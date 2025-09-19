ข่าวเด่น: หุ้น Intel พุ่ง 20% หลังมีรายงานว่า Nvidia เข้าซื้อหุ้นบางส่วน🚨

Nvidia (NVDA.US) ประกาศลงทุน 5 พันล้านดอลลาร์ใน Intel (INTC.US) โดยเข้าซื้อหุ้นที่ราคา 23.28 ดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าราคาปิดเมื่อวันพุธ ทั้งสองบริษัทระบุว่าจะร่วมมือกันออกแบบชิปสำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและศูนย์ข้อมูล ด้วยการผสานเทคโนโลยีโปรเซสเซอร์ของ Intel เข้ากับกราฟิกของ Nvidia
นี่ถือเป็นพันธมิตรครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างอดีตคู่แข่ง ซึ่งจะช่วยให้ Intel ได้รับทั้งเงินทุนสนับสนุนและการเข้าถึงโซลูชันหลักจากผู้นำตลาดด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ต่อจากการลงทุนก่อนหน้านี้ของรัฐบาลสหรัฐฯ และ SoftBank ความเคลื่อนไหวครั้งนี้ยิ่งตอกย้ำความจำเป็นที่ Intel ต้องระดมทุนเพื่อการพัฒนา ท่ามกลางแรงกดดันจากการสูญเสียส่วนแบ่งตลาด
Jensen Huang ซีอีโอของ Nvidia เน้นย้ำว่าการผสานกันระหว่างแพลตฟอร์ม x86 และ AI จะสร้างรากฐานสำหรับ “ยุคใหม่แห่งการประมวลผล” สำหรับ Intel ความร่วมมือนี้ถือเป็นโอกาสในการแข่งขันกับ AMD ในตลาดพีซีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเสริมความแข็งแกร่งในตลาดเซิร์ฟเวอร์ ที่ Nvidia ครองความเป็นผู้นำแบบไร้คู่แข่งมาโดยตลอด ขณะที่ตลาดตอบรับอย่างร้อนแรง โดยหุ้น Intel พุ่งขึ้นถึง 20% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด
ที่มา: Yahoo Finance