Intel พรีวิว: ยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อหรือไม่?

มูลค่าหุ้นของผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ Intel อยู่ในระดับสูงที่สุดนับตั้งแต่ช่วงฟองสบู่ดอทคอม โดยขณะนี้ราคาหุ้นอยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดตลอดกาลเพียงไม่กี่ดอลลาร์
จากจุดต่ำสุดในปี 2024 หุ้นปรับตัวขึ้นมากกว่า 250% ขณะที่ปีนี้เพิ่มขึ้นเกือบ 70% โดยการปรับขึ้นส่วนใหญ่เกิดขึ้นภายในช่วง 3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเท่านั้น
INTL.US (D1)
การปรับตัวขึ้นล่าสุดของ Intel สามารถอธิบายได้ว่าเป็นการพุ่งขึ้นแบบ “hyperbolic” หรือการขึ้นในลักษณะโค้งชันอย่างรุนแรง: มากกว่า 70% ภายในเวลาไม่ถึง 1 เดือน ทั้งที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญต่อโมเดลธุรกิจหรือสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรม
การปรับตัวขึ้นดังกล่าวเริ่มชะลอแรงบริเวณระดับจิตวิทยาที่ประมาณ 70 ดอลลาร์ น่าสังเกตว่า Intel เคยซื้อขายในระดับมูลค่าแบบนี้เพียง 2 ครั้งในประวัติศาสตร์เท่านั้น คือช่วงฟองสบู่ดอทคอม และช่วงโควิด-19 ทำให้ตลาดเริ่มตั้งคำถามว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้กำลังสะท้อนสัญญาณของ “ภาวะฟองสบู่เชิงเก็งกำไรระยะท้าย” หรือไม่ (Source: xStation5)
การเคลื่อนไหวนี้สมเหตุสมผลหรือไม่?
ความคาดหวังของตลาดต่อผลประกอบการ Q1 2026 ค่อนข้างระมัดระวังเมื่อเทียบกับราคาหุ้น:
- รายได้: มากกว่า 13.3 พันล้านดอลลาร์
- EBITDA: ~3.25 พันล้านดอลลาร์
- EBIT: ~420 ล้านดอลลาร์
- กำไรต่อหุ้นปรับปรุง (Adj. EPS): ใกล้ศูนย์
สิ่งที่น่าสำคัญคือ ตัวเลขเหล่านี้ยังสะท้อนถึง การลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ดังนั้นคำถามคือ แรงหนุนของราคาหุ้นมาจากอะไร?
ปัจจัยหลักที่นักลงทุนกำลังจับตา
1. Data Center / AI
- มีสัดส่วนรายได้ราว 30%
- แต่สร้างกำไรเกือบทั้งหมดของบริษัท
- ธุรกิจเซิร์ฟเวอร์และพีซีมีอัตรากำไรเพียง ~2%
2. Intel Foundry
- ยังคงขาดทุน
- เป็นโครงการระยะยาวด้านการผลิตและบรรจุชิป (packaging)
- เป็นคอขวดสำคัญของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์
- รายได้กว่า 4 พันล้านดอลลาร์ แต่ขาดทุนมากกว่า 2 พันล้านดอลลาร์
- คาดว่าจะยังไม่ดีขึ้นใน 4–6 ไตรมาสข้างหน้า
เงื่อนไขที่ทำให้การปรับขึ้น “มีเหตุผล”
การปรับขึ้นของ Intel จะสามารถอธิบายได้ก็ต่อเมื่อเกิดสิ่งเหล่านี้:
- อัตรากำไรใน Data Center / AI ดีขึ้นมากกว่าคาด
- มีการปรับเพิ่มประมาณการผลประกอบการ (guidance)
- ประกาศสัญญาใหม่ขนาดใหญ่ที่ตลาดยังไม่รับรู้
สรุป
หากไม่มีปัจจัยเหล่านี้ จะเป็นเรื่องยากที่จะอธิบายมูลค่าปัจจุบันของ Intel ได้อย่างสมเหตุสมผล เพราะ:
- กำไรแทบเป็นศูนย์เมื่อเทียบกับขนาดบริษัท
- หลายธุรกิจยังขาดทุน
- การเติบโตส่วนใหญ่ยังเป็นเพียง “ความคาดหวังในอนาคต”
กล่าวโดยสรุป ตลาดกำลัง “ตั้งราคาอนาคตที่สดใสมาก” ขณะที่พื้นฐานปัจจุบันยังค่อนข้างอ่อนเมื่อเทียบกับราคาหุ้นในปัจจุบัน
