ข่าวเด่น: ดัชนี ISM ภาคบริการสหรัฐฯ ขยับขึ้นตามคาด แต่ยังคงอยู่ ต่ำกว่า 50 สะท้อนภาคบริการยังอยู่ในภาวะหดตัว

US Services ISM – September 2025
New Orders: 48.9 (คาด 50, ก่อนหน้า 51.4)
Prices Paid: 61.9 (คาด 62.7, ก่อนหน้า 63.7)
Employment: 45.3 (คาด 44.3, ก่อนหน้า 43.8)
Manufacturing: 49.1 (คาด 49, ก่อนหน้า 48.7)
แม้ดัชนีหลักจะปรับตัวขึ้นตามคาด แต่ภาพรวมยัง ผสมปนเปกัน:
แรงกดดันเงินเฟ้อ ลดลงบ้าง แต่ยังอยู่ในระดับสูง
New Orders กลับต่ำกว่า 50 อีกครั้ง หลังจากทะลุ 50 ในเดือนส.ค. เป็นครั้งแรกตั้งแต่ก.พ.
Employment Subindex ฟื้นตัวบ้าง แต่ยังต่ำกว่า 50
ADP Report แสดงการจ้างงานอ่อนตัว → ทำให้ NFP สัปดาห์หน้า อาจสะท้อนตัวเลขต่ำหรืออาจไม่ได้เผยแพร่
ภาพรวมสะท้อนว่า ตลาดแรงงานสหรัฐฯ ยังเปราะบาง แม้บางสัญญาณเริ่มฟื้นตัว แต่ยังไม่เต็มที่
ตลาดเด่นวันนี้
ข่าวเด่น: PMI ยูโรโซนออกมาต่ำกว่าคาดเล็กน้อย
ปฏิทินเศรษฐกิจ: รายงาน NFP อาจถูกเลื่อนเผยแพร่ 🔎
สรุปข่าวเช้า