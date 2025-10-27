ข่าวเด่นวันนี้: JP225

- ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นทะลุระดับ 50,000 จุดเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เมื่อวันจันทร์
- เมื่อเทียบรายเดือน ดัชนี JP225 ทำสถิติเดือนที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบ 15 ปี
- เมื่อเทียบรายปี ปี 2025 ถือเป็นปีที่มีผลตอบแทนสูงเป็นอันดับสองของดัชนี
ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นทะลุระดับ 50,000 จุดเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เมื่อวันจันทร์ ปิดตลาดเพิ่มขึ้น 2.46% ที่ 50,512 จุด การปรับตัวขึ้นสะท้อนความเชื่อมั่นจากความคาดหวังเกี่ยวกับการคลายความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ–จีน และความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกที่แข็งแกร่ง หลังจากตลาดวอลล์สตรีททำสถิติสูงสุด
ความเชื่อมั่นของนักลงทุนในญี่ปุ่นยังได้รับการสนับสนุนจากความคาดหวังว่าธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BoJ) จะยังคงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายสุดขั้วในการประชุมสัปดาห์นี้ รวมถึงการสนับสนุนทางการเมืองต่อการปฏิรูปเพื่อการเติบโตของนายกรัฐมนตรี ซาเนเอะ ทากาอิชิ มาตรการการคลังแบบขยายตัวที่รัฐบาลวางแผนไว้ถูกนำไปเปรียบเทียบกับ “อาเบโนมิกส์” ซึ่งสร้างความหวังว่าจะหลุดพ้นจากภาวะเงินฝืดหลายสิบปี
เยนยังคงแข็งค่าอย่างผิดปกติในวันนี้ เพิ่มขึ้นประมาณ 0.10–0.20% เทียบกับสกุลเงินกลุ่ม G10 ขณะที่ USD/JPY ลดลง 0.17% อยู่ที่ 152.820
ความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงในภูมิภาคเอเชีย–แปซิฟิกยังได้รับแรงหนุนจากข่าวที่สหรัฐฯ ยกเลิกแผนการเก็บภาษี 100% กับสินค้านำเข้าจากจีน นักลงทุนคาดว่านายกรัฐมนตรีทากาอิชิจะพบกับอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ในระหว่างที่เขาเยือนญี่ปุ่นในสัปดาห์นี้
On a monthly basis, the JP225 index has logged its strongest month since data collection began in 2010, rising 12.8% in just one month (October).
เมื่อเทียบรายปี ปี 2025 ถือเป็นปีที่มีผลตอบแทนสูงเป็นอันดับสองในรอบ 15 ปี แม้ว่าควรสังเกตว่าการปรับตัวขึ้นรุนแรงจริง ๆ เกิดขึ้นราวกลางปี
ดัชนี JP225 (ช่วง D1)
การทะลุระดับ 50,000 จุด ซึ่งเป็นครั้งแรกหลังจากจุดสูงสุดในยุคฟองสบู่ปี 1989 กว่าสามทศวรรษ แสดงถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ค่อย ๆ ฟื้นตัวต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่น ฟิวเจอร์ส Nikkei 225 (JP225) ที่ซื้อขายบนแพลตฟอร์ม XTB ก็ได้ผ่านระดับ 50,000 จุดแล้วตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้ว หลังปิดตลาดหุ้นจริงในญี่ปุ่น
