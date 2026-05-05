ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตัวเลข ISM ภาคบริการสหรัฐฯ และรายงาน JOLTS เป็นจุดโฟกัสหลักของตลาดในวันนี้

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้: โฟกัสข้อมูลตลาดแรงงานและภาคบริการสหรัฐฯ
วันนี้ตลาดจะให้ความสำคัญกับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ เป็นหลัก โดยเฉพาะรายงานตำแหน่งงานว่าง (JOLTS) และดัชนี ISM Services ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญของสุขภาพเศรษฐกิจสหรัฐฯ และมีผลต่อมุมมองนโยบายการเงินของ Fed
รายละเอียดปฏิทินเศรษฐกิจ
05:30 GMT – RBA อัตราดอกเบี้ย & แถลงการณ์
- อัตราดอกเบี้ย: 4.35% (ตามคาด, ครั้งก่อน 4.10%)
- การตัดสินใจเป็นไปตามคาด ตลาดจับตาสัญญาณทิศทางนโยบายและเงินเฟ้อ
07:30 GMT – CPI สวิตเซอร์แลนด์
- CPI YoY: 0.6% (คาดการณ์), ก่อนหน้า 0.3%
- CPI MoM: 0.3% (คาดการณ์), ก่อนหน้า 0.2%
- Core CPI YoY: 0.5% (คาดการณ์), ก่อนหน้า 0.4%
→ เงินเฟ้อปรับตัวขึ้นเล็กน้อย แต่ยังอยู่ในระดับต่ำ
07:45 GMT – งบประมาณฝรั่งเศส
- ก่อนหน้า: -32.12 พันล้านยูโร
→ ไม่มีคาดการณ์ ตลาดจับตาความเสถียรทางการคลังของยุโรป
🇺🇸 ข้อมูลสหรัฐฯ (จุดสำคัญ)
13:30 GMT – ดุลการค้า
- คาดการณ์: -69.5 พันล้านดอลลาร์ (แย่ลงจาก -57.3 พันล้าน)
→ ขาดดุลเพิ่ม อาจกดดันค่าเงินดอลลาร์
13:55 GMT – Redbook YoY
- ก่อนหน้า: 7.7%
→ ใช้วัดการบริโภคจริงแบบเรียลไทม์
14:45 GMT – PMI สหรัฐฯ (final)
- Services PMI: 51.3 (ทรงตัว)
- Composite PMI: 52.1 (ดีขึ้นเล็กน้อย)
15:00 GMT – ตัวเลขสำคัญที่สุด
JOLTS (ตำแหน่งงานว่าง)
- คาดการณ์: 6.85 ล้าน (ทรงตัว)
- ก่อนหน้า: 6.882 ล้าน
→ ตลาดแรงงานยังแข็งแรง แต่ไม่ร้อนแรงเกินไป
ISM Services PMI
- คาดการณ์: 53.7 (ลดลงเล็กน้อยจาก 54.0)
→ ภาคบริการยังขยายตัว แต่เริ่มชะลอ
ISM Prices Paid
- ก่อนหน้า: 70.7
→ ยังอยู่ระดับสูงมาก สะท้อนแรงกดดันเงินเฟ้อ
ISM Employment
- ก่อนหน้า: 45.2 (ต่ำกว่า 50 = หดตัว)
ISM New Orders
- ก่อนหน้า: 60.6 (ความต้องการยังแข็งแรง)
ยอดขายบ้านใหม่
- คาดการณ์: 0.652 ล้าน (ฟื้นตัวแรง)
- MoM: +3.0% (ฟื้นจาก -17.6%)
ถ้อยแถลงธนาคารกลาง
- RBA แถลงข่าว
- ECB: Panetta, Lane
- Fed: Bowman, Barr
→ ตลาดรอฟังสัญญาณทิศทางดอกเบี้ย
ผลประกอบการ
- Pfizer (11:45 GMT)
- PayPal (12:00 GMT)
- AMD (21:15 GMT)
- Super Micro (21:50 GMT)
สรุป
- โฟกัสหลัก: JOLTS + ISM Services
- ภาพรวมตลาดแรงงาน: ยังแข็งแรง
- ภาคบริการ: ขยายตัวแต่เริ่มชะลอ
- เงินเฟ้อบริการ: ยังอยู่ในระดับสูง
👉 สรุปภาพใหญ่:
เศรษฐกิจสหรัฐยังโต แต่ “แรงกดดันเงินเฟ้อยังไม่หาย” → มีผลต่อคาดการณ์ดอกเบี้ย Fed โดยตรง
EURUSD Chart (D1)
Source: xStation5
