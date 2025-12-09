IBM เข้าซื้อ Confluent เดินหน้ารุก Cloud และปัญญาประดิษฐ์ (AI)

IBM ประกาศแผนเข้าซื้อกิจการ Confluent มูลค่า 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเสนอซื้อเป็นเงินสดที่ราคา 31 ดอลลาร์ต่อหุ้น
การทำธุรกรรม ซึ่งคาดว่าจะปิดได้ภายในช่วงกลางปี 2026 หลังจากได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลและผู้ถือหุ้น จะได้รับการจัดหาเงินทุนแบบชำระเงินสดเต็มจำนวนโดย IBM ดีลนี้ถือเป็นการเข้าซื้อกิจการครั้งใหญ่ที่สุดของบริษัทนับตั้งแต่การซื้อ Red Hat ในปี 2019 และสอดคล้องกับกลยุทธ์ระยะยาวของ IBM ที่มุ่งพัฒนาซอฟต์แวร์และบริการคลาวด์
ด้วยการเข้าซื้อ Confluent ครั้งนี้ IBM ตั้งใจขยายชุดโซลูชันของตนด้วยแพลตฟอร์มประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ขั้นสูง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสำคัญสำหรับองค์กรที่ต้องจัดการข้อมูลปริมาณมหาศาลและพัฒนาโซลูชันด้านปัญญาประดิษฐ์ การผสานเทคโนโลยีของ Confluent เข้ากับเครื่องมือด้านอัตโนมัติและความปลอดภัยของ IBM จะช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วขึ้น
Confluent เพิ่งรายงานการเติบโตของรายได้ปีต่อปีที่แข็งแกร่งและสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ ซึ่งยิ่งตอกย้ำความโดดเด่นของบริษัทในตลาดเทคโนโลยีประมวลผลข้อมูล นักวิเคราะห์ระบุว่าดีลนี้อาจเริ่มสร้างประโยชน์ให้กับ IBM ได้ตั้งแต่ปีแรกหลังปิดดีล โดยส่งผลบวกต่อ EBITDA และกระแสเงินสดอิสระของบริษัท
สำหรับตลาดแล้ว ดีลนี้สะท้อนให้เห็นว่า IBM กำลังเดินหน้าลงทุนเพื่อการเติบโตและเสริมความแข็งแกร่งในกลุ่มคลาวด์และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นของเทคโนโลยีประมวลผลข้อมูลขั้นสูง แม้ว่าหุ้น IBM จะอ่อนตัวลงเล็กน้อยในช่วงแรก แต่การทำธุรกรรมครั้งนี้ชี้ชัดถึงความมุ่งมั่นในระยะยาวของบริษัทในการขยายธุรกิจและผลักดันนวัตกรรมในอุตสาหกรรมไอที
