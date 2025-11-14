ข่าวเด่น: ปริมาณน้ำมันคงคลังเพิ่มขึ้นเกินคาด! 🛢️📈

18:00 – รายงานปริมาณน้ำมันคงคลัง EIA (การเปลี่ยนแปลงรายสัปดาห์):
-
น้ำมันดิบ: +6.41 ล้านบาร์เรล (คาด: +1.2 ล้านบาร์เรล; ก่อนหน้า: +5.2 ล้านบาร์เรล)
-
น้ำมันเบนซิน: -0.94 ล้านบาร์เรล (คาด: -2.6 ล้านบาร์เรล; ก่อนหน้า: -4.73 ล้านบาร์เรล)
-
น้ำมันดีสทิเลต: -0.64 ล้านบาร์เรล (คาด: -2.7 ล้านบาร์เรล; ก่อนหน้า: -0.64 ล้านบาร์เรล)
รายงาน EIA ล่าสุดระบุว่า สหรัฐฯ มี การกลั่นน้ำมันดิบต่ำกว่าปกติ ปริมาณน้ำมันเบนซินและดีสทิเลตค่อนข้างต่ำ แต่ปริมาณโพรเพนสูง และเป็นผู้ส่งออกสุทธิผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่แข็งแกร่ง
ประเทศกำลังพึ่งพาน้ำมันจากแคนาดามากขึ้น ในตลาดราคาพบว่า ราคาน้ำมันและน้ำมันเบนซินถูกลง แต่ดีเซลแพงขึ้น ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต้นทุนด้านการขนส่งและอุตสาหกรรม ขณะเดียวกันก็ช่วยเพิ่ม ความมั่นคงด้านพลังงาน ผ่านการสร้าง Strategic Petroleum Reserve (SPR)
ปริมาณน้ำมันดิบคงคลังเพิ่มสูงเกินคาด สะท้อน ภาวะอุปทานล้นตลาด ซึ่งอาจกดดันราคาน้ำมันต่อไป รายงาน EIA ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐฯ ใช้ราคาต่ำในการสร้าง คลังสำรองยุทธศาสตร์ หลังจากที่ใช้ไปเพื่อควบคุมราคาในปี 2022
นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของน้ำมันดิบคงคลังได้รับแรงสนับสนุนจาก ความต้องการน้ำมันเบนซินที่ลดลง และ กำลังการผลิตโรงกลั่นที่จำกัด
ควรสังเกตว่าปัจจุบันหน่วยงานเศรษฐกิจในสหรัฐฯ ถือครองปริมาณน้ำมันต่ำสุดเป็นประวัติการณ์
แม้ว่าราคาจะลดลง แต่ปริมาณน้ำมันคงคลังไม่ได้เพิ่มขึ้นมาก สะท้อนว่าผู้ผลิตคาดว่าราคาจะปรับตัวลงต่อไป ในขณะเดียวกัน หากเกิดการเปลี่ยนแปลงตลาดอย่างฉับพลัน อาจทำให้ราคาตอบสนองต่อแรงขึ้นได้ไวขึ้น
ในระดับสากล แม้ว่าปริมาณน้ำมันคงคลังเพิ่มขึ้น แต่สหรัฐฯ เพิ่มการส่งออกและลดการนำเข้า
ทิศทางการนำเข้าน้ำมันหลักยังคงมาจาก แคนาดา โดยมีการลดลงอย่างมากจาก เวเนซุเอลา ซึ่งถูกแทนที่ด้วยการจัดส่งจาก เม็กซิโก
OIL.WTI (H1)
Source: xStation5