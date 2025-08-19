อ่านเพิ่มเติม

รัฐบาลสหรัฐเจรจาซื้อหุ้น Intel ดีลมูลค่า $1 หมื่นล้าน💵📌

10:08 19 สิงหาคม 2025

Intel (INTC.US) กำลังเจรจากับรัฐบาลสหรัฐฯ เกี่ยวกับข้อตกลงที่อาจ เปลี่ยนเงินสนับสนุน CHIPS Act มูลค่า 10.9 พันล้านดอลลาร์ เป็น หุ้น 10% ของบริษัท

  • มูลค่าข้อตกลงโดยประมาณ: 10 พันล้านดอลลาร์ ทำให้รัฐบาลสหรัฐฯ กลายเป็น หนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่ของ Intel

  • ข้อริเริ่มเกิดขึ้นหลังการพบกันระหว่าง ประธานาธิบดี Donald Trump และ CEO Intel, Lip-Bu Tan ท่ามกลาง ข้อถกเถียงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ Tan กับบริษัทจีน

  • หุ้น Intel ปรับตัวขึ้นกว่า 8% ในวันที่ 14 สิงหาคม แต่ลดลง 4.70% ในวันนี้ เนื่องจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับข้อตกลง

มุมมองเชิงกลยุทธ์:

  • การลงทุนนี้ถือเป็น ตัวช่วยสำคัญสำหรับธุรกิจที่ประสบปัญหาของ Intel และโครงการ Ohio mega-fab ที่ล่าช้า ซึ่งตั้งใจจะเป็น ศูนย์ผลิตชิปที่ใหญ่ที่สุดในโลก

  • ภายใต้ CEO คนก่อน Pat Gelsinger Intel ได้รับ เงินสนับสนุน 8 พันล้านดอลลาร์ สำหรับโรงงานต่าง ๆ ในสหรัฐฯ

  • CEO ปัจจุบัน Lip-Bu Tan ใช้แนวทาง ระมัดระวังมากขึ้น ชะลอการก่อสร้าง และผูกขยายโรงงานกับ ความต้องการที่แท้จริง

หุ้น:
