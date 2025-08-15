หุ้น Intel พุ่งหลังสหรัฐฯ พิจารณาซื้อหุ้น 📈

ราคาหุ้นของผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ Intel (INTC.US) พุ่งขึ้น หลังมีรายงานว่า รัฐบาล Trump กำลังเจรจาเรื่องการเข้าถือหุ้นของสหรัฐฯ กับบริษัทนี้ Washington ถูกกล่าวว่ากำลังหารือเกี่ยวกับ ความเป็นไปได้ที่รัฐบาลจะเข้าถือหุ้นใน Intel เพื่อสนับสนุนความพยายามของบริษัทในการ ขยายกำลังการผลิตในสหรัฐฯ Intel เป็นที่รู้จักดีในเรื่อง ความแข็งแกร่งในตลาดสหรัฐฯ และ ห่วงโซ่อุปทานที่กระจุกตัวภายในประเทศ
ข้อตกลงดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อ สนับสนุนศูนย์โรงงานของ Intel ในโอไฮโอ ตามแหล่งข่าวที่อ้างถึงความลับของการเจรจา บริษัทเคยประกาศแผนที่จะทำให้ สถานที่แห่งนี้เป็นโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่โครงการประสบ ความล่าช้าอยู่หลายครั้ง ขนาดของ หุ้นที่อาจถือยังไม่เป็นที่ทราบ แต่ นักลงทุนมองข่าวนี้ในเชิงบวก
เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยงเปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ
หุ้น Intel (INTC.US)
หุ้น Intel เพิ่มขึ้นกว่า 7% เมื่อวานนี้ ทำจุดสูงเหนือ 200-day EMA (เส้นสีแดง) และอาจ พลิกแนวโน้มของหุ้น ในการซื้อขายนอกเวลาทำการวันนี้ หุ้นเพิ่มอีกเกือบ 5.5%
ที่มา: xStation5