ตลาดวอลล์สตรีท 🔴 IBM ร่วง 🟢 Honeywell พุ่ง 7%

- US100 ร่วงเล็กน้อยหลังเปิดตลาดสหรัฐฯ
- หุ้น Tesla และ IBM ร่วงหลังประกาศผลประกอบการ ขณะที่ Dow Inc. และ Honeywell ปรับตัวสูงขึ้น
- Intel เตรียมรายงานผลประกอบการหลังปิดตลาดสหรัฐฯ
ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทมีความผันผวนในช่วงเปิดตลาดซื้อขายของสหรัฐฯ ณ วันที่ 17 ตุลาคม บริษัทต่างๆ ในดัชนี S&P 500 ประมาณ 12% รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สาม โดย 86% ของบริษัทเหล่านี้มีกำไรต่อหุ้น (EPS) สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 78% และค่าเฉลี่ย 10 ปีที่ 75% อย่างไรก็ตาม กำไรเฉลี่ยที่สร้างความประหลาดใจอยู่ที่ 5.9% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 8.4% อัตราการเติบโตของกำไรโดยรวม (ณ วันที่ 17 ตุลาคม) ซึ่งรวมผลประกอบการที่รายงานและประมาณการสำหรับบริษัทที่ยังไม่ได้รายงาน ปัจจุบันอยู่ที่ 8.5% เทียบกับ 7.7% ในสัปดาห์ที่แล้ว และ 7.9% ณ สิ้นเดือนกันยายน ตามข้อมูลของ FactSet Research Systems ดัชนี US100 กำลังดิ้นรนเพื่อทรงตัวเหนือระดับ 25,000 จุด ในระยะกลาง ดัชนีอ้างอิงอาจกลับไปทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 50 วัน (EMA50, เส้นสีส้ม) โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากฝ่ายซื้อไม่สามารถผลักดันให้ราคาทะลุแนวรับสำคัญทางจิตวิทยานี้ได้อย่างชัดเจน วันนี้ หลังตลาดสหรัฐฯ ปิดทำการ Intel (INTC.US) จะรายงานผลประกอบการ
Tesla เปิดตลาดด้วย ช่องว่างลดลงเกือบ 3%
หุ้นยักษ์ใหญ่ Honeywell ได้รับแรงหนุนจาก ผลประกอบการไตรมาสที่แข็งแกร่ง หุ้นปรับตัวกลับ เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เลขชี้กำลัง 200 วัน (EMA200, เส้นสีแดง) พยายาม พลิกกลับแนวโน้มขาลงระยะกลาง
ข้อมูลสำคัญของบริษัทยักใหญ่
- Tesla (TSLA.US) ร่วง 3.5% หลังกำไรลดลงแม้ยอดขายรถยนต์ทำสถิติสูงสุด
- Dow Inc. (DOW.US) พุ่ง 6% หลังบริษัทเคมีสหรัฐฯ ทำ EBITDA ในไตรมาส 3 ดีกว่าคาด
- Honeywell (HON.US) ขึ้น 4% หลัง EPS ที่ปรับปรุงแล้วสูงกว่าคาด
- IBM (IBM.US) ลดลง 7% เนื่องจากรายได้ในกลุ่มซอฟต์แวร์สำคัญ — รวมถึงหน่วย Red Hat — ต่ำกว่าคาด
- Las Vegas Sands (LVS.US) ปรับตัวขึ้น 5% หลัง EPS ไตรมาส 3 สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาด
- LendingClub (LC.US) พุ่ง 11% หลังให้แนวทางการปล่อยกู้ Q4 บวก; JPMorgan ปรับหุ้นเป็น overweight
- Moderna (MRNA.US) ร่วง 4% หลังวัคซีน cytomegalovirus ไม่สามารถถึงเป้าหมายในการทดลองระยะสุดท้าย
- Molina Healthcare (MOH.US) ดิ่ง 18% หลังปรับลดแนวทางกำไรทั้งปี เนื่องจากต้นทุนทางการแพทย์สูงขึ้นในทุกกลุ่มธุรกิจ
- T-Mobile US (TMUS.US) ลดลง 1% หลังประกาศผลประกอบการไตรมาส 3
- Tractor Supply (TSCO.US) ร่วง 3% หลังปรับลดแนวทางยอดขายทั้งปี โดยค่ากลางใกล้ระดับล่างของช่วงก่อนหน้า
- Ribbon Communications (RBBN.US) ดิ่ง 14% หลังผลกำไร Q3 น่าผิดหวังและแนวทางรายได้ Q4 อ่อนแอ
- Ventyx Biosciences (VTYX.US) พุ่ง 105% หลังผลทดลองทางคลินิกระยะกลางแสดงการลดปัจจัยเสี่ยงด้านหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยอ้วนอย่างมีนัยสำคัญ
Nvidia อยู่ในช่วงทรงตัว
ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ได้เข้าสู่ช่วงการรวมตัว ซึ่งสะท้อนได้อย่างชัดเจนจากราคาหุ้นของ Nvidia ซึ่งปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ประมาณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 50 วัน (EMA50, เส้นสีส้ม)
