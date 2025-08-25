อ่านเพิ่มเติม

ข่าวเด่น: ดัชนี Ifo ของเยอรมนีออกมาสูงกว่าคาด

15:44 25 สิงหาคม 2025

ดัชนี Ifo Business Climate เดือนสิงหาคม

  • ดัชนีสภาพธุรกิจ (Business Climate): 89 (คาดการณ์ 86.8; ก่อนหน้า 88.6)

  • สภาพปัจจุบัน (Current Conditions): 86.4 (คาดการณ์ 86.7; ก่อนหน้า 86.5)

  • ความคาดหวัง (Expectations): 91.6 (คาดการณ์ 90.3; ก่อนหน้า 90.8)

ข้อมูล Ifo วันนี้ โดยเฉพาะดัชนี Expectations ออกมาดีกว่าที่คาด หนุนความเชื่อมั่นทางธุรกิจในเยอรมนี แม้ดัชนี Current Conditions จะปรับลดเล็กน้อย แต่การปรับขึ้นของความคาดหวังจาก 90.8 เป็น 91.6 บ่งชี้ว่า แม้เผชิญความท้าทายต่อเนื่อง แต่ภาคธุรกิจเยอรมันยังคงมองอนาคตในเชิงบวก สอดคล้องกับสัญญาณในข้อมูล PMI

ผลลัพธ์นี้สะท้อนว่า ภาคการผลิตของเยอรมนีอาจเริ่มแสดงความแข็งแกร่งในไตรมาส 3 ขณะที่ความเชื่อมั่นโดยรวมมีเสถียรภาพ แม้เคยมีความผิดหวังต่อข้อตกลงการค้าสหรัฐ–EU ก็ตาม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทต่าง ๆ กำลังปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน และยังคงมีความหวังต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ

👉 EURUSD อ่อนค่าตั้งแต่ต้นเซสชันวันจันทร์ แต่ดีดขึ้นเล็กน้อยหลังการประกาศตัวเลข Ifo

 

 

