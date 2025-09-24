ปฏิทินเศรษฐกิจ: รายงานดัชนี Ifo ของเยอรมนี

หลังจากต้นสัปดาห์ที่ตลาดถูกครอบงำด้วยคำกล่าวของสมาชิกเฟดและรายงาน PMI วันพุธนี้ที่มีตัวเลขเศรษฐกิจเบาบางอาจช่วยจำกัดความผันผวน หลังจากแรงขายทำกำไรในวอลล์สตรีทเมื่อวานนี้ อย่างไรก็ตาม ตลาดน่าจะยังคง “รอดู” ก่อนกำหนดการสำคัญในวันพฤหัสบดีที่มีคำกล่าวจากเฟดหลายท่าน และวันศุกร์กับการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อ PCE
ในยุโรป ตัวเลขสำคัญคือแบบสำรวจธุรกิจ Ifo ของเยอรมนี เดือนที่แล้วข้อมูลสะท้อนความแข็งแกร่งของผู้ประกอบการต่อการเปลี่ยนแปลงการค้าโลก แต่การร่วงของ PMI ล่าสุดอาจส่งสัญญาณการปรับฐานของความเชื่อมั่น
สำหรับสหรัฐฯ จะมีข้อมูลภาคที่อยู่อาศัย ซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแสดงความอ่อนแอชัดเจน ทำให้เกิดความกังวลต่อผู้บริโภคอเมริกัน ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์จะได้รับอิทธิพลจากรายงาน EIA
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้
08:00 BST, เยอรมนี – คำกล่าวของ Balz จาก Bundesbank
09:00 BST, เยอรมนี – รายงาน Ifo เดือนกันยายน:
-
ดัชนีบรรยากาศธุรกิจ: คาดการณ์ 89.3; ก่อนหน้า 89.0
-
การประเมินปัจจุบัน: คาดการณ์ 86.5; ก่อนหน้า 86.4
-
ความคาดหวังทางธุรกิจ: คาดการณ์ 92.0; ก่อนหน้า 91.6
13:30 BST, สหรัฐฯ – ภาคที่อยู่อาศัยและการก่อสร้างเดือนสิงหาคม:
-
ใบอนุญาตก่อสร้าง m/m: คาดการณ์ -3.7%; ก่อนหน้า -2.2%
-
ใบอนุญาตก่อสร้าง (หน่วย): คาดการณ์ 1.312 ล้าน; ก่อนหน้า 1.362 ล้าน
-
ยอดขายบ้านใหม่ m/m: ก่อนหน้า -0.6%
-
ยอดขายบ้านใหม่ (หน่วย): คาดการณ์ 650,000; ก่อนหน้า 652,000
15:30 BST, สหรัฐฯ – รายงาน EIA:
-
สต็อกน้ำมันเบนซิน: ก่อนหน้า -2.347 ล้านบาร์เรล
-
การผลิตน้ำมันเบนซิน: ก่อนหน้า -0.180 ล้านบาร์เรล
-
สต็อกน้ำมันกลั่น: ก่อนหน้า +0.670 ล้านบาร์เรล
-
ราคาน้ำมันกลั่นรายสัปดาห์ EIA: ก่อนหน้า 4.046 ล้าน
-
การผลิตน้ำมันกลั่น: ก่อนหน้า -0.274 ล้านบาร์เรล
-
สต็อกน้ำมันดิบที่ Cushing: ก่อนหน้า -0.296 ล้านบาร์เรล
-
การนำเข้าน้ำมันดิบ: ก่อนหน้า -3.111 ล้านบาร์เรล
-
อัตราการกลั่นน้ำมันรายสัปดาห์: ก่อนหน้า -0.394 ล้านบาร์เรล
-
สต็อกน้ำมันดิบ: ก่อนหน้า -9.285 ล้านบาร์เรล
-
การใช้กำลังการกลั่นรายสัปดาห์: ก่อนหน้า -1.6%
18:00 BST, สหรัฐฯ – การประมูลพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี: ก่อนหน้า 3.724%
21:10 BST, สหรัฐฯ – คำกล่าวของ Daly สมาชิก FOMC