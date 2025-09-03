อ่านเพิ่มเติม

หุ้น InPost ร่วง หลังประกาศผลประกอบการล่าสุดท่ามกลางข้อพิพาทกับ Allegro

10:19 3 กันยายน 2025

หุ้น InPost ร่วง หลังรายงานผลประกอบการไตรมาส 2/2025 ไม่เป็นไปตามคาด นักลงทุนมีปฏิกิริยา ผสม

ภาพรวมผลประกอบการ Q2 2025:

เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยง

เปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ

  • กำไรสุทธิ: 254 ล้าน PLN (-21% y/y, คาด 322.7 ล้าน)

  • รายได้: 3.5 พันล้าน PLN (+34.7% y/y)

  • Adjusted EBITDA: 1 พันล้าน PLN (+12% y/y, คาด 990 ล้าน)

  • อัตรากำไร EBITDA: 28.2% (-5 จุด)

  • ปริมาณพัสดุ: 324 ล้านชิ้น (+23% y/y), ส่วนใหญ่จากตลาดต่างประเทศ

ปัจจัยกดดันราคาหุ้น:

  • ความกังวลเรื่อง ต้นทุนสูงขึ้น โดยเฉพาะการรวมกิจการ Yodel ในสหราชอาณาจักร

  • การเติบโตปริมาณพัสดุในตลาดโปแลนด์ชะลอตัว จาก 10% ใน Q1 เหลือ 6%

  • การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นและแรงกดดันด้านราคา

ข้อพิพาทกับ Allegro:

  • InPost เรียกร้องค่าปรับเกือบ 99 ล้าน PLN อ้าง Allegro ขัดขวางลูกค้าเลือกบริการ InPost

  • Allegro ปฏิเสธข้อกล่าวหา คาดว่าคดีจะตัดสินใน ศาลอนุญาโตตุลาการปลายปี 2026

  • ทั้งสองบริษัทยังคงร่วมมือด้านปฏิบัติการ โดยเฉพาะช่วงก่อนเทศกาล

ปัจจัยบวก:

  • รายได้หลักเติบโตจาก ตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะสหราชอาณาจักร

  • ครึ่งหนึ่งของรายได้ InPost Group มาจากนอกโปแลนด์

  • ปริมาณพัสดุเพิ่ม 23% เป็น 324 ล้านชิ้น

  • UK รายได้โต 177% จากการรวม Yodel

  • ตลาดยูโรโซน (+10% y/y) ครอบคลุมฝรั่งเศส เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก สเปน โปรตุเกส อิตาลี

แผนการขยายตัว:

  • ติดตั้ง ตู้พัสดุใหม่กว่า 14,000 ตู้ในปี 2025 โดยเน้นตลาดต่างประเทศ (UK, Benelux, Iberia)

  • คาดรายได้ปีนี้เติบโต 30–40% และ EBITDA 20–25%

  • การขยายต่างประเทศเป็น เครื่องยนต์หลักของการเติบโต ช่วยชดเชยชะลอตัวในตลาดโปแลนด์

 

Source: xStation5

หุ้น:
กลับไป

ข่าวในตลาดการเงิน

12.09.2025
20:00

🎁 โปรพิเศษ! โบนัส 20% 🎁

⏰ เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง18/09 👉 คลิกดูรายละเอียด & เข้าร่วมตอนนี้เลย! *หมายเหตุ: โปรโมชั่นนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

 17:14

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดจับตาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ และการคาดการณ์เงินเฟ้อ

การซื้อขายวันนี้ในยุโรปและสหรัฐฯ การซื้อขายวันนี้จะไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ แต่สิ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจคือ ผลสำรวจเบื้องต้นเดือนกันยายนจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน...

 13:14

ข่าวเด่น: การประมาณการ GDP ของสหราชอาณาจักรปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ตัวเลขการผลิตออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

สหราชอาณาจักร (UK) การผลิตภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Production) YoY: +0.2% (ก่อนหน้า 0.0%) MoM: -1.3% (คาด 0.1%, ก่อนหน้า...
ข่าวเพิ่มเติม

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก