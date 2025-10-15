Intel down 5% 📉

- Gelsinger's - Intel's former CEO delivers harsh criticism of the company's performance
- Criticism of CHIPS Act Implementation
- Gelsinger pointed out long-standing delays by the U.S. Department of Commerce
- Gelsinger admitted Intel's strategic errors
- Market Reaction and Analyst Downgrade
Intel – Market Reaction and Commentary from Former CEO Pat Gelsinger
-
แรงกดดันหุ้น: ปรับตัวลง 4–5% หลังคำวิจารณ์ของอดีต CEO
-
CHIPS Act:
-
Gelsinger กล่าวว่าการลงทุนของรัฐบาลสหรัฐฯ แม้หลายพันล้านดอลลาร์ แทบไม่ส่งผลต่อการพัฒนาการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ภายในประเทศ
-
ตำหนิ กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เรื่องความล่าช้าในโครงการกว่า 2.5 ปี
-
เน้นว่าเงินลงทุนรัฐบาล (~11.1 พันล้านดอลลาร์) จะมีความหมายก็ต่อเมื่อ สร้างโรงงานชิปใหม่และใช้งานจริง
-
-
ปัญหาภายใน Intel:
-
หุ้นเพิ่มขึ้น ~58% ใน 12 เดือนที่ผ่านมา แต่ 5 ปี ยังคงต่ำกว่าราคากว่า 30%
-
Gelsinger ยอมรับบริษัททำ ผิดพลาดเชิงกลยุทธ์ใน 15 ปีที่ผ่านมา → สูญเสียความได้เปรียบด้านเทคโนโลยี, เข้าสู่วงการ AI ช้า
-
Nvidia ครองตลาด Data Center และ AMD แย่งส่วนแบ่งตลาดโปรเซสเซอร์จาก Intel
-
-
คำแนะนำจากนักวิเคราะห์:
-
Bank of America ลดคำแนะนำเป็น Underperform
-
เป้าหมายราคาลดลง → ชี้ว่า Intel ยังขาดผลิตภัณฑ์ AI แข็งแกร่งและศักยภาพการปรับโครงสร้างจำกัด แม้มีงบดุลแข็งแกร่ง
-
-
สรุป:
-
คำวิจารณ์ของอดีต CEO เน้นย้ำ ปัญหาเชิงโครงสร้างของ Intel ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข
-
นักลงทุนตอบสนองด้วยความระมัดระวัง → ราคาหุ้นอาจปรับตัวลงต่อหากไม่มีการปฏิรูปจริง
-
Technical Update – Intel (XStation5)
-
ราคาหยุดปรับตัวลงหลังแตะ EMA100 และ Fibonacci 38.2%
-
หากนักลงทุนรายใหญ่ต้องการป้องกันการปรับตัวลงต่อ → จำเป็นต้องรักษาระดับสนับสนุนนี้
-
หากไม่สำเร็จ ราคามีโอกาสปรับตัวลงไปที่ ประมาณ $33
-
โซนแนวต้านกว้างอยู่ระหว่าง FIBO 50–61.8%
-
ต่ำกว่านี้คือ EMA200 ซึ่งเป็นแนวรับสำคัญอีกชั้นหนึ่ง
