หุ้น InPost ร่วง หลังประกาศผลประกอบการล่าสุดท่ามกลางข้อพิพาทกับ Allegro

หุ้น InPost ร่วง หลังรายงานผลประกอบการไตรมาส 2/2025 ไม่เป็นไปตามคาด นักลงทุนมีปฏิกิริยา ผสม
ภาพรวมผลประกอบการ Q2 2025:
-
กำไรสุทธิ: 254 ล้าน PLN (-21% y/y, คาด 322.7 ล้าน)
-
รายได้: 3.5 พันล้าน PLN (+34.7% y/y)
-
Adjusted EBITDA: 1 พันล้าน PLN (+12% y/y, คาด 990 ล้าน)
-
อัตรากำไร EBITDA: 28.2% (-5 จุด)
-
ปริมาณพัสดุ: 324 ล้านชิ้น (+23% y/y), ส่วนใหญ่จากตลาดต่างประเทศ
ปัจจัยกดดันราคาหุ้น:
-
ความกังวลเรื่อง ต้นทุนสูงขึ้น โดยเฉพาะการรวมกิจการ Yodel ในสหราชอาณาจักร
-
การเติบโตปริมาณพัสดุในตลาดโปแลนด์ชะลอตัว จาก 10% ใน Q1 เหลือ 6%
-
การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นและแรงกดดันด้านราคา
ข้อพิพาทกับ Allegro:
-
InPost เรียกร้องค่าปรับเกือบ 99 ล้าน PLN อ้าง Allegro ขัดขวางลูกค้าเลือกบริการ InPost
-
Allegro ปฏิเสธข้อกล่าวหา คาดว่าคดีจะตัดสินใน ศาลอนุญาโตตุลาการปลายปี 2026
-
ทั้งสองบริษัทยังคงร่วมมือด้านปฏิบัติการ โดยเฉพาะช่วงก่อนเทศกาล
ปัจจัยบวก:
-
รายได้หลักเติบโตจาก ตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะสหราชอาณาจักร
-
ครึ่งหนึ่งของรายได้ InPost Group มาจากนอกโปแลนด์
-
ปริมาณพัสดุเพิ่ม 23% เป็น 324 ล้านชิ้น
-
UK รายได้โต 177% จากการรวม Yodel
-
ตลาดยูโรโซน (+10% y/y) ครอบคลุมฝรั่งเศส เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก สเปน โปรตุเกส อิตาลี
แผนการขยายตัว:
-
ติดตั้ง ตู้พัสดุใหม่กว่า 14,000 ตู้ในปี 2025 โดยเน้นตลาดต่างประเทศ (UK, Benelux, Iberia)
-
คาดรายได้ปีนี้เติบโต 30–40% และ EBITDA 20–25%
-
การขยายต่างประเทศเป็น เครื่องยนต์หลักของการเติบโต ช่วยชดเชยชะลอตัวในตลาดโปแลนด์
Source: xStation5