IREN Limited ประกาศความร่วมมือกับ NVIDIA – หุ้นพุ่งแรง!

IREN Limited บริษัทในภาคศูนย์ข้อมูลที่ใช้พลังงานหมุนเวียน 100% กำลังเร่งพัฒนาแพลตฟอร์ม AI Cloud ด้วยการลงทุน 670 ล้านดอลลาร์ เพื่อซื้อ GPU รุ่นล่าสุดจาก NVIDIA และ AMD ด้วยการลงทุนครั้งนี้ กำลังประมวลผลของบริษัทจะเกือบ เพิ่มเป็นสองเท่า อยู่ที่ราว 8,500 GPUs และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 10,900 ภายในสิ้นปีนี้
GPU ที่ได้มาซึ่งรวมถึงรุ่น NVIDIA Blackwell B200, B300 และ GB300 จะถูกติดตั้งที่ ศูนย์ข้อมูลสุดล้ำใน Prince George, แคนาดา ซึ่งมีความจุไฟฟ้า 50 MW และพร้อมสำหรับการขยายเพิ่มเติมเพื่อรองรับ GPU มากกว่า 20,000 ตัว การนำ Liquid Cooling มาใช้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานและความสามารถในการขยายโครงสร้างพื้นฐาน
ในเดือนสิงหาคม 2025 IREN ได้รับสถานะ Preferred Partner จาก NVIDIA ทำให้บริษัทเข้าถึงเทคโนโลยีล่าสุดและเงื่อนไขการซื้อที่เอื้อประโยชน์ ซึ่งช่วยให้เร่งการพัฒนาบริการคลาวด์และตอบสนองความต้องการกำลังประมวลผล AI ที่เพิ่มขึ้นได้ดียิ่งขึ้น
ผลประกอบการปี 2025 แสดงการเติบโตสูงสุด: รายได้ 501 ล้านดอลลาร์ กำไรสุทธิ 86.9 ล้านดอลลาร์ และ EBITDA 278.2 ล้านดอลลาร์ IREN คาดว่าบริการ AI Cloud จะสร้างรายได้ 200–250 ล้านดอลลาร์ต่อปีในปีต่อ ๆ ไป
การลงทุนและการขยายโครงสร้างพื้นฐานนี้สอดคล้องกับแนวโน้มโลกที่ความต้องการเทคโนโลยี AI เพิ่มขึ้น ใช้ในด้านต่าง ๆ เช่น Generative Language Models, การจดจำภาพ และการจำลองขั้นสูง หลังประกาศการลงทุน หุ้น IREN พุ่งกว่า 7% ทะลุ 40 ดอลลาร์ต่อหุ้น
ด้วยกลยุทธ์เชิงรุกนี้ IREN มีความพร้อมสำหรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องและเสริมบทบาทผู้นำใน โครงสร้างพื้นฐาน AI Cloud ที่ใช้พลังงานหมุนเวียน
หุ้นของบริษัทอยู่ใน แนวโน้มขาขึ้นอย่างแข็งแกร่ง หลังการประกาศพัฒนาการสำคัญเกี่ยวกับอนาคต นักลงทุนตอบรับเชิงบวกต่อการลงทุนครั้งใหญ่ใน โครงสร้างพื้นฐาน GPU รุ่นใหม่ และความร่วมมือกับ NVIDIA
แหล่งที่มา: xStation5