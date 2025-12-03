หุ้นกลุ่มป้องกันประเทศถูกกดดัน ตลาดจับตาผลการเจรจาที่กรุงมอสโก 🏛️

วันนี้ตลาดการเงินอยู่ในโหมด “รอดูท่าที” อย่างชัดเจน ขณะที่นักลงทุนเฝ้าติดตามผลการเจรจาที่กรุงมอสโกระหว่างผู้แทนพิเศษของสหรัฐฯ Steven Witkoff และประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน โดยเพียงแค่มีข่าวลือเรื่องความคืบหน้า ก็เพียงพอให้เกิดความผันผวนในค่าเงินยูโร ดัชนียุโรป รวมถึงหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมและป้องกันประเทศทันที นักลงทุนกำลังประเมินความเป็นไปได้ที่เพิ่มขึ้นของการบรรลุแม้เพียงกรอบข้อตกลงหรือหยุดยิงระยะยาว ซึ่งอาจเป็น “ตัวเปลี่ยนเกม” ต่อส่วนชดเชยความเสี่ยง (risk premium) ของยุโรป
พร้อมกันนี้ ความจริงที่ว่าตลาดเริ่มตั้งความหวังต่อผลลัพธ์เชิงบวกมากขึ้น ก็กดดันราคาหุ้นในกลุ่มป้องกันประเทศของยุโรป หลังจากหลายเดือนที่ภาคส่วนนี้ได้รับแรงหนุนจากคำสั่งซื้อจำนวนมากและงบประมาณด้านความมั่นคงที่เพิ่มขึ้น กระแสข่าวเกี่ยวกับแผนสันติภาพในช่วงหลังได้กระตุ้นแรงขายทำกำไร และทำให้ดัชนีอุตสาหกรรมกลับตัวลง แม้สถานการณ์ในสนามรบยังไม่เห็นสัญญาณของทางออกที่ยั่งยืนก็ตาม
คาดหวังอะไรจากการเจรจาในวันนี้?
มีสองทิศทางที่เป็นไปได้:
1. ปูตินอาจปฏิเสธแผนสันติภาพของประธานาธิบดี Donald Trump
ปฏิกิริยาของตลาดอาจสวนทางกับสิ่งที่เราเห็นเมื่อสัปดาห์ก่อน นั่นคือ
-
ค่าเงินยูโรรีบาวด์
-
สกุลเงินแนวหน้า รวมถึงโซลตี้โปแลนด์ปรับตัวแข็งขึ้น
-
ดัชนียุโรปฟื้นตัวโดยรวม
ยกเว้นหุ้นกลุ่มวัตถุดิบ อุตสาหกรรม และป้องกันประเทศที่อาจถูกกดดันต่อ
2. ปูตินส่งสัญญาณพร้อมเข้าสู่การเจรจา
ในมุมแรกอาจดูเป็นข่าวดี แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้นทั้งหมด ปูตินมีแรงจูงใจที่จะเข้าร่วมเจรจาโดย “ไม่รีบ” ยอมรับเงื่อนไข เพราะยูเครนเองก็แสดงความพร้อมเจรจาแล้ว ทำให้รัสเซียมีเหตุผลที่จะยืดกระบวนการออกไปเพื่อหวังผลประโยชน์หรือการผ่อนปรนที่มากกว่า
ควรจำไว้ว่าการตกลงหยุดยิงบางส่วน 30 วันเมื่อเดือนมีนาคม ยังถูกละเมิดแทบจะในทันที ดังนั้นแม้จะมีการลงนามในข้อตกลงสันติภาพอย่างเป็นทางการ ก็ไม่มีอะไรรับประกันว่าข้อตกลงดังกล่าวจะสามารถยืนหยัดผ่านบททดสอบสุดท้ายได้
หุ้นของ Rheinmetall (RHM.DE) ยักษ์ใหญ่ด้านการป้องกันประเทศของเยอรมนีกำลังอ่อนตัวลงในการซื้อขายวันนี้ และยังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอกซ์โปเนนเชียล 200 วัน (เส้นสีทองบนกราฟ)
ที่น่าสนใจคือ ระดับเทคนิคดังกล่าวไม่เคยถูกทดสอบอีกเลยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2024
ที่มา: xStation
DE40: ดัชนี DAX ขยับขึ้นเกือบ 1% ท่ามกลางหุ้นกลุ่มยานยนต์พุ่ง หลังรายงานของ BofA 🔎
ตลาดเด่น - US100
Microsoft ฟื้นตัวจากการปรับลดก่อนหน้า หลังความกังวลเกี่ยวกับความต้องการผลิตภัณฑ์ AI อ่อนตัว 🔎
ข่าวเด่น: ราคาน้ำมันแกว่งตัวจำกัด หลังตัวเลข EIA 📈