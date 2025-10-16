อ่านเพิ่มเติม
08:29 · 16 ตุลาคม 2025

IMF ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตเศรษฐกิจโลก หนุนโดยกระแสการลงทุนจากเทคโนโลยี AI 🔎

ประเด็นหลัก
ประเด็นหลัก
  • การเติบโตทั่วโลก: IMF คาดเศรษฐกิจโลกจะขยายตัว 3.2% ในปี 2025 และ 3.1% ในปี 2026 ขณะที่เงินเฟ้อยังทรงตัวในระดับสูง
  • สงครามการค้า: มาตรการภาษีระหว่างสหรัฐฯ–จีนอาจฉุด GDP โลกลงราว 0.3 จุดเปอร์เซ็นต์ หากความตึงเครียดยืดเยื้อ
  • แนวโน้มรายภูมิภาค: IMF ปรับเพิ่มคาดการณ์เศรษฐกิจของอียิปต์ ไนจีเรีย และภูมิภาคซับซาฮาราแอฟริกา ขณะที่สหราชอาณาจักรยังเผชิญปัญหาเงินเฟ้อสูง

ปิแอร์-โอลีเวียร์ กูรีนชาส ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของ IMF พร้อมด้วย เพเทีย โคเอวา บรูคส์ (รองผู้อำนวยการ) และ เดนิซ อิกัน (หัวหน้าฝ่าย) ได้นำเสนอ World Economic Outlook ล่าสุด

กองทุนคาดว่า GDP โลกจะขยายตัว 3.2% ในปี 2025 และ 3.1% ในปี 2026 โดยชี้ว่าอัตราเงินเฟ้อลดลงช้ากว่าที่คาด และแรงกดดันด้านราคายังคงสูงกว่าที่คาดไว้ กูรีนชาสเตือนว่าผลกระทบจากภาษีของสหรัฐฯ ยังคงเป็นปัจจัยด้านอุปทานเชิงลบ ดันให้เงินเฟ้อสูงขึ้นและกดดันการเติบโต อย่างไรก็ดี ผลกระทบโดยรวมจากสงครามการค้าถือว่าน้อยกว่าที่คาดไว้ช่วงแรก เนื่องจากมีการตอบโต้จำกัดและห่วงโซ่อุปทานยังยืดหยุ่น

ความตึงเครียดทางการค้ายังคงเป็นความเสี่ยงหลักต่อเศรษฐกิจ กรณีลบของ IMF ชี้ว่าการยกระดับความขัดแย้งใหม่อาจลดการผลิตโลกลงราว 0.3 จุดเปอร์เซ็นต์ กูรีนชาสยังเน้นถึงการแตกแยกทางภูมิรัฐศาสตร์และกระแสการลงทุนใน AI ที่กำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงช่วยผ่อนคลายสภาพการเงินและลดแรงกดดันเงินเฟ้อจากการนำเข้าสินค้าในหลายตลาดเกิดใหม่

แนวโน้มภูมิภาค

  • บรูคส์ชี้ว่า IMF ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของอียิปต์เป็น 4.3% ในปี 2025 และ 4.5% ในปี 2026 พร้อมกับเงินเฟ้อลดลงอย่างชัดเจนจากระดับสูงสุดในรอบ 40 เดือน
  • อิกันระบุว่า คาดการณ์การเติบโตของไนจีเรียถูกปรับขึ้นเป็น 3.9% ในปี 2025 และ 4.2% ในปี 2026 สนับสนุนโดยความเชื่อมั่นที่ดีขึ้น การผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ที่แข็งแกร่ง และผลกระทบจากภาษีที่จำกัด
  • ภูมิภาคซับซาฮาราแอฟริกาถูกปรับเพิ่มเป็น 4.1% ในปี 2025 และ 4.4% ในปี 2026 ขับเคลื่อนโดยความเสถียรและแรงผลักดันการปฏิรูป
  • สหราชอาณาจักรโดดเด่นในบรรดาเศรษฐกิจ G7 ด้วยการเติบโต 1.3% ในทั้งปี 2025 และ 2026 แม้ว่าเงินเฟ้อยังสูง (3.4% ในปี 2025 แนวโน้มลดลงไปที่ 2.5%) ซึ่งเป็นเหตุผลให้ธนาคารแห่งอังกฤษดำเนินนโยบายผ่อนคลายอย่างระมัดระวัง
  • สำหรับจีน IMF เน้นย้ำบทบาทที่เพิ่มขึ้นของอุปสงค์ภายในประเทศในการชดเชยความอ่อนแอของการส่งออก พร้อมเตือนถึงความตึงเครียดในภาคอสังหาริมทรัพย์และความไม่สมดุลภายนอกที่เพิ่มขึ้น

 

16 ตุลาคม 2025, 08:35

DE40: ผลประกอบการดี หนุนความเชื่อมั่นแบบระมัดระวัง
15 ตุลาคม 2025, 09:10

ข่าวเด่นวันนี้: พาวเวลล์ดึงตลาดฟื้นตัว! EURUSD ปรับตัวสูงขึ้น
15 ตุลาคม 2025, 09:05

EURUSD พุ่งหลังคำกล่าวของ Jerome Powell! 💶📈
15 ตุลาคม 2025, 08:49

US OPEN: Wall Street ขยายการปรับตัวลง

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก