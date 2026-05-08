อิหร่านประกาศควบคุมช่องแคบฮอร์มุซอย่างเป็นทางการ; ราคาน้ำมันหยุดร่วง ❓⚓

อิหร่านประกาศควบคุมช่องแคบฮอร์มุซอย่างเป็นทางการ ด้วยการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ชื่อว่า Persian Gulf Strait Authority (PGSA) ซึ่งกำหนดให้เรือทุกลำที่ต้องการผ่านช่องแคบ ต้องยื่นแบบแสดงข้อมูลก่อนจึงจะได้รับอนุญาตให้เดินเรือ
แบบฟอร์มดังกล่าวมีคำถามมากกว่า 40 ข้อ ครอบคลุมตั้งแต่ชื่อเรือ ประเทศต้นทางและปลายทาง สัญชาติของเจ้าของ ผู้ดำเนินการ ลูกเรือ ไปจนถึงประเภทของสินค้า
ก่อนเกิดความขัดแย้งกับสหรัฐฯ และอิสราเอลในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2026 ช่องแคบแห่งนี้ยังเปิดให้เรือทุกลำผ่านได้อย่างเสรี แต่ปัจจุบัน อิหร่านขู่ว่าจะโจมตีเรือทุกลำที่เดินผ่านโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก IRGC
ทั้งนี้ น้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ราว 1 ใน 5 ของโลกต้องขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ทำให้การควบคุมพื้นที่แห่งนี้กลายเป็นอำนาจต่อรองมหาศาลของเตหะรานต่อเศรษฐกิจโลก
ข้อมูลสำคัญที่ต้องยื่นต่ออิหร่านเพื่อขออนุญาตผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
ที่มา: CNN
การปิดช่องแคบฮอร์มุซได้ก่อให้เกิด “ช็อกด้านอุปทานครั้งใหญ่ที่สุด” ในประวัติศาสตร์ตลาดน้ำมัน โดยเมื่อวันพุธ ราคาน้ำมันเบนซินในสหรัฐฯ พุ่งเหนือ 4.50 ดอลลาร์ต่อแกลลอนเป็นครั้งแรกในรอบ 4 ปี
ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน โมจตาบา คาเมเนอี เรียกร้องให้มีการสร้าง “ระเบียบภูมิภาคและโลกใหม่” ที่มีอิหร่านเป็นมหาอำนาจ พร้อมระบุอย่างชัดเจนว่า “การปิดช่องแคบ” คือเครื่องมือสำคัญในการผลักดันวิสัยทัศน์ดังกล่าว
มีรายงานว่า อิหร่านเรียกเก็บค่าผ่านทางสูงถึง 2 ล้านดอลลาร์ต่อเรือหนึ่งลำ ขณะที่กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ยืนยันว่า ไม่มีหน่วยงานใดของสหรัฐฯ ได้รับอนุญาตให้ชำระเงินดังกล่าว
ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 3 พฤษภาคม มีเรือเพียง 40 ลำที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ เทียบกับก่อนสงครามที่มีค่าเฉลี่ยราว 120 ลำต่อวัน และในวันพฤหัสบดี การสัญจรของเรือบรรทุกน้ำมันแทบหยุดนิ่ง
ผู้เชี่ยวชาญจาก Kpler ประเมินว่า แม้ในกรณีที่อิหร่านควบคุมพื้นที่ได้ในระยะยาว ปริมาณการขนส่งก็อาจกลับมาได้เพียง 40–50% ของระดับก่อนสงคราม ซึ่งจะส่งผลกระทบระยะยาวต่อตลาดพลังงานโลก
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ตลาดยังคงให้น้ำหนักกับโอกาสในการคลี่คลายความขัดแย้ง ซึ่งสะท้อนผ่านราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นวันที่สองติดต่อกัน
OIL tested the 50-day EMA today, a level that had not been retested since mid-April, when local declines came to a halt near this level. In the long term, however, the instrument remains in an uptrend.
