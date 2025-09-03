อ่านเพิ่มเติม

ISM ภาคการผลิตสหรัฐต่ำกว่าคาด 🗽US100 พยายามรีบาวด์

09:43 3 กันยายน 2025

ดัชนี ISM Manufacturing PMI สหรัฐฯ เดือนสิงหาคมอยู่ที่ 48.7 (คาดการณ์ 49; ครั้งก่อน 48.0)

  • New Orders: 51.4 (คาดการณ์ 48; ครั้งก่อน 47.1)

  • Employment: 43.8 (คาดการณ์ 45; ครั้งก่อน 43.4)

  • Prices Paid: 63.7 (คาดการณ์ 65; ครั้งก่อน 64.8)

  • S&P Manufacturing PMI Final (ส.ค.): 53.0 (คาดการณ์ 53.3; ครั้งก่อน 53.3)

  • Construction Spending MoM: -0.1% (คาดการณ์ -0.1%; ครั้งก่อน -0.4%)

ภาพรวม:

  • ข้อมูลวันนี้ค่อนข้าง เป็นบวกต่อตลาดหุ้น เนื่องจาก ดัชนีราคาลดลงจากเดือนกรกฎาคม สวนทางกับความคาดหวังของตลาดที่ประเมินว่าจะสูงขึ้น สะท้อนว่าแรงกดดันเงินเฟ้อไม่ได้ “การันตี”

  • อย่างไรก็ตาม ดัชนีราคายังอยู่ในระดับสูง

  • คำสั่งซื้อใหม่ออกมาดีกว่าคาด แต่ถูกถ่วงด้วยการจ้างงานที่อ่อนแอ

  • ชุดข้อมูลนี้ถือเป็น ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญแรกก่อนการประชุมเฟดเดือนกันยายน และเพิ่มโอกาสที่เฟดจะปรับลดดอกเบี้ย 25 จุดเบสิสพอยต์

 

หุ้น:
