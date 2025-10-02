อ่านเพิ่มเติม
08:18 · 2 ตุลาคม 2025

ข่าวเด่น: ดัชนี ISM ภาคบริการสหรัฐฯ ขยับขึ้นตามคาด แต่ยังคงอยู่ ต่ำกว่า 50 สะท้อนภาคบริการยังอยู่ในภาวะหดตัว

EUR/USD
ฟอเร็ก
-
-

US Services ISM – September 2025

  • New Orders: 48.9 (คาด 50, ก่อนหน้า 51.4)

  • Prices Paid: 61.9 (คาด 62.7, ก่อนหน้า 63.7)

  • Employment: 45.3 (คาด 44.3, ก่อนหน้า 43.8)

  • Manufacturing: 49.1 (คาด 49, ก่อนหน้า 48.7)

แม้ดัชนีหลักจะปรับตัวขึ้นตามคาด แต่ภาพรวมยัง ผสมปนเปกัน:

  • แรงกดดันเงินเฟ้อ ลดลงบ้าง แต่ยังอยู่ในระดับสูง

  • New Orders กลับต่ำกว่า 50 อีกครั้ง หลังจากทะลุ 50 ในเดือนส.ค. เป็นครั้งแรกตั้งแต่ก.พ.

  • Employment Subindex ฟื้นตัวบ้าง แต่ยังต่ำกว่า 50

  • ADP Report แสดงการจ้างงานอ่อนตัว → ทำให้ NFP สัปดาห์หน้า อาจสะท้อนตัวเลขต่ำหรืออาจไม่ได้เผยแพร่

ภาพรวมสะท้อนว่า ตลาดแรงงานสหรัฐฯ ยังเปราะบาง แม้บางสัญญาณเริ่มฟื้นตัว แต่ยังไม่เต็มที่

3 ตุลาคม 2025, 16:18

3 ตุลาคม 2025, 15:55

3 ตุลาคม 2025, 13:16

3 ตุลาคม 2025, 13:14

