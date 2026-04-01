13:26 · 1 เมษายน 2026

ปฏิทินเศรษฐกิจ: จับตาข้อมูล ISM และ ADP ที่กำลังจะประกาศ 🔎

ในปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ สิ่งที่ควรจับตามองคือการประกาศตัวเลข PMI รอบสุดท้ายของเดือนมีนาคม โดยในช่วงครึ่งแรกของวัน จะมีรายงานจากประเทศในยุโรปหลายประเทศ หลังจากนั้นความสนใจของตลาดจะย้ายไปยังสหรัฐฯ ซึ่งจะมีการประกาศข้อมูล PMI และ ISM

จากข้อมูล PMI ที่ได้เผยแพร่ก่อนหน้านี้ เริ่มเห็นผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลางชัดเจนมากขึ้น บริษัทต่าง ๆ รายงานถึงความล่าช้าในห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงราคาน้ำมันและสินค้าที่เกี่ยวข้องที่ปรับตัวสูงขึ้น ดังนั้นข้อมูล ISM ในวันนี้จึงมีความสำคัญเป็นพิเศษ

ก่อนการประกาศ PMI และ ISM ของสหรัฐฯ ตลาดยังจะได้รับรายงานการจ้างงาน ADP ซึ่งถือเป็นตัวเลขสำคัญที่ใช้ประเมินทิศทางก่อนการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ในวันศุกร์

วันพุธที่ 1 เมษายน

  • ตลอดทั้งวัน — ข้อมูล PMI ภาคการผลิตจากประเทศเศรษฐกิจหลักทั่วโลก
  • 12:50 น. GMT — ดัชนี Tankan ไตรมาส 1 ของญี่ปุ่น
  • 13:15 น. GMT — ตัวเลขการจ้างงาน ADP ของสหรัฐฯ (เดือนมีนาคม)
  • 13:30 น. GMT — ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ (เดือนกุมภาพันธ์)
  • 15:00 น. GMT — ดัชนี PMI ภาคการผลิต ISM สหรัฐฯ (เดือนมีนาคม)
  • 15:30 น. GMT — สต็อกน้ำมันดิบ DoE สหรัฐฯ
8 เมษายน 2026, 13:48

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ข้อมูลมหภาคถูกกลบด้วยกระแส TACO 🔎
8 เมษายน 2026, 13:38

สรุปข่าวเช้า 8 เม.ย
8 เมษายน 2026, 08:34

Federal Reserve Bank of New York แบบสำรวจชี้สัญญาณเงินเฟ้อพุ่งในสหรัฐฯ 🗽 EUR/USD อยู่ที่ 15.7
7 เมษายน 2026, 16:31

BREAKING: EURUSD ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย หลังข้อมูล PMI ภาคบริการของยูโรโซน 💡
รายงานเศรษฐกิจ
