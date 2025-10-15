อ่านเพิ่มเติม
09:00 · 15 ตุลาคม 2025

Intel down 5% 📉

ประเด็นหลัก
Intel
หุ้น
INTC.US, Intel Corp
  • Gelsinger's - Intel's former CEO delivers harsh criticism of the company's performance 
  • Criticism of CHIPS Act Implementation
  • Gelsinger pointed out long-standing delays by the U.S. Department of Commerce 
  • Gelsinger admitted Intel's strategic errors 
  • Market Reaction and Analyst Downgrade 

Intel – Market Reaction and Commentary from Former CEO Pat Gelsinger

  • แรงกดดันหุ้น: ปรับตัวลง 4–5% หลังคำวิจารณ์ของอดีต CEO

  • CHIPS Act:

    • Gelsinger กล่าวว่าการลงทุนของรัฐบาลสหรัฐฯ แม้หลายพันล้านดอลลาร์ แทบไม่ส่งผลต่อการพัฒนาการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ภายในประเทศ

    • ตำหนิ กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เรื่องความล่าช้าในโครงการกว่า 2.5 ปี

    • เน้นว่าเงินลงทุนรัฐบาล (~11.1 พันล้านดอลลาร์) จะมีความหมายก็ต่อเมื่อ สร้างโรงงานชิปใหม่และใช้งานจริง

  • ปัญหาภายใน Intel:

    • หุ้นเพิ่มขึ้น ~58% ใน 12 เดือนที่ผ่านมา แต่ 5 ปี ยังคงต่ำกว่าราคากว่า 30%

    • Gelsinger ยอมรับบริษัททำ ผิดพลาดเชิงกลยุทธ์ใน 15 ปีที่ผ่านมา → สูญเสียความได้เปรียบด้านเทคโนโลยี, เข้าสู่วงการ AI ช้า

    • Nvidia ครองตลาด Data Center และ AMD แย่งส่วนแบ่งตลาดโปรเซสเซอร์จาก Intel

  • คำแนะนำจากนักวิเคราะห์:

    • Bank of America ลดคำแนะนำเป็น Underperform

    • เป้าหมายราคาลดลง → ชี้ว่า Intel ยังขาดผลิตภัณฑ์ AI แข็งแกร่งและศักยภาพการปรับโครงสร้างจำกัด แม้มีงบดุลแข็งแกร่ง

  • สรุป:

    • คำวิจารณ์ของอดีต CEO เน้นย้ำ ปัญหาเชิงโครงสร้างของ Intel ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข

    • นักลงทุนตอบสนองด้วยความระมัดระวัง → ราคาหุ้นอาจปรับตัวลงต่อหากไม่มีการปฏิรูปจริง

 

Technical Update – Intel (XStation5)

  • ราคาหยุดปรับตัวลงหลังแตะ EMA100 และ Fibonacci 38.2%

  • หากนักลงทุนรายใหญ่ต้องการป้องกันการปรับตัวลงต่อ → จำเป็นต้องรักษาระดับสนับสนุนนี้

  • หากไม่สำเร็จ ราคามีโอกาสปรับตัวลงไปที่ ประมาณ $33

  • โซนแนวต้านกว้างอยู่ระหว่าง FIBO 50–61.8%

  • ต่ำกว่านี้คือ EMA200 ซึ่งเป็นแนวรับสำคัญอีกชั้นหนึ่ง

17 ตุลาคม 2025, 15:37

