ปฏิทินเศรษฐกิจ: รายงาน Ifo ของเยอรมนี, ภาคอสังหาริมทรัพย์สหรัฐ

การกล่าวสุนทรพจน์แบบ “Dovish” ของประธาน Fed ที่งาน Jackson Hole ส่งผลให้ตลาดมีการปรับพอร์ตอย่างหนัก เนื่องจากนักลงทุนเริ่มกลับมาคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยและความอยากเสี่ยงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกัน นักลงทุนยังระมัดระวังเกี่ยวกับการตั้งราคาที่ก้าวร้าวเกินไปสำหรับการลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม โดยพิจารณาจากชุดข้อมูลเงินเฟ้อและตลาดแรงงานที่จะออกมาก่อนการประชุม FOMC เดือนกันยายน
ความตื่นตัวหลัง Jackson Hole น่าจะคงตัวในวันนี้ เนื่องจากไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ ในปฏิทินที่เกือบว่างเปล่า เราจะพบรายงานความเชื่อมั่นทางธุรกิจ Ifo ของเยอรมนี, ยอดขายปลีกของโปแลนด์ และข้อมูลตลาดอสังหาริมทรัพย์ของสหรัฐ อย่างไรก็ตาม หลังจากความเคลื่อนไหวเมื่อวันศุกร์ ความผันผวนควรยังคงต่ำในวันนี้
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้:
07:30 BST, สวิตเซอร์แลนด์ – ข้อมูลตลาดแรงงาน:
ระดับการจ้างงาน (ไตรมาส 2): ก่อนหน้า 5.512M
09:00 BST, เยอรมนี – รายงาน Ifo ประจำเดือนสิงหาคม:
ความคาดหวังทางธุรกิจ: คาดการณ์ 90.2; ก่อนหน้า 90.7
สภาพปัจจุบัน: คาดการณ์ 86.7; ก่อนหน้า 86.5
ดัชนีสภาพธุรกิจ: คาดการณ์ 88.7; ก่อนหน้า 88.6
09:00 BST, โปแลนด์ – ข้อมูลยอดขายปลีกประจำเดือนกรกฎาคม:
ยอดขายปลีก: คาดการณ์ 3.5% y/y; ก่อนหน้า 2.1% y/y
13:00 BST, สหรัฐ – ภาคอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างประจำเดือนกรกฎาคม:
ใบอนุญาตก่อสร้าง: คาดการณ์ -2.8% m/m; ก่อนหน้า -0.1% m/m
ใบอนุญาตก่อสร้าง (รวม): คาดการณ์ 1.354M; ก่อนหน้า 1.393M
14:30 BST, เยอรมนี – สุนทรพจน์โดย Balz จาก Bundesbank
15:00 BST, สหรัฐ – ยอดขายบ้านใหม่ประจำเดือนกรกฎาคม:
รวม: คาดการณ์ 635K; ก่อนหน้า 627K
การเปลี่ยนแปลง: ก่อนหน้า +0.6% m/m
