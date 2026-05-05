อ่านเพิ่มเติม
13:36 · 5 พฤษภาคม 2026

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตัวเลข ISM ภาคบริการสหรัฐฯ และรายงาน JOLTS เป็นจุดโฟกัสหลักของตลาดในวันนี้

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้: โฟกัสข้อมูลตลาดแรงงานและภาคบริการสหรัฐฯ

วันนี้ตลาดจะให้ความสำคัญกับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ เป็นหลัก โดยเฉพาะรายงานตำแหน่งงานว่าง (JOLTS) และดัชนี ISM Services ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญของสุขภาพเศรษฐกิจสหรัฐฯ และมีผลต่อมุมมองนโยบายการเงินของ Fed

รายละเอียดปฏิทินเศรษฐกิจ

05:30 GMT – RBA อัตราดอกเบี้ย & แถลงการณ์

  • อัตราดอกเบี้ย: 4.35% (ตามคาด, ครั้งก่อน 4.10%)
  • การตัดสินใจเป็นไปตามคาด ตลาดจับตาสัญญาณทิศทางนโยบายและเงินเฟ้อ

07:30 GMT – CPI สวิตเซอร์แลนด์

  • CPI YoY: 0.6% (คาดการณ์), ก่อนหน้า 0.3%
  • CPI MoM: 0.3% (คาดการณ์), ก่อนหน้า 0.2%
  • Core CPI YoY: 0.5% (คาดการณ์), ก่อนหน้า 0.4%
    → เงินเฟ้อปรับตัวขึ้นเล็กน้อย แต่ยังอยู่ในระดับต่ำ

07:45 GMT – งบประมาณฝรั่งเศส

  • ก่อนหน้า: -32.12 พันล้านยูโร
    → ไม่มีคาดการณ์ ตลาดจับตาความเสถียรทางการคลังของยุโรป

🇺🇸 ข้อมูลสหรัฐฯ (จุดสำคัญ)

13:30 GMT – ดุลการค้า

  • คาดการณ์: -69.5 พันล้านดอลลาร์ (แย่ลงจาก -57.3 พันล้าน)
    → ขาดดุลเพิ่ม อาจกดดันค่าเงินดอลลาร์

13:55 GMT – Redbook YoY

  • ก่อนหน้า: 7.7%
    → ใช้วัดการบริโภคจริงแบบเรียลไทม์

14:45 GMT – PMI สหรัฐฯ (final)

  • Services PMI: 51.3 (ทรงตัว)
  • Composite PMI: 52.1 (ดีขึ้นเล็กน้อย)

15:00 GMT – ตัวเลขสำคัญที่สุด

JOLTS (ตำแหน่งงานว่าง)

  • คาดการณ์: 6.85 ล้าน (ทรงตัว)
  • ก่อนหน้า: 6.882 ล้าน
    → ตลาดแรงงานยังแข็งแรง แต่ไม่ร้อนแรงเกินไป

ISM Services PMI

  • คาดการณ์: 53.7 (ลดลงเล็กน้อยจาก 54.0)
    → ภาคบริการยังขยายตัว แต่เริ่มชะลอ

ISM Prices Paid

  • ก่อนหน้า: 70.7
    → ยังอยู่ระดับสูงมาก สะท้อนแรงกดดันเงินเฟ้อ

ISM Employment

  • ก่อนหน้า: 45.2 (ต่ำกว่า 50 = หดตัว)

ISM New Orders

  • ก่อนหน้า: 60.6 (ความต้องการยังแข็งแรง)

ยอดขายบ้านใหม่

  • คาดการณ์: 0.652 ล้าน (ฟื้นตัวแรง)
  • MoM: +3.0% (ฟื้นจาก -17.6%)

ถ้อยแถลงธนาคารกลาง

  • RBA แถลงข่าว
  • ECB: Panetta, Lane
  • Fed: Bowman, Barr
    → ตลาดรอฟังสัญญาณทิศทางดอกเบี้ย

ผลประกอบการ

  • Pfizer (11:45 GMT)
  • PayPal (12:00 GMT)
  • AMD (21:15 GMT)
  • Super Micro (21:50 GMT)

สรุป

  • โฟกัสหลัก: JOLTS + ISM Services
  • ภาพรวมตลาดแรงงาน: ยังแข็งแรง
  • ภาคบริการ: ขยายตัวแต่เริ่มชะลอ
  • เงินเฟ้อบริการ: ยังอยู่ในระดับสูง

👉 สรุปภาพใหญ่:
เศรษฐกิจสหรัฐยังโต แต่ “แรงกดดันเงินเฟ้อยังไม่หาย” → มีผลต่อคาดการณ์ดอกเบี้ย Fed โดยตรง

EURUSD Chart (D1)

Source: xStation5

5 พฤษภาคม 2026, 13:25

Morning Wrap 📈 Bitcoin ฟื้นตัวสู่ $81K, Wall Street ปรับตัวขึ้นแม้ราคาน้ำมันพุ่ง
5 พฤษภาคม 2026, 08:16

ข่าวเด่นวันนี้ 5 พ.ค.
5 พฤษภาคม 2026, 08:14

Palantir: บทวิเคราะห์ก่อนงบ - จะทำสถิติใหม่อีกครั้ง หรือจะเจอแรงเทขายอีกระลอก?
5 พฤษภาคม 2026, 08:12

อิหร่านละเมิดข้อตกลงหยุดยิง 🚨 ดัชนีหุ้นทั่วโลกเผชิญแรงกดดัน
ฟอเร็ก รายงานเศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก