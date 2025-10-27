อ่านเพิ่มเติม
16:37 · 27 ตุลาคม 2025

ข่าวเด่นวันนี้: JP225

ประเด็นหลัก
ประเด็นหลัก
  • ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นทะลุระดับ 50,000 จุดเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เมื่อวันจันทร์
  • เมื่อเทียบรายเดือน ดัชนี JP225 ทำสถิติเดือนที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบ 15 ปี
  • เมื่อเทียบรายปี ปี 2025 ถือเป็นปีที่มีผลตอบแทนสูงเป็นอันดับสองของดัชนี

ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นทะลุระดับ 50,000 จุดเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เมื่อวันจันทร์ ปิดตลาดเพิ่มขึ้น 2.46% ที่ 50,512 จุด การปรับตัวขึ้นสะท้อนความเชื่อมั่นจากความคาดหวังเกี่ยวกับการคลายความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ–จีน และความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกที่แข็งแกร่ง หลังจากตลาดวอลล์สตรีททำสถิติสูงสุด

ความเชื่อมั่นของนักลงทุนในญี่ปุ่นยังได้รับการสนับสนุนจากความคาดหวังว่าธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BoJ) จะยังคงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายสุดขั้วในการประชุมสัปดาห์นี้ รวมถึงการสนับสนุนทางการเมืองต่อการปฏิรูปเพื่อการเติบโตของนายกรัฐมนตรี ซาเนเอะ ทากาอิชิ มาตรการการคลังแบบขยายตัวที่รัฐบาลวางแผนไว้ถูกนำไปเปรียบเทียบกับ “อาเบโนมิกส์” ซึ่งสร้างความหวังว่าจะหลุดพ้นจากภาวะเงินฝืดหลายสิบปี

เยนยังคงแข็งค่าอย่างผิดปกติในวันนี้ เพิ่มขึ้นประมาณ 0.10–0.20% เทียบกับสกุลเงินกลุ่ม G10 ขณะที่ USD/JPY ลดลง 0.17% อยู่ที่ 152.820

ความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงในภูมิภาคเอเชีย–แปซิฟิกยังได้รับแรงหนุนจากข่าวที่สหรัฐฯ ยกเลิกแผนการเก็บภาษี 100% กับสินค้านำเข้าจากจีน นักลงทุนคาดว่านายกรัฐมนตรีทากาอิชิจะพบกับอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ในระหว่างที่เขาเยือนญี่ปุ่นในสัปดาห์นี้

 

On a monthly basis, the JP225 index has logged its strongest month since data collection began in 2010, rising 12.8% in just one month (October).

 

เมื่อเทียบรายปี ปี 2025 ถือเป็นปีที่มีผลตอบแทนสูงเป็นอันดับสองในรอบ 15 ปี แม้ว่าควรสังเกตว่าการปรับตัวขึ้นรุนแรงจริง ๆ เกิดขึ้นราวกลางปี

ดัชนี JP225 (ช่วง D1)
การทะลุระดับ 50,000 จุด ซึ่งเป็นครั้งแรกหลังจากจุดสูงสุดในยุคฟองสบู่ปี 1989 กว่าสามทศวรรษ แสดงถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ค่อย ๆ ฟื้นตัวต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่น ฟิวเจอร์ส Nikkei 225 (JP225) ที่ซื้อขายบนแพลตฟอร์ม XTB ก็ได้ผ่านระดับ 50,000 จุดแล้วตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้ว หลังปิดตลาดหุ้นจริงในญี่ปุ่น

 

 

29 ตุลาคม 2025, 16:58

พรีวิว Microsoft: คาดหวังอะไรจากผลประกอบการไตรมาส 3?
29 ตุลาคม 2025, 16:47

ปฏิทินเศรษฐกิจ: เฟด, ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) และ 7 บริษัทยักษ์ใหญ่เทคโนโลยี (Mag 7) เตรียมแย่งความสนใจจากนักลงทุน (29.10.2025)
29 ตุลาคม 2025, 15:21

ดัชนี SPA35 อ่อนตัว หลัง GDP สเปนออกมาต่ำกว่าคาด 🇪🇸 📉
29 ตุลาคม 2025, 15:12

สรุปข่าวรายวัน | 29.10.2025

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก