Intel กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นต่อเนื่อง 📈

Intel ได้รับแรงหนุนจากบรรยากาศเชิงบวกในช่วงการซื้อขายวันพุธ และข่าวความร่วมมือกับ Google ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นมากกว่า 11% โดยแตะระดับ $59 ใกล้จุดสูงสุดจากปี 2020 และ 2000
Google ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Alphabet ประกาศว่าจะใช้โปรเซสเซอร์ Xeon รุ่นล่าสุดที่ผลิตโดย Intel ทางด้าน CEO ของ Intel, Lip-Bu Tan ได้เน้นย้ำระหว่างการประชุมถึงความยืดหยุ่นของกลุ่มผลิตภัณฑ์โปรเซสเซอร์ใหม่ ซึ่งเขาระบุว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานที่มุ่งเน้นด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI)
นี่ไม่ใช่ความร่วมมือสำคัญเพียงรายเดียวของ Intel ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา โดยเมื่อวันอังคาร บริษัทได้ประกาศเข้าร่วมโครงการ “Terafab” ของ Elon Musk ซึ่งเป็นโครงการศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนความพยายามด้าน AI และหุ่นยนต์ของ Tesla และ SpaceX
อย่างไรก็ตาม ข่าวเชิงบวกของบริษัทไม่ได้มาจากเพียงการประกาศความร่วมมือเท่านั้น Intel ยังสามารถซื้อโรงงานผลิตชิป Xeon ในไอร์แลนด์กลับคืนมาได้ หลังจากก่อนหน้านี้เคยต้องขายให้กับ Apollo Global Management
INTC.US (D1)
ราคายังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่ชันมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเกิดจุดตัด (crossover) ระหว่าง EMA100 และ EMA200 ได้ส่งสัญญาณขาขึ้นอย่างชัดเจน และโมเมนตัมกำลังเร่งตัวขึ้น
ราคาทะลุโซนแนวต้านบริเวณ $56 อย่างเด็ดขาด เปิดทางไปสู่การทดสอบระดับ $68
แหล่งที่มา: xStation5
Globalstar, Inc.: “เรากำลังมุ่งหน้าสู่สงครามยักษ์แย่งชิงวงโคจรหรือไม่?” 🚀
Intuitive Machines, Inc.: “เครื่องจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจอวกาศแบบต่อเนื่อง?” 🚀
Tesla, Inc. ทำผลงานส่งมอบต่ำกว่าคาด 🚨
Anthropic รั่วไหลข้อมูลกระทบตลาด และเกิดแรงขายในกลุ่มไซเบอร์ซีเคียวริตี้ 🚨