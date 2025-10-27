อ่านเพิ่มเติม
08:33 · 27 ตุลาคม 2025

IBM และ AMD เร่งพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมคอมพิวติ้งให้ก้าวหน้าเร็วยิ่งขึ้น

ประเด็นหลัก

  • IBM และ AMD เดินหน้าพัฒนาควอนตัมคอมพิวติ้งก้าวกระโดด

IBM ประกาศความก้าวหน้าครั้งใหญ่ด้านควอนตัมคอมพิวติ้ง
IBM เปิดเผยว่าได้ประสบความสำเร็จในการทำให้อัลกอริทึมสำคัญสำหรับ “การแก้ไขข้อผิดพลาดของควอนตัม (Quantum Error-Correction)” สามารถทำงานแบบเรียลไทม์บนฮาร์ดแวร์มาตรฐานของ AMD ได้สำเร็จ ความสำเร็จนี้ช่วยพาควอนตัมคอมพิวเตอร์เข้าใกล้การใช้งานจริงมากขึ้น เพราะสามารถเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ทั่วไปและทดสอบภายใต้สภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงของจริง

อัลกอริทึมนี้ถูกพัฒนาโดย IBM ตั้งแต่เดือนมิถุนายน มีเป้าหมายเพื่อลด “อัตราความผิดพลาดสูงของคิวบิต (qubits)” ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของควอนตัมคอมพิวติ้ง ตัวแทนจาก IBM ระบุว่า การทำให้อัลกอริทึมดังกล่าวทำงานได้บนชิป AMD ที่มีจำหน่ายทั่วไป และทำงานได้เร็วกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำถึง 10 เท่า ถือเป็นก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมนี้

IBM และ AMD ยังร่วมมือกันพัฒนา “สถาปัตยกรรมลูกผสม (Hybrid Architecture)” ที่ผสานระหว่างคอมพิวเตอร์คลาสสิกกับควอนตัม เป้าหมายคือสร้างระบบนิเวศ (ecosystem) ที่เปิดกว้างยิ่งขึ้น ให้ภาคธุรกิจสามารถทดสอบและปรับแต่งอัลกอริทึมควอนตัมบนฮาร์ดแวร์ทั่วไป ก่อนนำไปใช้งานจริงบนควอนตัมคอมพิวเตอร์เต็มรูปแบบ ซึ่งจะช่วยเร่งนวัตกรรมและการประยุกต์ใช้งานในเชิงพาณิชย์

ในด้านของ AMD ความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่า บริษัทกำลังไล่ทันคู่แข่งสำคัญอย่าง NVIDIA อย่างรวดเร็ว และเริ่มมีบทบาทสำคัญในตลาดคอมพิวติ้งประสิทธิภาพสูง (HPC) โดยเฉพาะในกลุ่มบริษัทเทคและ AI ชั้นนำ เช่น OpenAI, Microsoft และ Google ชิปของ AMD เริ่มถูกใช้งานมากขึ้น ไม่ใช่แค่ในเซิร์ฟเวอร์หรือการ์ดจอทั่วไป แต่ยังรวมถึงระบบสมัยใหม่ที่ต้องการผสานอัลกอริทึมระหว่างคลาสสิกและควอนตัมเข้าด้วยกัน

 

ความสำเร็จครั้งนี้สอดคล้องกับแผนระยะยาวของ IBM ที่ตั้งเป้าสร้างคอมพิวเตอร์ควอนตัม Starling ให้สำเร็จภายในปี 2029 โดยการพัฒนาอัลกอริทึมดังกล่าวเสร็จก่อนกำหนดถึง 1 ปี สะท้อนถึงความก้าวหน้าที่รวดเร็วของบริษัทท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือดในอุตสาหกรรม

แพลตฟอร์มแบบผสานระหว่างคอมพิวเตอร์คลาสสิกและควอนตัม (Hybrid Classical-Quantum) นี้ อาจเร่งให้เทคโนโลยีควอนตัมเข้าสู่เชิงพาณิชย์เร็วขึ้น และเปิดโอกาสใหม่ ๆ ให้กับธุรกิจทั่วโลก

 

ปีนี้ หุ้นของทั้ง IBM และโดยเฉพาะ AMD ปรับตัวเพิ่มขึ้นแรง แซงหน้าดัชนีอุตสาหกรรมอย่างมีนัยสำคัญ

ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่า AMD กำลังเป็นผู้นำจังหวะของนวัตกรรม และมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางพัฒนาของ ชิป AI และระบบควอนตัมคอมพิวติ้ง


 
