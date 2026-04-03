Intuitive Machines, Inc.: “เครื่องจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจอวกาศแบบต่อเนื่อง?” 🚀

Intuitive Machines, Inc. เป็นหนึ่งในผู้นำของกลุ่มบริษัทอวกาศที่มีความเฉพาะทางสูง แต่กำลังเติบโตอย่างน่าจับตา โดยบริษัทมุ่งเน้นหลักไปที่ยานลงจอดบนดวงจันทร์ (lunar landers) และโครงสร้างพื้นฐานในวงโคจร (orbital infrastructure)
นี่ไม่ใช่สตาร์ทอัปอวกาศทั่วไปที่มีแค่ “วิสัยทัศน์” แต่ยังมีตัวเลขรองรับการเติบโต:
- Intuitive Machines, Inc. (LUNR) รายงานรายได้ปี 2025 ที่ 210.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 7.9% เมื่อเทียบรายปี ขณะที่ backlog อยู่ที่ 943 ล้านดอลลาร์ และอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็น 19%
- บริษัทยังอยู่ในช่วงขาดทุน โดยมีผลขาดทุนสุทธิปี 2025 ที่ 83.91 ล้านดอลลาร์ และขาดทุนต่อหุ้น (EPS) ที่ 0.73 ดอลลาร์
- สำหรับปี 2026 ฝ่ายบริหารคาดการณ์รายได้จะอยู่ในช่วง 900 ล้านถึง 1,000 ล้านดอลลาร์ และมีแนวโน้มทำ adjusted EBITDA เป็นบวก
ในเดือนมีนาคม บริษัทได้รับสัญญา CLPS จาก NASA มูลค่า 180.4 ล้านดอลลาร์ สำหรับภารกิจลงจอดดวงจันทร์ครั้งที่ 5
ขณะเดียวกัน มีรายงานว่า SpaceX ได้ยื่นเอกสาร IPO แบบลับกับ SEC ซึ่งอาจกลายเป็นการเข้าตลาดหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ตลาดทุน
ในวันเดียวกัน NASA ยังประสบความสำเร็จในการปล่อยภารกิจ Artemis II จาก Kennedy Space Center
ท่ามกลางเหตุการณ์เหล่านี้ ตลาดกำลังเริ่ม “ละสายตาจากปัญหาโลก” และหันไปมองโอกาสในอวกาศมากขึ้น โครงการของ SpaceX และ NASA ที่มีความทะเยอทะยานสูง รวมถึงการเพิ่มขึ้นของบริษัทอวกาศในตลาด ทำให้นักลงทุนจำนวนมากเริ่มเชื่อว่า “space economy” ไม่ใช่แค่แนวคิดอีกต่อไป แต่กำลังกลายเป็นสถานการณ์ที่สามารถประเมินมูลค่าได้จริง
- บริษัทอวกาศรายนี้มีผลลัพธ์ปี 2025 แบบผสม แต่ได้วางแผนเติบโตเชิงรุกสำหรับปี 2026 โดยมี 2 แรงขับเคลื่อนสำคัญ
- ประการแรก การเข้าซื้อ Lanteris มูลค่าประมาณ 800 ล้านดอลลาร์ใน Q1 และการปิดดีล KinetX ซึ่งช่วยเพิ่มการเข้าถึงตลาดด้านกลาโหมและความมั่นคงแห่งชาติ
- ประการที่สอง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม NASA ได้มอบสัญญา CLPS มูลค่า 180.4 ล้านดอลลาร์สำหรับภารกิจส่ง payload ไปยังดวงจันทร์ครั้งที่ 5 โดยใช้ยาน Nova-D/R ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น
อย่างไรก็ตาม ภารกิจอวกาศยังเต็มไปด้วยความเสี่ยง ทั้งความล่าช้า ความล้มเหลวทางเทคนิค และการแข่งขันจากผู้เล่นรายใหญ่
ไม่ว่ามุมมองจะเป็นอย่างไร Intuitive Machines, Inc. ยังคงเป็นหุ้นเชิงเก็งกำไร และเป้าหมายปี 2026 จะต้องถูกส่งมอบให้ได้จริง จึงจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับนักลงทุนได้
