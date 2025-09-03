ISM ภาคการผลิตสหรัฐต่ำกว่าคาด 🗽US100 พยายามรีบาวด์

ดัชนี ISM Manufacturing PMI สหรัฐฯ เดือนสิงหาคมอยู่ที่ 48.7 (คาดการณ์ 49; ครั้งก่อน 48.0)
New Orders: 51.4 (คาดการณ์ 48; ครั้งก่อน 47.1)
Employment: 43.8 (คาดการณ์ 45; ครั้งก่อน 43.4)
Prices Paid: 63.7 (คาดการณ์ 65; ครั้งก่อน 64.8)
S&P Manufacturing PMI Final (ส.ค.): 53.0 (คาดการณ์ 53.3; ครั้งก่อน 53.3)
Construction Spending MoM: -0.1% (คาดการณ์ -0.1%; ครั้งก่อน -0.4%)
ภาพรวม:
ข้อมูลวันนี้ค่อนข้าง เป็นบวกต่อตลาดหุ้น เนื่องจาก ดัชนีราคาลดลงจากเดือนกรกฎาคม สวนทางกับความคาดหวังของตลาดที่ประเมินว่าจะสูงขึ้น สะท้อนว่าแรงกดดันเงินเฟ้อไม่ได้ “การันตี”
อย่างไรก็ตาม ดัชนีราคายังอยู่ในระดับสูง
คำสั่งซื้อใหม่ออกมาดีกว่าคาด แต่ถูกถ่วงด้วยการจ้างงานที่อ่อนแอ
ชุดข้อมูลนี้ถือเป็น ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญแรกก่อนการประชุมเฟดเดือนกันยายน และเพิ่มโอกาสที่เฟดจะปรับลดดอกเบี้ย 25 จุดเบสิสพอยต์