IMF ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตเศรษฐกิจโลก หนุนโดยกระแสการลงทุนจากเทคโนโลยี AI 🔎

- การเติบโตทั่วโลก: IMF คาดเศรษฐกิจโลกจะขยายตัว 3.2% ในปี 2025 และ 3.1% ในปี 2026 ขณะที่เงินเฟ้อยังทรงตัวในระดับสูง
- สงครามการค้า: มาตรการภาษีระหว่างสหรัฐฯ–จีนอาจฉุด GDP โลกลงราว 0.3 จุดเปอร์เซ็นต์ หากความตึงเครียดยืดเยื้อ
- แนวโน้มรายภูมิภาค: IMF ปรับเพิ่มคาดการณ์เศรษฐกิจของอียิปต์ ไนจีเรีย และภูมิภาคซับซาฮาราแอฟริกา ขณะที่สหราชอาณาจักรยังเผชิญปัญหาเงินเฟ้อสูง
ปิแอร์-โอลีเวียร์ กูรีนชาส ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของ IMF พร้อมด้วย เพเทีย โคเอวา บรูคส์ (รองผู้อำนวยการ) และ เดนิซ อิกัน (หัวหน้าฝ่าย) ได้นำเสนอ World Economic Outlook ล่าสุด
กองทุนคาดว่า GDP โลกจะขยายตัว 3.2% ในปี 2025 และ 3.1% ในปี 2026 โดยชี้ว่าอัตราเงินเฟ้อลดลงช้ากว่าที่คาด และแรงกดดันด้านราคายังคงสูงกว่าที่คาดไว้ กูรีนชาสเตือนว่าผลกระทบจากภาษีของสหรัฐฯ ยังคงเป็นปัจจัยด้านอุปทานเชิงลบ ดันให้เงินเฟ้อสูงขึ้นและกดดันการเติบโต อย่างไรก็ดี ผลกระทบโดยรวมจากสงครามการค้าถือว่าน้อยกว่าที่คาดไว้ช่วงแรก เนื่องจากมีการตอบโต้จำกัดและห่วงโซ่อุปทานยังยืดหยุ่น
ความตึงเครียดทางการค้ายังคงเป็นความเสี่ยงหลักต่อเศรษฐกิจ กรณีลบของ IMF ชี้ว่าการยกระดับความขัดแย้งใหม่อาจลดการผลิตโลกลงราว 0.3 จุดเปอร์เซ็นต์ กูรีนชาสยังเน้นถึงการแตกแยกทางภูมิรัฐศาสตร์และกระแสการลงทุนใน AI ที่กำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงช่วยผ่อนคลายสภาพการเงินและลดแรงกดดันเงินเฟ้อจากการนำเข้าสินค้าในหลายตลาดเกิดใหม่
แนวโน้มภูมิภาค
- บรูคส์ชี้ว่า IMF ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของอียิปต์เป็น 4.3% ในปี 2025 และ 4.5% ในปี 2026 พร้อมกับเงินเฟ้อลดลงอย่างชัดเจนจากระดับสูงสุดในรอบ 40 เดือน
- อิกันระบุว่า คาดการณ์การเติบโตของไนจีเรียถูกปรับขึ้นเป็น 3.9% ในปี 2025 และ 4.2% ในปี 2026 สนับสนุนโดยความเชื่อมั่นที่ดีขึ้น การผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ที่แข็งแกร่ง และผลกระทบจากภาษีที่จำกัด
- ภูมิภาคซับซาฮาราแอฟริกาถูกปรับเพิ่มเป็น 4.1% ในปี 2025 และ 4.4% ในปี 2026 ขับเคลื่อนโดยความเสถียรและแรงผลักดันการปฏิรูป
- สหราชอาณาจักรโดดเด่นในบรรดาเศรษฐกิจ G7 ด้วยการเติบโต 1.3% ในทั้งปี 2025 และ 2026 แม้ว่าเงินเฟ้อยังสูง (3.4% ในปี 2025 แนวโน้มลดลงไปที่ 2.5%) ซึ่งเป็นเหตุผลให้ธนาคารแห่งอังกฤษดำเนินนโยบายผ่อนคลายอย่างระมัดระวัง
- สำหรับจีน IMF เน้นย้ำบทบาทที่เพิ่มขึ้นของอุปสงค์ภายในประเทศในการชดเชยความอ่อนแอของการส่งออก พร้อมเตือนถึงความตึงเครียดในภาคอสังหาริมทรัพย์และความไม่สมดุลภายนอกที่เพิ่มขึ้น
