ปฏิทินเศรษฐกิจ: รายงานดัชนี Ifo ของเยอรมนี

14:50 24 กันยายน 2025

หลังจากต้นสัปดาห์ที่ตลาดถูกครอบงำด้วยคำกล่าวของสมาชิกเฟดและรายงาน PMI วันพุธนี้ที่มีตัวเลขเศรษฐกิจเบาบางอาจช่วยจำกัดความผันผวน หลังจากแรงขายทำกำไรในวอลล์สตรีทเมื่อวานนี้ อย่างไรก็ตาม ตลาดน่าจะยังคง “รอดู” ก่อนกำหนดการสำคัญในวันพฤหัสบดีที่มีคำกล่าวจากเฟดหลายท่าน และวันศุกร์กับการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อ PCE

ในยุโรป ตัวเลขสำคัญคือแบบสำรวจธุรกิจ Ifo ของเยอรมนี เดือนที่แล้วข้อมูลสะท้อนความแข็งแกร่งของผู้ประกอบการต่อการเปลี่ยนแปลงการค้าโลก แต่การร่วงของ PMI ล่าสุดอาจส่งสัญญาณการปรับฐานของความเชื่อมั่น

สำหรับสหรัฐฯ จะมีข้อมูลภาคที่อยู่อาศัย ซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแสดงความอ่อนแอชัดเจน ทำให้เกิดความกังวลต่อผู้บริโภคอเมริกัน ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์จะได้รับอิทธิพลจากรายงาน EIA

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้

08:00 BST, เยอรมนี – คำกล่าวของ Balz จาก Bundesbank

09:00 BST, เยอรมนี – รายงาน Ifo เดือนกันยายน:

  • ดัชนีบรรยากาศธุรกิจ: คาดการณ์ 89.3; ก่อนหน้า 89.0

  • การประเมินปัจจุบัน: คาดการณ์ 86.5; ก่อนหน้า 86.4

  • ความคาดหวังทางธุรกิจ: คาดการณ์ 92.0; ก่อนหน้า 91.6

13:30 BST, สหรัฐฯ – ภาคที่อยู่อาศัยและการก่อสร้างเดือนสิงหาคม:

  • ใบอนุญาตก่อสร้าง m/m: คาดการณ์ -3.7%; ก่อนหน้า -2.2%

  • ใบอนุญาตก่อสร้าง (หน่วย): คาดการณ์ 1.312 ล้าน; ก่อนหน้า 1.362 ล้าน

  • ยอดขายบ้านใหม่ m/m: ก่อนหน้า -0.6%

  • ยอดขายบ้านใหม่ (หน่วย): คาดการณ์ 650,000; ก่อนหน้า 652,000

15:30 BST, สหรัฐฯ – รายงาน EIA:

  • สต็อกน้ำมันเบนซิน: ก่อนหน้า -2.347 ล้านบาร์เรล

  • การผลิตน้ำมันเบนซิน: ก่อนหน้า -0.180 ล้านบาร์เรล

  • สต็อกน้ำมันกลั่น: ก่อนหน้า +0.670 ล้านบาร์เรล

  • ราคาน้ำมันกลั่นรายสัปดาห์ EIA: ก่อนหน้า 4.046 ล้าน

  • การผลิตน้ำมันกลั่น: ก่อนหน้า -0.274 ล้านบาร์เรล

  • สต็อกน้ำมันดิบที่ Cushing: ก่อนหน้า -0.296 ล้านบาร์เรล

  • การนำเข้าน้ำมันดิบ: ก่อนหน้า -3.111 ล้านบาร์เรล

  • อัตราการกลั่นน้ำมันรายสัปดาห์: ก่อนหน้า -0.394 ล้านบาร์เรล

  • สต็อกน้ำมันดิบ: ก่อนหน้า -9.285 ล้านบาร์เรล

  • การใช้กำลังการกลั่นรายสัปดาห์: ก่อนหน้า -1.6%

18:00 BST, สหรัฐฯ – การประมูลพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี: ก่อนหน้า 3.724%

21:10 BST, สหรัฐฯ – คำกล่าวของ Daly สมาชิก FOMC

26.09.2025
09:46

ข่าวเด่นวันนี้: ความเชื่อมั่นบนวอลล์สตรีทอ่อนตัว 📉 บิทคอยน์ร่วงต่ำกว่า 110,000 ดอลลาร์

ในยุโรป ดัชนีหลักปรับตัวลดลง DAX ร่วงมากกว่า 0.5% ขณะที่ FTSE ของสหราชอาณาจักรลดลงเกือบ 0.4% หุ้นของ H&M ประเทศสวีเดนปรับตัวขึ้นเกือบ 7% หลังรายงานกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น...

 09:44

📉 ราคาช็อกโกแลต (Cocoa) ร่วงเกือบ 2% ต่ำกว่า 7,000 ดอลลาร์ ท่ามกลางฝนตกในแอฟริกา

ราคาช็อกโกแลตร่วงมากกว่า 40% จากจุดสูงสุดเกือบ 13,000 ดอลลาร์ต่อตันในปี 2024 ขณะนี้ซื้อขายต่ำกว่าโซนสำคัญทั้งเชิงจิตวิทยาและเชิงเทคนิคที่ 7,000 ดอลลาร์ต่อตัน การปรับตัวลงเกิดขึ้นจากการคาดการณ์อุปทานที่ดีขึ้นและความต้องการที่อ่อนแรง...

 09:34

ยอดขายบ้านมือสองในสหรัฐสูงกว่าคาดการณ์

ยอดขายบ้านมือสองในสหรัฐ (เดือนสิงหาคม) อยู่ที่ระดับ 4 ล้านหลัง เทียบกับคาดการณ์ 3.95 ล้านและเดือนก่อนหน้า 4.01 ล้าน (ลดเพียง -0.2% ต่อเดือน เทียบกับคาดการณ์...
