึ่งยังเป็นสมมติฐานหลักของตลาด

สำหรับวันนี้ ภาพรวมยังค่อนข้างเงียบเมื่อเทียบกับช่วงที่เหลือของสัปดาห์

ก่อนตลาดหุ้นสหรัฐฯ เปิด จะมีการประกาศผลประกอบการของ PayPal, Coca-Cola, Boeing, UPS, Corning, S&P Global และ Unilever

หลังตลาดปิด นักลงทุนจะติดตามผลประกอบการของ Visa, Bloom Energy, Seagate, Waste Management, KLA และ Ford

ในด้านข้อมูลเศรษฐกิจ ประเด็นสำคัญของวันนี้คือรายงาน API Crude Oil Inventories หรือสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ซึ่งจะประกาศเวลา 21:30 น.

🌏 ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ

วันจันทร์

🇩🇪 เยอรมนี

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ Ifo Business Climate เพิ่มขึ้นสู่ 86.6 ขณะที่ดัชนีคาดการณ์ภาคธุรกิจเพิ่มเป็น 86.7 แม้ความไม่แน่นอนในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียยังคงอยู่

การฟื้นตัวดังกล่าวสะท้อนทั้งอุปสงค์ที่แข็งแกร่งขึ้น และการคลี่คลายของปัญหาห่วงโซ่อุปทาน โดยสอดคล้องกับดัชนี PMI ล่าสุดที่บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม เริ่มฟื้นตัว อย่างไรก็ตาม การประเมินภาวะธุรกิจปัจจุบันยังไม่ปรับดีขึ้น

🇺🇸 สหรัฐฯ

ยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทน (Durable Goods Orders) เดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น 0.3% MoM ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 2.5%

สาเหตุหลักมาจากความต้องการในภาคการขนส่งที่อ่อนแอ ขณะที่คำสั่งซื้อสินค้าทุนพื้นฐาน (Core Capital Goods) ยังคงแข็งแกร่ง ช่วยประคองความเชื่อมั่นของตลาด

การใช้จ่ายด้าน AI ยังคงเติบโตต่อเนื่อง โดยหมวดที่โดดเด่น ได้แก่

  • คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ +3.1% MoM
  • โลหะพื้นฐาน +1.1% MoM
  • อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า +0.9% MoM

วันอังคาร

🇦🇺 ออสเตรเลีย

Michele Bullock ผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) กล่าวในการประชุม Anika Foundation ที่นครซิดนีย์ว่า แม้เงินเฟ้อพื้นฐานจะเคลื่อนไหวสอดคล้องกับประมาณการของ RBA เมื่อเดือนพฤษภาคม แต่ยังอยู่ในระดับที่สูงเกินไป

เธอมองว่าอุปสงค์ภายในประเทศและตลาดแรงงานจำเป็นต้องชะลอตัวลงเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ตลาดมองว่าถ้อยแถลงดังกล่าวไม่ได้ส่งสัญญาณเข้มงวดมากนัก ส่งผลให้การคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยในอนาคตลดลง

📆 ปฏิทินเศรษฐกิจ

วันอังคาร

🇺🇸 สหรัฐฯ

Conference Board Consumer Confidence (ก.ค.)

  • เวลา: 15:00 น.
  • ครั้งก่อน: 91.2
  • คาดการณ์: 92.4

API Crude Oil Inventories

  • เวลา: 21:30 น.
  • ครั้งก่อน: +2.6 ล้านบาร์เรล
  • คาดการณ์: -1.5 ล้านบาร์เรล

วันพฤหัสบดี

🇦🇺 ออสเตรเลีย

CPI ไตรมาส 2

  • เวลา: 02:30 น.
  • ครั้งก่อน: 4.1%
  • คาดการณ์: 4.1%

🗂️ บริษัทที่ประกาศผลประกอบการวันนี้

ก่อนตลาดเปิด (BMO)

  • Boeing (BA.US)
  • SNDL (SNDL.US)
  • PayPal (PYPL.US)
  • Coca-Cola (KO.US)
  • Royal Caribbean (RCL.US)
  • UPS (UPS.US)
  • Corning (GLW.US)

หลังตลาดปิด (AMC)

  • Ford (F.US)
  • Tilray (TLRY.US)
  • Visa (V.US)
  • Bloom Energy (BE.US)
  • Electronic Arts (EA.US)
  • Seagate (STX.US)

👀 3 ตลาดที่น่าจับตา

🛢️ น้ำมันดิบ

ราคาน้ำมันปรับตัวลงแรงในช่วงต้นสัปดาห์ หลังมีข่าวการระงับการสู้รบระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน

ล่าสุดมีรายงานว่าอิหร่านกำลังหารือกับโอมาน ซึ่งเป็นตัวกลางสำคัญ เพื่อจัดทำ "กลไกการเดินเรือ" ในช่องแคบฮอร์มุซ อย่างไรก็ตาม ช่องแคบดังกล่าวยังคงมีข้อจำกัดด้านการเดินเรือ โดยข้อมูลจาก Kpler ระบุว่ามีเรือผ่านเพียงประมาณ 10–12 ลำต่อวัน เทียบกับระดับปกติที่ 80–140 ลำ

📈 US500

ดัชนี US500 ปิดตลาดวันจันทร์แทบไม่เปลี่ยนแปลง โดยได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ลดลง แต่ถูกกดดันจากแรงขายในหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์

ก่อนตลาดเปิดวันนี้ นักลงทุนจะจับตาผลประกอบการของ Boeing, PayPal และ Coca-Cola

💶 EURUSD

EURUSD ยังคงเคลื่อนไหวตามทิศทางความเชื่อมั่นของตลาด โดยหลังเปิดตลาดวันจันทร์สามารถทะลุระดับ 1.1410 ก่อนอ่อนตัวกลับมาบริเวณ 1.1370

ปัจจัยสำคัญที่จะกำหนดทิศทางในระยะสั้นคือการแถลงข่าวของประธาน Fed หลังการประชุมในวันพุธ ซึ่งตลาดจะจับตาสัญญาณเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในช่วงที่เหลือของปีอย่างใกล้ชิด

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