ปฏิทินเศรษฐกิจ: เส้นตายให้ Iran เปิดช่องแคบ Hormuz

เราเริ่มต้นการซื้อขายเต็มวันแรกในตลาดการเงินอีกครั้ง หลังจากช่วงวันหยุด
Trump ย้ำอีกครั้งว่า คืนนี้ (วันพุธ เวลา 03:00 น. ตามเวลายุโรป/โปแลนด์) คือ “เส้นตาย” ที่อิหร่านต้องเปิดช่องแคบฮอร์มุซ มิฉะนั้นเขาขู่ว่าจะทำลายโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของประเทศ ขณะเดียวกันเขายังระบุว่าการเจรจา “เป็นไปได้ดี” และต้องการบรรลุข้อตกลง
อิหร่านได้ปฏิเสธคำขาดอย่างเป็นทางการ โดยเรียกคำขู่ของ Trump ว่าเป็น “วาทศิลป์ที่หยิ่งยโส” แต่ Axios รายงานว่าสหรัฐฯ มองว่าการตอบสนองนี้เป็นเพียงกลยุทธ์การเจรจา ไม่ใช่การปิดประตูอย่างชัดเจน การติดต่อเชิงหลังฉากระหว่างสองฝ่ายยังคงดำเนินอยู่ และวอชิงตันยังเปิดทางสำหรับการเลื่อนปฏิบัติการทางทหาร หากมีเส้นทางที่น่าเชื่อถือไปสู่ข้อตกลง
ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์จะยังคงเป็นประเด็นสำคัญอันดับหนึ่งของตลาด
ในด้านข้อมูลเศรษฐกิจ วันนี้ก็น่าสนใจเช่นกัน เนื่องจากนักลงทุนจะจับตาการประกาศตัวเลข PMI ภาคบริการของยุโรปประจำเดือนมีนาคม
