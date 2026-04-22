Intel พรีวิว: ยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อหรือไม่?

มูลค่าหุ้นของผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ Intel อยู่ในระดับสูงที่สุดนับตั้งแต่ช่วงฟองสบู่ดอทคอม โดยขณะนี้ราคาหุ้นอยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดตลอดกาลเพียงไม่กี่ดอลลาร์

จากจุดต่ำสุดในปี 2024 หุ้นปรับตัวขึ้นมากกว่า 250% ขณะที่ปีนี้เพิ่มขึ้นเกือบ 70% โดยการปรับขึ้นส่วนใหญ่เกิดขึ้นภายในช่วง 3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเท่านั้น

การปรับตัวขึ้นล่าสุดของ Intel สามารถอธิบายได้ว่าเป็นการพุ่งขึ้นแบบ “hyperbolic” หรือการขึ้นในลักษณะโค้งชันอย่างรุนแรง: มากกว่า 70% ภายในเวลาไม่ถึง 1 เดือน ทั้งที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญต่อโมเดลธุรกิจหรือสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรม

การปรับตัวขึ้นดังกล่าวเริ่มชะลอแรงบริเวณระดับจิตวิทยาที่ประมาณ 70 ดอลลาร์ น่าสังเกตว่า Intel เคยซื้อขายในระดับมูลค่าแบบนี้เพียง 2 ครั้งในประวัติศาสตร์เท่านั้น คือช่วงฟองสบู่ดอทคอม และช่วงโควิด-19 ทำให้ตลาดเริ่มตั้งคำถามว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้กำลังสะท้อนสัญญาณของ “ภาวะฟองสบู่เชิงเก็งกำไรระยะท้าย” หรือไม่ (Source: xStation5)

การเคลื่อนไหวนี้สมเหตุสมผลหรือไม่?

ความคาดหวังของตลาดต่อผลประกอบการ Q1 2026 ค่อนข้างระมัดระวังเมื่อเทียบกับราคาหุ้น:

  • รายได้: มากกว่า 13.3 พันล้านดอลลาร์
  • EBITDA: ~3.25 พันล้านดอลลาร์
  • EBIT: ~420 ล้านดอลลาร์
  • กำไรต่อหุ้นปรับปรุง (Adj. EPS): ใกล้ศูนย์

สิ่งที่น่าสำคัญคือ ตัวเลขเหล่านี้ยังสะท้อนถึง การลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ดังนั้นคำถามคือ แรงหนุนของราคาหุ้นมาจากอะไร?

ปัจจัยหลักที่นักลงทุนกำลังจับตา

1. Data Center / AI

  • มีสัดส่วนรายได้ราว 30%
  • แต่สร้างกำไรเกือบทั้งหมดของบริษัท
  • ธุรกิจเซิร์ฟเวอร์และพีซีมีอัตรากำไรเพียง ~2%

2. Intel Foundry

  • ยังคงขาดทุน
  • เป็นโครงการระยะยาวด้านการผลิตและบรรจุชิป (packaging)
  • เป็นคอขวดสำคัญของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์
  • รายได้กว่า 4 พันล้านดอลลาร์ แต่ขาดทุนมากกว่า 2 พันล้านดอลลาร์
  • คาดว่าจะยังไม่ดีขึ้นใน 4–6 ไตรมาสข้างหน้า

เงื่อนไขที่ทำให้การปรับขึ้น “มีเหตุผล”

การปรับขึ้นของ Intel จะสามารถอธิบายได้ก็ต่อเมื่อเกิดสิ่งเหล่านี้:

  • อัตรากำไรใน Data Center / AI ดีขึ้นมากกว่าคาด
  • มีการปรับเพิ่มประมาณการผลประกอบการ (guidance)
  • ประกาศสัญญาใหม่ขนาดใหญ่ที่ตลาดยังไม่รับรู้

สรุป

หากไม่มีปัจจัยเหล่านี้ จะเป็นเรื่องยากที่จะอธิบายมูลค่าปัจจุบันของ Intel ได้อย่างสมเหตุสมผล เพราะ:

  • กำไรแทบเป็นศูนย์เมื่อเทียบกับขนาดบริษัท
  • หลายธุรกิจยังขาดทุน
  • การเติบโตส่วนใหญ่ยังเป็นเพียง “ความคาดหวังในอนาคต”

กล่าวโดยสรุป ตลาดกำลัง “ตั้งราคาอนาคตที่สดใสมาก” ขณะที่พื้นฐานปัจจุบันยังค่อนข้างอ่อนเมื่อเทียบกับราคาหุ้นในปัจจุบัน

22 เมษายน 2026, 08:35

