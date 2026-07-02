ISM: ภาคการผลิตสหรัฐฯ หดตัวต่อเนื่อง 🏭📉

ดัชนี ISM ภาคการผลิตสหรัฐฯ (มิถุนายน)
- ดัชนี ISM: 53.3 (คาดการณ์: 54 | ก่อนหน้า: 54)
- ดัชนีการจ้างงานภาคการผลิต: 49.7 (ก่อนหน้า: 48.6)
- ดัชนีราคาที่จ่าย (Prices Index): 73 (คาดการณ์: 79 | ก่อนหน้า: 82.1)
- ดัชนีคำสั่งซื้อใหม่: 56 (ก่อนหน้า: 56.8)
- Manufacturing PMI: 53.9 (คาดการณ์: 55.7 | ก่อนหน้า: 55.1)
- การใช้จ่ายด้านการก่อสร้าง: 0.1% (คาดการณ์: 0.1% | ก่อนหน้า: 0.4%)
ข้อมูลภาคการผลิตของสหรัฐฯ ที่อ่อนแอกว่าคาด ยิ่งตอกย้ำมุมมองเชิงลบต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ และกดดันค่าเงินดอลลาร์ หลังจากก่อนหน้านี้ตัวเลข ADP และ PMI ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาด ล่าสุด ISM Manufacturing ก็ออกมาน่าผิดหวังเช่นกัน
ประเด็นที่น่าจับตาที่สุดคือ ดัชนีราคาที่จ่าย (Prices Index) ที่ปรับตัวลดลงอย่างมาก ซึ่งท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูง อาจสะท้อนว่า อุปสงค์ในภาคการผลิตกำลังชะลอตัวลง
ปัจจัยบวกเพียงเล็กน้อยคือ ดัชนีการจ้างงานภาคการผลิต ที่ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อน แม้ว่ายังคงอยู่ต่ำกว่าระดับ 50 จุด ซึ่งเป็นเส้นแบ่งระหว่างการขยายตัวและการหดตัว
EUR/USD (กราฟ M1)
หลังจากร่วงลงจากผลกระทบของถ้อยแถลงของประธาน Fed การประกาศข้อมูลเศรษฐกิจครั้งนี้ได้กระตุ้นให้ตลาดฟื้นตัวขึ้นเพียงเล็กน้อย (Shallow Correction)
ที่มา: xStation5
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