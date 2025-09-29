อ่านเพิ่มเติม

IBM นำทางนวัตกรรม Quantum – นักลงทุนเห็นศักยภาพ 🚀

08:36 29 กันยายน 2025

IBM เดินหน้าสู่ความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีล้ำสมัย

IBM กำลังเสริมสร้างตำแหน่งอย่างต่อเนื่องในฐานะหนึ่งในผู้นำด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง โดยเน้นไปที่ Quantum Computing และ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) บริษัทได้ลงทุนด้านวิจัยและพัฒนามาอย่างยาวนาน สร้างโซลูชันขั้นสูงที่มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงการประมวลผลข้อมูลและการตัดสินใจในหลายภาคเศรษฐกิจ

เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยง

เปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ

ล่าสุด IBM ดึงความสนใจอย่างมากผ่านความร่วมมือกับ HSBC Bank ซึ่งนำไปสู่ ความก้าวหน้าในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Quantum ในธุรกิจ

  • ใช้ Quantum Processor IBM Heron

  • ความแม่นยำในการคาดการณ์ตลาดพันธบัตรบริษัทเพิ่มขึ้น 34% เมื่อเทียบกับวิธีวิเคราะห์แบบดั้งเดิม

  • การทดสอบวิเคราะห์มากกว่า 1 ล้านคำถาม ในหลายพันพันธบัตร

  • ถือเป็นตัวอย่างแรก ๆ ของการใช้คอมพิวเตอร์ควอนตัมในภาคการเงิน แสดงให้เห็น ประโยชน์จริงในด้านการบริหารความเสี่ยงและการเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน

 

IBM เร่งพัฒนา Quantum Computing ตามแผนระยะยาว

IBM กำลังเดินหน้าแผนงาน Quantum Computing อย่างทะเยอทะยาน

  • ตั้งเป้าสร้าง Quantum Computer แบบแก้ไขข้อผิดพลาดได้ครบถ้วน ("Starling") ภายในปี 2029

    • มอบความเสถียรและกำลังคำนวณสูง

    • ช่วยประมวลผลการทำงาน Quantum ซับซ้อน พร้อมลดผลกระทบจากความผิดพลาด

  • แผนต่อไป: เปิดตัว ระบบ "Bluejay" ภายในปี 2033

    • มี ประมาณ 2,000 logical qubits

    • สามารถทำงาน Quantum จำนวนมหาศาล เปิดโอกาสใหม่ที่เทคโนโลยีคลาสสิกไม่สามารถทำได้

เทคโนโลยีสำคัญ:

  • Quantum Processors แบบใหม่

  • สถาปัตยกรรม Quantum System Two แบบโมดูลาร์

  • วิธีแก้ไขข้อผิดพลาดขั้นสูง
    → ทั้งหมดช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของการคำนวณ Quantum

ขยายเครือข่ายศูนย์ Quantum ทั่วโลก

  • รวมถึงสถานที่ใหม่ใน สเปนและอินเดีย

  • สนับสนุนการวิจัยและเทคโนโลยี

การลงทุน:

  • วางแผนลงทุนสูงถึง 150 พันล้านดอลลาร์ใน 5 ปี สำหรับ Quantum และ AI

  • แสดงถึงความมุ่งมั่นของ IBM ในการรักษาภาวะผู้นำด้านนวัตกรรมล้ำสมัย

โครงการสำคัญอื่น ๆ:

  • การปรับปรุงระบบควบคุมการจราจรทางอากาศของ FAA สหรัฐฯ

หลังจากผลทดสอบร่วมกับ HSBC ราคาหุ้น IBM ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

  • นักวิเคราะห์ เช่น Morgan Stanley ชี้ว่า IBM เป็นผู้นำที่ชัดเจนใน Quantum Computing

  • เน้นศักยภาพที่เติบโตทั้งด้านเทคโนโลยีและตลาด

 

ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา หุ้น IBM ให้ผลตอบแทนสูงกว่าตลาดโดยรวมเล็กน้อย (เปรียบเทียบกับดัชนี US100 และ US500)

  • แม้ว่าความเหนือกว่าจะไม่มาก แต่ นักลงทุนตอบสนองเชิงบวก ต่อความก้าวหน้าของ IBM ใน Quantum Computing และแผนลงทุนทะเยอทะยาน

  • ความสนใจที่เพิ่มขึ้นในหุ้น IBM สะท้อนถึง ความเชื่อมั่นของตลาดต่อกลยุทธ์ระยะยาว และศักยภาพในการกำหนดอนาคตเทคโนโลยีขั้นสูง

 

หุ้น:
กลับไป

ข่าวในตลาดการเงิน

01.10.2025
16:34

ตลาดเด่นวันนี้: USDJPY

เยนเป็นสกุลเงิน G10 ที่แข็งค่าติดต่อกันเป็นวันที่สาม เพิ่มขึ้น 0.5% เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ และ 0.35% เทียบกับยูโร สกุลเงินญี่ปุ่นได้รับการสนับสนุนทั้งจากสัญญาณเชิงแข็งกร้าวของ...

 16:30

ข่าวเด่น: EURUSD ทรงตัวหลังเงินเฟ้อยูโรโซนออกมาตรงตามคาดการณ์ 🇪🇺

10:00 น. BST, ยูโรโซน – ข้อมูลเงินเฟ้อเดือนกันยายน CPI: สูงขึ้น 2.2% YoY; คาดการณ์ 2.2% YoY; ก่อนหน้า 2.0% YoY Core CPI: สูงขึ้น...

 15:04

ข่าวเด่น: ดัชนี PMI ภาคการผลิตของฝรั่งเศสและเยอรมนีร่วงเข้าสู่ภาวะหดตัว 🇫🇷🇩🇪

อัปเดตข้อมูล PMI ภาคการผลิต 🇩🇪 เยอรมนี (กันยายน) HCOB Manufacturing PMI: 49.5 (คาดการณ์ 48.5; ก่อนหน้า 49.8) 🇫🇷 ฝรั่งเศส (กันยายน) HCOB...
ข่าวเพิ่มเติม

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก