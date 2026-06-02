🚨 ตัวเลข ISM ภาคการผลิตสหรัฐฯ ส่งสัญญาณคละกัน ทั้งบวกและลบ

ตัวเลข ISM Manufacturing เดือนพฤษภาคม
- ISM Manufacturing Index: 54.0 (คาดการณ์ 53.0 | ก่อนหน้า 52.7)
- ISM Employment Index: 48.6 (ก่อนหน้า 46.4)
- ISM Prices Index: 82.1 (คาดการณ์ 85.5 | ก่อนหน้า 84.6)
- ISM New Orders: 56.8 (ก่อนหน้า 54.1)
- PMI Manufacturing: 55.1 (คาดการณ์ 55.3 | ก่อนหน้า 54.5)
รายงาน ISM สะท้อนให้เห็นว่าภาคการผลิตของสหรัฐฯ ยังคงมีความแข็งแกร่ง โดยดัชนีภาคการผลิตปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 4 ปี ขณะที่คำสั่งซื้อใหม่ (New Orders) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และดัชนีการจ้างงานฟื้นตัวขึ้น ซึ่งถือเป็นสัญญาณบวกที่พบได้ไม่บ่อยในช่วงที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม จุดที่ตลาดให้ความสนใจคือ ดัชนีราคาที่จ่าย (Prices Index) ซึ่งออกมาต่ำกว่าคาดอย่างมีนัยสำคัญที่ 82.1 เทียบกับที่ตลาดคาดไว้ 85.5 สะท้อนว่าแรงกดดันด้านต้นทุนอาจเริ่มผ่อนคลายลง หรือผู้ผลิตมีความสามารถในการส่งผ่านต้นทุนไปยังผู้บริโภคลดลง ซึ่งอาจส่งผลต่ออัตรากำไรในระยะข้างหน้า
หลังการประกาศข้อมูล ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเล็กน้อย แม้ว่าการเคลื่อนไหวของตลาดโดยรวมยังได้รับอิทธิพลจากข่าวสารเกี่ยวกับอิหร่านและสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ควบคู่กันไป
